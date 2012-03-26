Microsoft ve Nokia, AppCampus mobil uygulama geliştirme platformuna 18 milyon Avro bağışladı

Haber Editörü
Windows Phone cihazlarının daha yaygın kullanımı ve geliştirilmesi için elele veren Microsoft ve Nokia, uygulama geliştirme konusunda da önemli adımlar atıyor.
Finlandiya'da yapılan bir basın duyurusunda Microsoft ve Nokia'nın, Aalto Üniversitesi projesi olan AppCampus programına 18 milyon Avro hibe verildiği açıklandı.
AppCampus programı Windows Phone işletim sisteminin yanında Symbian ve Series 40 platformları için de uygulama geliştirecek ve hibe 3 yıllık bir süre içerisinde kullanılacak.
Aalto Üniversitesi liderliğinde Mayıs ayında başlayacak AppCampus, dünyanın 4 bir yanından öğrenci ve girişimcilerin ilgi gösterdiği bir program. Üniversite de programın gelişmesi için her türlü desteği veriyor ve Rovio gibi önemli girişimlere temel olmasını arzuluyor. Destek kapsamında tasarım, teknoloji ve kullanılabilirlik alanlarında eğitim, yenilikçi uygulamalara ve servislere maddi destek gibi konular var.
Program hükümet tarafından da takip ediliyor. Finlandiya Başbakanı Katainen ülkesinin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda en rekabetçi ülkelerden birisi olduğunu ve teknolojik yeniliklerin kültürlerine kökten bağlı olduğunu belirtti.
Apple da iFund adlı benzer bir girişimin ortağı ve destekçisi. Bu program şimdiye kadar 200 milyon dolarlık yatırım aldı ve başarılı işlere imza attı. Mobil segmentte var olmak isteyen firmaların mobil uygulama geliştiricilere destek vermesi olmazsa olmazlardan sayılabilir.
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Daha geçen gün nokia 1000işci cıkardığına dahil haberler yayılmadımı senin neyine nokia
kardeş dediklerinin hiç biri doğru değil ha 2005 ten öncekiler için haklısın diğer markalara göre bu dediklerin doğru ben 5800 kullanıyorum navigasyon internet olmadan çalışmıyor internet sitelerinde gezerken sürekli hafıza dolu uygulamaları kapatıp yeniden deneyin uyarısı alıyorum radyom verimli çalışmıyor takılıyor pili çıkarmadan düzelmiyor şarjı 3g açık ve ekran parlaklığını açarsam biraz 1.5 gün gidiyor diğer telefonlar 1 gün gidiyor ama adam gibi internetini herşeyini görüyor uygulama çokluğu demişsin el insaf bi ovi ye gir bakalım adam gibi uygulama 3 5 i geçmez 5800 için koydukları oyunlar 5800 da kasıyor çalışmıyor win 7 li telefonlar için donnanim yeter ama win8 gelince ne olacak herkes kalacak o donanım kaldırmayacak 1600 1700 tl verdiğim telefon elimde patlayacak bana nokia demeyin :) o kazığı bi kere yedim eski ngage me aldanıp nokia aldım bu fiyatlara da asla nokia almam :)