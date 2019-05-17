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Microsoft ve Sony, bulut oyunculuğu ve yapay zeka için güçlerini birleştirdi

Bulut alanında Amazon, Google ve Microsoft arasındaki mücadele kıyasıya devam ederken Sony ile bu firmalardan biri arasında sürpriz bir anlaşma yapıldı. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Zamazingo
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Microsoft ve Sony’den gelen beklenmedik bir ortaklık haberine göre iki firma, bulut oyunculuğu ve yapay zeka alanlarında güçlrini birleştirecek. Microsoft tarafından yapılan açıklamada “Gelecek Microsoft Azure bulut çözümlerinde ortak geliştirmeler için çalışmalar yapacak iki firma, kendi oyun ve içerik yayın hizmetlerini bu yolla iyileştirecek” deniliyor. Sony’nin şimdiki içerik dağıtım ve oyun hizmetleri artık Microsoft Azure tarafından desteklenecek.
Microsoft açıklamasında yine “bu çalışmalar arasında içerik üreticileri için daha iyi platformlar geliştirme yer alacak” diyor ve Sony ve Microsoft’un gelecek hizmetlerinde şüphesiz oyuncular ve içerik üreticilerin destekleneceği sinyali veriliyor. Her iki firma da “yeni bilgileri edindikleri an paylaşacaklarını” söylüyorlar ve aslında bu ortaklık, bulut oyunları için büyük bir gelişme. Microsoft’un bulut alanında en büyük rakibi Amazon için ise kötü bir haber.
Google tarafından yakın zamanda tanıtılan bulut oyun hizmeti Stadia için de kötü bir haber olan bu ortaklık, Google’ın Sony içeriklerini dağıtma altyapısı sunma şansını kaybettiğini gösteriyor. Google Stadia, temelinde hem Microsoft hem de Sony için büyük bir tehdit olmasından iki firmanın güçlerini birleştirmesi oyunculuk anlamında geleneksel yöntemleri bir miktar daha koruyacaktır diyebiliriz.
Ortaklıkta buluttan oyun deneyimi sunmanın yanı sıra yarı iletkenler ve yapay zeka konularında da çalışmalar yapacak iki firma, Sony’nin tüketici ürünlerinde Microsoft Azure kullanacağının işaretini verdi.

https://www.theverge.com/2019/5/16/18628090/microsoft-sony-cloud-gaming-ai-partnership Yorum Yaz
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Tanrıkut Mete Han 3 hf. en beğenilen
Sony laptop piyasasından çekilmeseydi keşke onların yüzünden piyasada kaliteli laptop bulamıyoruz
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The Hollow 3 hf.
Microsoft'un içerisinde olduğu bir oyun servisine abone olacağıma, şahsen Google'ın servisini tercih ederim. Dağıtacak içerik bulmak Google'ın ne kadar istediğine bağlı. Oyun firmaları satın alır. Olmadı, kendi içeriklerini üretir. Google'ı gizlilik konusunda sevmesem de, güvenlik ve stabilite konusunda çok başarılı buluyorum.
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blackzeros 3 hf.
googlein bunlari bu kadar korkutmasi ilginc.
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chinpoko 3 hf.
yavas yavas konsol cagi bitiyor gibi
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Virtual Reality 3 hf.
Video kaseti - CD - DVD - Blu-ray - Dijital mağaza - Çevrimiçi akış

VHS, BETA kasetlerden çevrimiçi akışa. Bu dönüşümü sinema sektörü yaşadı. Sıra oyun sektöründe. Kasetli oyun makinelerinden çevrimiçi akışa neden olmasın. Öncelikle, doğrudan ağa bağlanan gamepad sayesinde gecikme sorunu kısmen aşılacaktır. Sonrasında her ülkeye bir kaç sunucu yerleştirerek gecikme sorunu tamamen aşılacaktır ve çevrimiçi akış ile kaliteli oyun oynamak mümkün olacaktır. Google'un bunu gerçekleştirecek bütçesi ve operasyon gücü var.

Oyun kaseti - CD - DVD - Blu-ray - Dijital mağaza - ?
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aschil 3 hf.
Google ciddi bir yatırım yaptığı için oluyor bunlar.
Oyun geliştirme işini de , yayınlama işinide aldığı zaman bu işin ucu amazon'a kadar gidiyor.
Rekabet iyidir, kullanıcıya yarar.
Stadia daha düşük internet altyapısı ile daha yüksek performanslı çalışırsa çok büyük kitlelere ulaşabilir.
Sonuçta dünya geneli düşük donanım kullanıyor.
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Tanrıkut Mete Han 3 hf. en beğenilen
Sony laptop piyasasından çekilmeseydi keşke onların yüzünden piyasada kaliteli laptop bulamıyoruz
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ashley j williams 3 hf.
bana nedense bu iş yaş olur gibi geliyor.
ortaklıktan bahsetmiyorum.
bu bulut üzerinde oyun oynamaktan bahsediyorum.
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esmerbuyucu 3 hf.
Microsoft, Amazon veya başka bulut servislerinden hangisi daha ucuz ve işine yarayacaksa onu tercih edeceklerdi. Amazon'u tercih etseler haber değeri bile taşımayacaktı. Bir şeyi de bir şeye yormayın, yok Google Stadia'ymış vs bilmem ne...
Netflix'te Amazon'un bulut altyapısını kullanıyor. Normalde stream konusunda Amazon'la rakip olmalarına rağmen...
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programmer_onur 3 hf.
Google Stadia hepsini Yusuf Yusuf yaptırdı tabi.
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Conqueror26 3 hf.
Bu durum sürücüsüz araç olayına benziyor. İleride direksiyon opsiyon olacak. Aynı şekilde Rgb ışıklandırmalı cillop sistemler ve konsollar biterse bu işin mekaniğini sevenler özel sipariş sistem dizecek gibi.
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sony, yapay zeka ve
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