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Microsoft'tan ikisi bir arada paket: Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass hizmetlerini bir araya getiren Xbox Game Pass Ultimate nihayet resmiyet kazandı. Yeni paketin Türkiye fiyatı aylık 85 TL olarak belirlenmiş.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft bir süredir konuşulan Xbox Game Pass Ultimate isimli paketini bugün resmen tanıttı. Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass'i bir araya getiren Xbox Game Pass Ultimate, aylık 85 TL fiyat etiketiyle yakında oyunseverlerle buluşacak.

Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass hizmetlerinin şu anda Türkiye'deki fiyatı 60 TL. Her iki servise de abone olmak isterseniz aylık 120 TL ödemeniz gerekiyor (Xbox Live Gold için üç aylık veya altı aylık paketlerde küçük indirimler yapılıyor). Yani en azından Türkiye'deki Xbox kullanıcıları için avantajlı bir paket olmuş diyebiliriz.

Microsoft, Xbox Live Gold abonelerine her ay toplamda dört ücretsiz oyun veriyor. Xbox Live Gold ayrıca online oyun oynamak için de gerekli. Xbox Game Pass aboneleri ise Microsoft'un kütüphanesindeki 100'den fazla kaliteli oyunu sınırsızca oynayabiliyor. Bu oyunlar arasında Forza Horizon 4, Just Cause 4, Shadow of the Tomb Raider ve Fallout 4 gibi son zamanların popüler yapımları var.

Xbox Game Pass Ultimate'in tam olarak ne zaman hizmete sunulacağı şu an için belli değil. Microsoft bu yılın ilerleyen aylarında satışa çıkacağını söyledi.  

https://news.xbox.com/en-us/2019/04/16/introducing-xbox-game-pass-ultimate/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
önce 60tl lik oyunları 600tl yapıyoruz evet sonra 80tl aylıkla abonelik çıkarttık mı hah tamam şimdi kerizler ağa düşmeye başlar ulan keriz söğüşlemek nasıl zevkli ya... Ulan hali hazırda satın alarak oynamanız gereken oyunları kiralayıp sadece 3 5 gün ucundan oynayacağın şekilde hemde full oyun ücreti ile oynuyorsun ve bunu müjde sayıyorsun net salaksınız hemde süzme olandan.
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esmerbuyucu 1 ay
15 dolar=85 TL olarak tam kura göre hesaplanmış. Adamlar da anladı ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. Eskiden bir güzellik yapıp en azından kurun altında fiyat çekiyorlardı 😂
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FRAPS_TR 1 ay
en fazla 50 lira olmalıydı
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michael01 1 ay
Türkiye'de 85 TL'ye nerede satılıyor acaba?
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LKLC 1 ay michael01
henüz satışa sunulmadı. fiyatı microsoft'un sitesinde yazıyor.
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