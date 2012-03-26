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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft ve Nokia, AppCampus mobil uygulama geliştirme platformuna 18 milyon Avro bağışladı

7 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone cihazlarının daha yaygın kullanımı ve geliştirilmesi için elele veren Microsoft ve Nokia, uygulama geliştirme konusunda da önemli adımlar atıyor. 

Finlandiya'da yapılan bir basın duyurusunda Microsoft ve Nokia'nın, Aalto Üniversitesi projesi olan AppCampus programına 18 milyon Avro hibe verildiği açıklandı.

AppCampus programı Windows Phone işletim sisteminin yanında Symbian ve Series 40 platformları için de uygulama geliştirecek ve hibe 3 yıllık bir süre içerisinde kullanılacak.

Aalto Üniversitesi liderliğinde Mayıs ayında başlayacak AppCampus, dünyanın 4 bir yanından öğrenci ve girişimcilerin ilgi gösterdiği bir program. Üniversite de programın gelişmesi için her türlü desteği veriyor ve Rovio gibi önemli girişimlere temel olmasını arzuluyor. Destek kapsamında tasarım, teknoloji ve kullanılabilirlik alanlarında eğitim, yenilikçi uygulamalara ve servislere maddi destek gibi konular var. 

Program hükümet tarafından da takip ediliyor. Finlandiya Başbakanı Katainen ülkesinin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda en rekabetçi ülkelerden birisi olduğunu ve teknolojik yeniliklerin kültürlerine kökten bağlı olduğunu belirtti.

Apple da iFund adlı benzer bir girişimin ortağı ve destekçisi. Bu program şimdiye kadar 200 milyon dolarlık yatırım aldı ve başarılı işlere imza attı. Mobil segmentte var olmak isteyen firmaların mobil uygulama geliştiricilere destek vermesi olmazsa olmazlardan sayılabilir.

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MERCURY2000 7 yıl
Türkiye'de marketplace açıldı. Uygulama sayısındaki artış böyle giderse gayet başarılı olur. Şu an için iOSu bırakmama neden olabilecek işletim sistemi. Bir an önce yaygın satışına başlansa keşke.
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hakanharun06 7 yıl
rekabet iyi bir şey bundan bir yıl önceki symbianla şuanki symbian bella bir değil android rakipsiz olursa gelişimi durdurur ios da öyle o yüzden rekabet sart.
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Batuist 7 yıl
diğer üreticilerin yazılımın önemini anlayabilmesi için ios platformunun marketinde yarım milyardan fazla uygulama olması gerekiyormuş demek ki.. adamlarda jeton dört köşe bile değil. atı alan üsküdarı geçti sözü hiç bu kadar cuk diye oturmazdı sanırım. anca başa düştüdüler.. ki o hibe edilen tutar bile adamların anca gününü kurtarmaz bile rakamları milyon değil milyarlarla telaffuz etmeleri gerekir ki rekabetçi olabilsinler. yoksa hep listenin altlarında kalmaya mahkum olurlar.
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E_Aydin35 7 yıl
Microsoft tehlike çanlarının farkına vardıi iş tamamen berbat olmadan iyi önlemler almaya başlamış..
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söny 7 yıl
Microsoft o kadar yeni teknolaji getiriyor son dönemler bu bağısları anlarımda

Daha geçen gün nokia 1000işci cıkardığına dahil haberler yayılmadımı senin neyine nokia
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orhanyıldız 7 yıl
Zamanında symbiana yapsaydın bu yatırımı symbian belkide en büyük platform olabilirdi.Ama artık çok geç android, ios aldı basını gitti...
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ec38 7 yıl
uyan nokia vs yazanlar: uzun şarj süresini, kullanışlı işletim sistemini, bol uygulamasını, yüksek kalitede kamerasını, üst düzey navigasyon sistemini vs vs göz önüne alın.. nokia donanım fakirliğini de bırakacak lumia serisi ile bunu gösterdi ...millet o işlemci mi konur bu ekran chipseti mi konur diye eleştirirken şimdi wp7 için o kadar donanım fazla bile demeye başladılar !
1 Yanıt Yanıtla
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wustti 7 yıl ec38
ec38
uyan nokia vs yazanlar: uzun şarj süresini, kullanışlı işletim sistemini, bol uygulamasını, yüksek kalitede kamerasını, üst düzey navigasyon sistemini vs vs göz önüne alın.. nokia donanım fakirliğini de bırakacak lumia serisi ile bunu gösterdi ...millet o işlemci mi konur bu ekran chipseti mi konur diye eleştirirken şimdi wp7 için o kadar donanım fazla bile demeye başladılar !

kardeş dediklerinin hiç biri doğru değil ha 2005 ten öncekiler için haklısın diğer markalara göre bu dediklerin doğru ben 5800 kullanıyorum navigasyon internet olmadan çalışmıyor internet sitelerinde gezerken sürekli hafıza dolu uygulamaları kapatıp yeniden deneyin uyarısı alıyorum radyom verimli çalışmıyor takılıyor pili çıkarmadan düzelmiyor şarjı 3g açık ve ekran parlaklığını açarsam biraz 1.5 gün gidiyor diğer telefonlar 1 gün gidiyor ama adam gibi internetini herşeyini görüyor uygulama çokluğu demişsin el insaf bi ovi ye gir bakalım adam gibi uygulama 3 5 i geçmez 5800 için koydukları oyunlar 5800 da kasıyor çalışmıyor win 7 li telefonlar için donnanim yeter ama win8 gelince ne olacak herkes kalacak o donanım kaldırmayacak 1600 1700 tl verdiğim telefon elimde patlayacak bana nokia demeyin :) o kazığı bi kere yedim eski ngage me aldanıp nokia aldım bu fiyatlara da asla nokia almam :)
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createemir 7 yıl
En büyük eksiklerinden biride kapanıyor
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wustti 7 yıl
uyan nokia kiraza gidek :)
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gFalcon 7 yıl
gunaydin nokia kalk da baliga gidelim
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TsG 7 yıl
biraz geç oldu ama bakalım satışları ne kadar etkileyecek?..
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