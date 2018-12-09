Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yeni sürümü Chrome eklentilerini destekleyecek

Teknoloji Editörü
Yazılım devi Microsoft, Internet Explorer'dan sonra büyük bir heyecanla yeni internet tarayıcısı Edge'i kullanıcılarla buluşturmuştu. Aradan geçen süre içinde Chrome, Firefox ve diğer alternatiflerden geride kalan Edge şimdi yeniden tasarlanıyor ve Chrome eklentilerini de destekleyecek.
Chromium tabanlı olacak
Reddit'teki bir paylaşımında konuyla ilgili olarak bilgi veren Edge Proje Müdürü Kyle Alden: "Mevcut Chrome eklentilerini destekleme niyetimiz var." ifadelerini kullandı. Microsoft'un bu hamlesi uzantı desteği sunmayan Edge'in, Chrome'un halihazırdaki eklentilerinden faydalanacağı anlamına geliyor.Edge piyasaya sürüldüğünden bu yana kullanıcılar eklenti desteğinin çok sınırlı olmasından şikayetçi durumdaydılar. Şimdilik netn olmayan şey ise Chromium motoru ile yeniden tasarlanacak olan Edge'in Chrome uzantılarını nasıl sunacağı. Bakalım Microsoft bu değişikliği kullanıcılara nasıl sunacak, hep beraber göreceğiz.
https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/a3pt19/microsoft_edge_making_the_web_better_through_more/eb8rhe5/?context=3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşünki 20 senedir internet tarayıcı sektöründesin gidip rakibinin motorunu kullanıyorsun, olacak iş değil. Amacın neydi o zaman bunca zamandır?