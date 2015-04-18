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Microsoft uygulamaları Cyanogen platformunda

4 yıl
3,4b
1
28
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft uygulamaları Cyanogen platformunda

Elindeki patent kozlarını kullanarak uygulamalarını Android ekosistemine entegre etmeye başlayan Microsoft, bağımsız Android ROM topluluklarını da es geçmedi ve Cyanogen ile de ortaklık imzaladı.

Microsoft'un Cyanogen ile bir süredir görüşme halinde olduğu biliniyordu. Cyanogen'in ortaklık halinde olduğu üreticilere yönelik geliştirdiği Cyanogen OS platformu yıl sonuna doğru Bing, Skype, OneDrive, OneNote, Outlook ve Microsoft Office uygulamalarını kullanıcılara sunacak. Ancak CyanogenMod sürümleri bu kapsamın dışında.

Android işletim sistemini Google'dan bağımsız hale getirmek isteyen Cyanogen, platformda Google hizmetleri yerine muadili Microsoft hizmetlerine yer vererek bunu kısmen gerçekleştirmek istiyor. Microsoft ayrıca kilit ekranında bazı optimizasyonlara da imza atacak.

Sadece Cyanogen değil Samsung ve Dell firmaları da Android cihazlarında Microsoft uygulamalarını ön yüklü olarak sunmayı kabul etti. Bu sayede Windows Phone tarafında çok da büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşamayan Microsoft, Android cihazları sayesinde bu handikapı da ortadan kaldırmak istiyor.  

http://www.theverge.com/2015/4/16/8427381/cyanogen-microsoft-partnership-apps-services-bundle Yorum Yaz
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dranas 4 yıl en beğenilen
cyanogen bizi google dan kurtarmak falan istemiyor tek derdi google'dan rant elde edememesi.. o yüzden microsoft'la dirsek temasında.
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novicem 4 yıl
Türk filmi gibi. Namusunu korumak için kötü adamdan kaçarken pavyona sığınan saf köylü kızının hikayesi gibi olmuş.
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Faux Carnival 4 yıl
Oneplus'a attiklari kaziktan sonra bir de bu... Tozuttular iyice.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
microsoft bırak böyle etik olmayan hareketleri l925 kullanıcıyım bırak bu işleride marketi adam et allahsız facebook uygulaması en son gecen yıl güncellemes almış sizi düşünün marketin halini whatsapp aranma vs hiçbişey yok lanet olsun size windowsphone cihaz almayın
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St Batuhan 4 yıl
Benim anlamadığım Cyanogen Android'den bağımsız hale getirmek istiyor platformu yani daha özgür bir yapıya kavuşturma derdinde ama haberden de görülebileceği üzere tekelci zihniyeti ön planda tutan M$'a yönelimli şeyler koyması da düşüncelerine ters bir davranış olarak yer ediyor. Arkadaş ne iştir anlamadım ama neyse çok zorlama olmadıkça basit bir kaç ve iş görücek uygulama olduktan sonra direkt dert değil. Düşüncelerine ters olması tuhafıma gitti :(
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keskin53 4 yıl
CyanogenMod devam etsin de
ister yeni Cyanogen OS isterse yeni işletim sistemi cıkarsınlar
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mert1907 4 yıl
Google'sız Android olurmu ya saçmalamayın.
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MadSlinger 4 yıl
dranas
Microsoft resmen androidin yancısı olmaya çalışıyor, bunun başka bir açıklaması yok.

IOS uygulamaları androide gelsin diye söylenip durursunuz. Microsoft yapınca yancı dersiniz. Yancının kelime anlamını bile bilmiyorsunuzdur sorsak.
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Biggest Star 4 yıl
böyle devam cyanogen
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wolf silver 4 yıl
GOOGLE ANDROİDİ GELİŞTİRMEZSE CM YERİNDE SAYAR.. YATIP KALKSIN GOOGLEYE DUA ETSİN... GOOGLE HERŞEYİ HAZIRLAR MÜHENDİSLERE PARA VERİR ARGEYE PARA HARCAR SAĞA SOLA PARA HARCAR SONRA CM GELSİN MİCROSOFTLA ANLAŞSIN.. NE GÜZEL.(NANKÖRLÜK)
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lido 4 yıl
yazılım devi microsofta yakışmayan hareketler
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Elsa 4 yıl wolf silver
wolf silver
GOOGLE ANDROİDİ GELİŞTİRMEZSE CM YERİNDE SAYAR.. YATIP KALKSIN GOOGLEYE DUA ETSİN... GOOGLE HERŞEYİ HAZIRLAR MÜHENDİSLERE PARA VERİR ARGEYE PARA HARCAR SAĞA SOLA PARA HARCAR SONRA CM GELSİN MİCROSOFTLA ANLAŞSIN.. NE GÜZEL.(NANKÖRLÜK)

Cm de android cihazlara android portluyor onlara da hakkın verilmesi gerek.
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Angel of the Lord 4 yıl
Google'in isletim sistemini kullanıyor bi de ondan bağımsız hale getirmeye çalışıyor. yav he he.
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