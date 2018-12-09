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Microsoft'un internet tarayıcısı Edge'in yeni sürümü Chrome eklentilerini destekleyecek

Microsoft, Explorer'dan sonra kullanıcılara sunduğu Edge tarayıcısı ile de istenen başarıya ulaşamadı. Şirketin Chromium tabanlı olarak yeniden tasarlayacağı Edge, Chrome eklentilerini destekleyek.
5 ay
17,4b
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23
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft, Internet Explorer'dan sonra büyük bir heyecanla yeni internet tarayıcısı Edge'i kullanıcılarla buluşturmuştu. Aradan geçen süre içinde Chrome, Firefox ve diğer alternatiflerden geride kalan Edge şimdi yeniden tasarlanıyor ve Chrome eklentilerini de destekleyecek.

Chromium tabanlı olacak

Reddit'teki bir paylaşımında konuyla ilgili olarak bilgi veren Edge Proje Müdürü Kyle Alden: "Mevcut Chrome eklentilerini destekleme niyetimiz var." ifadelerini kullandı. Microsoft'un bu hamlesi uzantı desteği sunmayan Edge'in, Chrome'un halihazırdaki eklentilerinden faydalanacağı anlamına geliyor.
Edge piyasaya sürüldüğünden bu yana kullanıcılar eklenti desteğinin çok sınırlı olmasından şikayetçi durumdaydılar. Şimdilik netn olmayan şey ise Chromium motoru ile yeniden tasarlanacak olan Edge'in Chrome uzantılarını nasıl sunacağı. Bakalım Microsoft bu değişikliği kullanıcılara nasıl sunacak, hep beraber göreceğiz.

https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/a3pt19/microsoft_edge_making_the_web_better_through_more/eb8rhe5/?context=3 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 5 ay en beğenilen
Chrome kullananların çoğunun bile Chromium'dan haberi yok, Google'dan görüyor indiriyor.
Düşünki 20 senedir internet tarayıcı sektöründesin gidip rakibinin motorunu kullanıyorsun, olacak iş değil. Amacın neydi o zaman bunca zamandır?
Chrome kullananların çoğunun bile Chromium'dan haberi yok, Google'dan görüyor indiriyor.Düşünki 20 senedir internet tarayıcı sektöründesin gidip rakibinin ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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kymelria 5 ay
Chrome browser indirme eklentisi koysunlar
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efyavas 5 ay
Eklenti desteğini getir, dahili adblock ve vpn de koy gör bak pazar payı birden nasıl artıyor.
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Eeltorm 5 ay
Chromium açık kaynak kodlu bağımsız bir yazılım bilmeyenlere duyurulur.
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Sharparrow 5 ay
Normaldir, aynı altyapıyı kullanmaya başlayınca... Microsoft için resmen rezillik.. yıllardır internet tarayıcı pazarına yön ver bir arama motoru gelsin tarayıcı öyle değil böyle yapılır desin sonra önce kendi tarayıcını geliştirmeyi bırak başka isim altında (edge) saçma sapan bir tarayıcı yap, onuda yüzüne gözüne bulaştır sonra havlu at... Bir zamanlar dünyanın en büyük yazılım devi arama motorunun yaptığı altyapıya muhtaç olsun.. e be salak denmez de ne denir...
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Sharparrow 5 ay
Normaldir, aynı altyapıyı kullanmaya başlayınca... Microsoft için resmen rezillik.. yıllardır internet tarayıcı pazarına yön ver bir arama motoru gelsin tarayıcı öyle değil böyle yapılır desin sonra önce kendi tarayıcını geliştirmeyi bırak başka isim altında (edge) saçma sapan bir tarayıcı yap, onuda yğzüne gözüne bulaştır sonra havlu at... Bir zamanlar dünyanın en büyük yazılım devi arama motorunun yaptığı altyapıya muhtaç olsun.. e be salak denmez de ne denir...
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dencedenceo 5 ay
Chrome adamdır bana göre hiçbir tarayıcı onun tahtına sahip olamaz
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carloska 5 ay
bükemediğim bileği öpeceksin.. (pc de firefox cepte via kullanıyorum)
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DH Misafiri 5 ay
googleın kendi bıraktığı açıklardan sıkıldığı için bir tarayıcı tarafından takip edilmek istemediği için sürekli aradığı şey hakkında reklam görmemek için
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Fashionality 5 ay
Google ile anlasip direk Chrome koysalarmis keske
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mert1907 5 ay
Ne Chrome ne Edge, sadece Firefox.
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sinyorahıskalı 5 ay
Masaüstü tarayıcısını cok kullanmıyorum ama android mobil sürüm gayet hizli ve stabil. Benim en cok kullandığım chrome özelliği yerleşik Türkçe çeviri özelliği idi. Şu anda o da geldi Edge ye. Bence mobil sürümünü bir deneyin derim.
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yorumculuklar 5 ay
Microsoft'un yerinde olsam, bazı Linux dağıtımlarında varsayılan gelen logosu (mavi Chrome logolu) ve ismiyle direkt Chroimum tarayıcısını koyarım. O zaman Chrome'un pazar payı ciddi etkilenir. Google ile giriş özelliği, senkronizasyon vb her şey var, arayüz de direkt aynısı çoğu kullanıcı Chrome indirmeye yeltenmez bile. Tek eksiği kapalı kaynak bazı kütüphaneler (Netflix için falan gerekli olanlar var).
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