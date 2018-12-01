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HTC U11 Life Android Pie güncellemesi alan ilk HTC cihazı oldu

HTC U11 Life, halefi HTC U12 Life'dan önce güncelleme alarak, Android'in son sürümüne sahip olan ilk HTC cihazı oldu. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
5 ay
4,4b
1
2
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi cihazı HTC U11 Life, Android Pie güncellemesi alan ilk HTC cihazı oldu. İlk olarak Romanyalı kullanıcılarla buluşmuş olan güncelleme, yavaş yavaş tüm HTC U11 Life kullanıcıları ile buluşacak.
Google'ın Android 9 Pie'ı piyasaya sürmesinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçti ve HTC U11 Life Android One programına dahil olmasına rağmen güncelleme kullanıcılara yeni ulaşmış durumda. Umarız HTC, diğer cihazlarının yazılım güncellemeleri konusunda daha hızlı davranır.
U11 Life'ın halefi U12 Life'ın ne zaman Android 9 Pie güncellemesi alacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu. HTC, Android Pie güncellemesinin U12 Life, U11 ve U11 Life için geleceğini kısa zaman önce açıklamıştı. U11 Life güncelleme aldığına göre serinin diğer üyeleri de yakın gelecekte güncelleme almış olurlar.
https://www.gsmarena.com/htc_u11_life_is_getting_android_9_pie_update-news-34481.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ekrem71.5 5 ay
Htc tarih olmadımı.
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buraxus 5 ay
Aaa htc’yi hatırlayan biri çıktı...
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