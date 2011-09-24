Microsoft ve Casio çapraz lisanslama anlaşması imzaladı

Bir dönemin vazgeçemediği akıllı kol saatleri ve taşınabilir kasetçalar modelleri ile kendine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Casio firması halen daha saat, fotoğraf makinesi gibi elektronik cihaz üretimine devam ediyor. Yılların deneyimini 5000'den fazla patent altında toplayan Casio şimdi bu portfolyoyu paylaşmaya hazırlanıyor.





Casio firması Microsoft'un daha önce Amazon ve TomTom ile yaptığı çapraz lisanslama anlaşmasına katılma kararı aldı. Microsoft'un bir basın duyurusuyla kamuoyuna paylaştığı anlaşma oldukça geniş ve uzun yıllara dayalı olacak.

Anlaşmada dikkat çeken konu basın duyurusunda belirtilen Casio'nun Linux işletim sisteminin ilerideki cihazlarında kullanımını patent koruması altına almış olması. Bu Casio firmasının önümüzdeki süreçte Linux'a dayalı tablet veya akıllı telefon üretebileceğini gösteriyor. Android işletim sisteminin de Linux temeline dayandığı düşünülürse pazara yeni bir rakip girebilir.





Anlaşmanın detayları açıklanmadı. Fakat Casio'nun cihazlarında geniş bir yelpaze içerisinde Microsoft yazılımları kullanmasını sağlayacağı belirtiliyor. Microsoft ise Casio'ya ait geniş bir patent portfolyosundan faydalanacak.





Microsoft Fikri Mülkiyet grubu başkan yardımcısı Horacio Gutierrez bu anlaşma ile özellikle işletim sistemi ile ilgili patent portfolyolarının değerini artırdıklarını açıkladı.