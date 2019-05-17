Microsoft ve Sony, bulut oyunculuğu ve yapay zeka için güçlerini birleştirdi

Teknoloji Editörü
Microsoft ve Sony’den gelen beklenmedik bir ortaklık haberine göre iki firma, bulut oyunculuğu ve yapay zeka alanlarında güçlrini birleştirecek. Microsoft tarafından yapılan açıklamada “Gelecek Microsoft Azure bulut çözümlerinde ortak geliştirmeler için çalışmalar yapacak iki firma, kendi oyun ve içerik yayın hizmetlerini bu yolla iyileştirecek” deniliyor. Sony’nin şimdiki içerik dağıtım ve oyun hizmetleri artık Microsoft Azure tarafından desteklenecek.
Microsoft açıklamasında yine “bu çalışmalar arasında içerik üreticileri için daha iyi platformlar geliştirme yer alacak” diyor ve Sony ve Microsoft’un gelecek hizmetlerinde şüphesiz oyuncular ve içerik üreticilerin destekleneceği sinyali veriliyor. Her iki firma da “yeni bilgileri edindikleri an paylaşacaklarını” söylüyorlar ve aslında bu ortaklık, bulut oyunları için büyük bir gelişme. Microsoft’un bulut alanında en büyük rakibi Amazon için ise kötü bir haber.
Google tarafından yakın zamanda tanıtılan bulut oyun hizmeti Stadia için de kötü bir haber olan bu ortaklık, Google’ın Sony içeriklerini dağıtma altyapısı sunma şansını kaybettiğini gösteriyor. Google Stadia, temelinde hem Microsoft hem de Sony için büyük bir tehdit olmasından iki firmanın güçlerini birleştirmesi oyunculuk anlamında geleneksel yöntemleri bir miktar daha koruyacaktır diyebiliriz.Ortaklıkta buluttan oyun deneyimi sunmanın yanı sıra yarı iletkenler ve yapay zeka konularında da çalışmalar yapacak iki firma, Sony’nin tüketici ürünlerinde Microsoft Azure kullanacağının işaretini verdi.
https://www.theverge.com/2019/5/16/18628090/microsoft-sony-cloud-gaming-ai-partnership Yorum Yaz Paylaş Tweetle
VHS, BETA kasetlerden çevrimiçi akışa. Bu dönüşümü sinema sektörü yaşadı. Sıra oyun sektöründe. Kasetli oyun makinelerinden çevrimiçi akışa neden olmasın. Öncelikle, doğrudan ağa bağlanan gamepad sayesinde gecikme sorunu kısmen aşılacaktır. Sonrasında her ülkeye bir kaç sunucu yerleştirerek gecikme sorunu tamamen aşılacaktır ve çevrimiçi akış ile kaliteli oyun oynamak mümkün olacaktır. Google'un bunu gerçekleştirecek bütçesi ve operasyon gücü var.
Oyun kaseti - CD - DVD - Blu-ray - Dijital mağaza - ?
Oyun geliştirme işini de , yayınlama işinide aldığı zaman bu işin ucu amazon'a kadar gidiyor.
Rekabet iyidir, kullanıcıya yarar.
Stadia daha düşük internet altyapısı ile daha yüksek performanslı çalışırsa çok büyük kitlelere ulaşabilir.
Sonuçta dünya geneli düşük donanım kullanıyor.
ortaklıktan bahsetmiyorum.
bu bulut üzerinde oyun oynamaktan bahsediyorum.
Netflix'te Amazon'un bulut altyapısını kullanıyor. Normalde stream konusunda Amazon'la rakip olmalarına rağmen...
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