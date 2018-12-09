Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yeni sürümü Chrome eklentilerini destekleyecek

Yazılım devi Microsoft, Internet Explorer'dan sonra büyük bir heyecanla yeni internet tarayıcısı Edge'i kullanıcılarla buluşturmuştu. Aradan geçen süre içinde Chrome, Firefox ve diğer alternatiflerden geride kalan Edge şimdi yeniden tasarlanıyor ve Chrome eklentilerini de destekleyecek.

Chromium tabanlı olacak

Reddit'teki bir paylaşımında konuyla ilgili olarak bilgi veren Edge Proje Müdürü Kyle Alden: "Mevcut Chrome eklentilerini destekleme niyetimiz var." ifadelerini kullandı. Microsoft'un bu hamlesi uzantı desteği sunmayan Edge'in, Chrome'un halihazırdaki eklentilerinden faydalanacağı anlamına geliyor.

https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/a3pt19/microsoft_edge_making_the_web_better_through_more/eb8rhe5/?context=3

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Edge piyasaya sürüldüğünden bu yana kullanıcılaçok sınırlı olmasından şikayetçi durumdaydılar. Şimdilik netn olmayan şey isemotoru ile yeniden tasarlanacak olan Edge'in Chrome uzantılarını nasıl sunacağı. Bakalımbu değişikliği kullanıcılara nasıl sunacak, hep beraber göreceğiz.