Microsoft, yeni reklam kampanyasında Nokia Lumia 520 ile Samsung Galaxy S4'ü karşılaştırıyor

Haber Editörü
Windows Phone mobil işletim sistemini tanıtmak için "Smoked by Windows Phone" ve "Meet Your Match" reklam kampanyalarını oluşturan Microsoft'un pazarlama yüzü Ben Rudolph, yeni reklam çalışmasını internet üzerinden yayınladı. Resmi Windows blogundaki yazısında, 750$'a satın aldığı Galaxy S4'ün iyi bir kamera, ekran ile donatıldığını, binlerce uygulamaya sahip olduğunu ve kullanıcısını her türlü konuda güncel tutabildiğini belirten Ben, ülkemize 599TL'den giriş yapan Lumia 520'nin 150$'lık T-Mobile sürümü Lumia 521'in de aynı nitelikleri bünyesinde barındırdığını belirterek Galaxy S4'ün yüksek fiyatından dert yandı. Tüketicilerin 600$'lık fiyat farkıyla Galaxy S4 yerine Lumia 520 ile birlikte neler satın alabileceğini göstermek isteyen Ben the PC Guy takma adlı teknoloji tutkunu, çektiği reklam filmiyle iki cihazı farklı bir bakış açısıyla karşılaştırdı.
750$'a bir Samsung Galaxy S4 almak yerine bir Microsoft Store'ye gidip Lumia 520 satın aldıktan sonra elinde kalan 600$'lık bütçeyle; 30$'a 3 aylık Xbox Music aboneliği, 20$'a 16GB Kingston microSD kart, 100$'a Monster Purity kulakiçi kulaklık ve 450$'a dokunmatik ekranlı ASUS Vivobook X202E dizüstü bilgisayar satın alan Ben Rudolph, bir tüketicinin Galaxy S4 fiyatına hem akıllı telefon sahibi olup hem de 600$'a dokunmatik ekranlı bir bilgisayar da dahil olmak üzere birçok ürün edinebileceğini göstermiş oldu. Bu garip karşılaştırmanın Youtube üzerinden yayınlanan videosunu aşağıdan izleyebilir, Rudolph'un karşılaştırma yazısına buradan ulaşabilirsiniz.
http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/05/30/how-much-tech-gear-can-you-get-for-the-price-of-a-galaxy-s4.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonu sadece Oyun,müzik,navigasyon,sosyal medya ve mesajlasmak için kullanıyorum.
Oyun benim için gerekli değil.Tamamen vakit öldürmek amaçlı ve bunları düşünürsek,şu anda kullandığım telefon (Galaxy s3) Bana çokta gerekli değilmiş.
Telefonumu satıp Lumia 620 fln alasım geldi :D