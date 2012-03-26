Microsoft ve Nokia, AppCampus mobil uygulama geliştirme platformuna 18 milyon Avro bağışladı

Windows Phone cihazlarının daha yaygın kullanımı ve geliştirilmesi için elele veren Microsoft ve Nokia, uygulama geliştirme konusunda da önemli adımlar atıyor.





Finlandiya'da yapılan bir basın duyurusunda Microsoft ve Nokia'nın, Aalto Üniversitesi projesi olan AppCampus programına 18 milyon Avro hibe verildiği açıklandı.





AppCampus programı Windows Phone işletim sisteminin yanında Symbian ve Series 40 platformları için de uygulama geliştirecek ve hibe 3 yıllık bir süre içerisinde kullanılacak.





Aalto Üniversitesi liderliğinde Mayıs ayında başlayacak AppCampus, dünyanın 4 bir yanından öğrenci ve girişimcilerin ilgi gösterdiği bir program. Üniversite de programın gelişmesi için her türlü desteği veriyor ve Rovio gibi önemli girişimlere temel olmasını arzuluyor. Destek kapsamında tasarım, teknoloji ve kullanılabilirlik alanlarında eğitim, yenilikçi uygulamalara ve servislere maddi destek gibi konular var.





Program hükümet tarafından da takip ediliyor. Finlandiya Başbakanı Katainen ülkesinin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda en rekabetçi ülkelerden birisi olduğunu ve teknolojik yeniliklerin kültürlerine kökten bağlı olduğunu belirtti.





Apple da iFund adlı benzer bir girişimin ortağı ve destekçisi. Bu program şimdiye kadar 200 milyon dolarlık yatırım aldı ve başarılı işlere imza attı. Mobil segmentte var olmak isteyen firmaların mobil uygulama geliştiricilere destek vermesi olmazsa olmazlardan sayılabilir.