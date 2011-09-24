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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft ve Casio çapraz lisanslama anlaşması imzaladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin vazgeçemediği akıllı kol saatleri ve taşınabilir kasetçalar modelleri ile kendine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Casio firması halen daha saat, fotoğraf makinesi gibi elektronik cihaz üretimine devam ediyor. Yılların deneyimini 5000'den fazla patent altında toplayan Casio şimdi bu portfolyoyu paylaşmaya hazırlanıyor. 

Casio firması Microsoft'un daha önce Amazon ve TomTom ile yaptığı çapraz lisanslama anlaşmasına katılma kararı aldı. Microsoft'un bir basın duyurusuyla kamuoyuna paylaştığı anlaşma oldukça geniş ve uzun yıllara dayalı olacak.
Anlaşmada dikkat çeken konu basın duyurusunda belirtilen Casio'nun Linux işletim sisteminin ilerideki cihazlarında kullanımını patent koruması altına almış olması. Bu Casio firmasının önümüzdeki süreçte Linux'a dayalı tablet veya akıllı telefon üretebileceğini gösteriyor. Android işletim sisteminin de Linux temeline dayandığı düşünülürse pazara yeni bir rakip girebilir. 

Anlaşmanın detayları açıklanmadı. Fakat Casio'nun cihazlarında geniş bir yelpaze içerisinde Microsoft yazılımları kullanmasını sağlayacağı belirtiliyor. Microsoft ise Casio'ya ait geniş bir patent portfolyosundan faydalanacak. 

Microsoft Fikri Mülkiyet grubu başkan yardımcısı Horacio Gutierrez bu anlaşma ile özellikle işletim sistemi ile ilgili patent portfolyolarının değerini artırdıklarını açıkladı. 

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CodeMachine 7 yıl
Apple ona buna dava açınca ve patent ihlali yapınca iyi, microsoft insan gibi anlaşma imzalayınca trol. ne güzelmiş.
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Pardus Linux 7 yıl CodeMachine
CodeMachine

Apple ona buna dava açınca ve patent ihlali yapınca iyi, microsoft insan gibi anlaşma imzalayınca trol. ne güzelmiş.

İyide benim Apple'ı desteklediğimi nereden çıkarttın acaba!

Apple ve Microsoft al birini vur ötekini ikiside aynı b*k...
İkiside patent trollüğüyle parayı götüren hala da yeni zırvalarla piyasada tekel olmaya çalışan firmalar, Microsoft yetmemiş birde Linux'a sulanmış daha ne diyeyim ki!
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Pardus Linux 7 yıl
Bu Microsoft ne biçim firma ya hem açık kaynaktan nefret hemde açık kaynaklı ürünleri lisanlayıp üzerinden para kazan.Microsoft artık Windows'tan çok patent trollüğünden para kazanıyor daha öncede Android üzerinden milyarlarca dolar kazandı şimdi birde açık kaynağamı sulanıyor?!
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SystemApps 7 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Bu Microsoft ne biçim firma ya hem açık kaynaktan nefret hemde açık kaynaklı ürünleri lisanlayıp üzerinden para kazan.Microsoft artık Windows'tan çok patent trollüğünden para kazanıyor daha öncede Android üzerinden milyarlarca dolar kazandı şimdi birde açık kaynağamı sulanıyor?!

kardeş burada herhangi bir haksızlık yok.Mikrosoft büyük bir dev ynai mbu mikrosoft olmayacakta kim olacak?Ayrıc herşey usulüne göre yapılıyor.Teknoloji geliştikçe kimi patentler çöp olucak arkasından yeni patenler alınacak.Bu böyledir yani firmalar geleceğini garantiye almaya çalışıyorlar
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