Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi cihazı HTC U11 Life, Android Pie güncellemesi alan ilk HTC cihazı oldu. İlk olarak Romanyalı kullanıcılarla buluşmuş olan güncelleme, yavaş yavaş tüm HTC U11 Life kullanıcıları ile buluşacak.

Google'ın Android 9 Pie'ı piyasaya sürmesinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçti ve HTC U11 Life Android One programına dahil olmasına rağmen güncelleme kullanıcılara yeni ulaşmış durumda. Umarız HTC, diğer cihazlarının yazılım güncellemeleri konusunda daha hızlı davranır.

https://www.gsmarena.com/htc_u11_life_is_getting_android_9_pie_update-news-34481.php

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'ın halefi'ın ne zamangüncellemesi alacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu.güncellemesininveiçin geleceğini kısa zaman önce açıklamıştı.güncelleme aldığına göre serinin diğer üyeleri de yakın gelecekte güncelleme almış olurlar.