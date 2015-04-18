Microsoft uygulamaları Cyanogen platformunda

Elindeki patent kozlarını kullanarak uygulamalarını Android ekosistemine entegre etmeye başlayan Microsoft, bağımsız Android ROM topluluklarını da es geçmedi ve Cyanogen ile de ortaklık imzaladı.





Microsoft'un Cyanogen ile bir süredir görüşme halinde olduğu biliniyordu. Cyanogen'in ortaklık halinde olduğu üreticilere yönelik geliştirdiği Cyanogen OS platformu yıl sonuna doğru Bing, Skype, OneDrive, OneNote, Outlook ve Microsoft Office uygulamalarını kullanıcılara sunacak. Ancak CyanogenMod sürümleri bu kapsamın dışında.





Android işletim sistemini Google'dan bağımsız hale getirmek isteyen Cyanogen, platformda Google hizmetleri yerine muadili Microsoft hizmetlerine yer vererek bunu kısmen gerçekleştirmek istiyor. Microsoft ayrıca kilit ekranında bazı optimizasyonlara da imza atacak.





Sadece Cyanogen değil Samsung ve Dell firmaları da Android cihazlarında Microsoft uygulamalarını ön yüklü olarak sunmayı kabul etti. Bu sayede Windows Phone tarafında çok da büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşamayan Microsoft, Android cihazları sayesinde bu handikapı da ortadan kaldırmak istiyor.

http://www.theverge.com/2015/4/16/8427381/cyanogen-microsoft-partnership-apps-services-bundle