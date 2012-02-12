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Microsoft ve İngiliz Çevrimiçi Koruma Merkezi çocuklara yönelik bir Internet Explorer 9 versiyonu hazırladı

7 yıl
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk zamanlarında sadece yetişkinlerin erişebileceği bir konumda bulunan internet bugün teknolojinin gelişmesiyle artık küçük yaşlardan itibaren çocukların da kolayca erişebildiği bir noktaya gelmiş durumda. Sunduğu devasa arşivlerin yanında zararlı içeriklerden de çocukları uzak tutmak gerekiyor.

Bu sebeple Microsoft ve İngiliz Çocuk İstismarı ve Çevrimiçi Koruma Merkezi - CEOP işbirliği yaparak, çocuklara yönelik özel bir Internet Explorer 9 sürümü hazırlamak için kolları sıvadı. 

Sürümde sık kullanılanlar içinde CEOP'un çocuklara yönelik hazırladığı içeriklere linkler bulunurken, thinkuknow.com sitesinin ve Bing arama motorunun atanmış sekmeleri açılışta karşınıza geliyor ve açılış sayfası olarak bahse konu sitenin linki bulunuyor..

Diğer bir güvenlik önlemi ise bir Sıçrama Listesi ile ebeveynlerin çocuklarının yaş gruplarını belirleyerek uygun olmayan içeriklere erişimini engelleyebilmesi.  

IE9 özel sürümü sadece Windows 7 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve elbette çocuğunuzun başka bir internet tarayıcısı açmaması gerekiyor. Hizmet tamamen ücretsiz. CEOP'un ayrıca Chrome ve Firefox için de uyarıcı eklentileri bulunuyor.

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nighty 7 yıl
İngilterede 2 sene bilgisayar öğretmenliği yapmış birisi olara diyebilirim ki, adamlar bu konuda çok hassas ve takıntılılar. Geç bile kalmışlar :)
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Rainbow6 7 yıl
exploreri cocuklar bile kirabilir :)
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dhemirdh 7 yıl
Zararlı içeriklerden uzak tutması pek inandırıcı gelmedi bana. Çocuklar klavye bazı tuşlara basıyo, hayatımda hiç görmediğim uygulamalar açılıyo. Çocuklar bunada çözüm bulurlar :D
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mcrew 7 yıl
google chrome indir yazacak potansiyele sahip bu çocuklar
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alpa07 7 yıl
Çok güzel bir düşünce.
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E_Aydin35 7 yıl
İyi olmuş, Explorer'da son zamanlarda hiçbir gelişme yoktu bakılırsa bununla birlikte işe yara birşey çıkarmış olmuşlar.:)
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