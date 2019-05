Microsoft, yeni reklam kampanyasında Nokia Lumia 520 ile Samsung Galaxy S4'ü karşılaştırıyor

Windows Phone mobil işletim sistemini tanıtmak için "Smoked by Windows Phone" ve "Meet Your Match" reklam kampanyalarını oluşturan Microsoft'un pazarlama yüzü Ben Rudolph, yeni reklam çalışmasını internet üzerinden yayınladı. Resmi Windows blogundaki yazısında, 750$'a satın aldığı Galaxy S4'ün iyi bir kamera, ekran ile donatıldığını, binlerce uygulamaya sahip olduğunu ve kullanıcısını her türlü konuda güncel tutabildiğini belirten Ben, ülkemize 599TL'den giriş yapan Lumia 520 'nin 150$'lık T-Mobile sürümü Lumia 521'in de aynı nitelikleri bünyesinde barındırdığını belirterek Galaxy S4'ün yüksek fiyatından dert yandı. Tüketicilerin 600$'lık fiyat farkıyla Galaxy S4 yerine Lumia 520 ile birlikte neler satın alabileceğini göstermek isteyen Ben the PC Guy takma adlı teknoloji tutkunu, çektiği reklam filmiyle iki cihazı farklı bir bakış açısıyla karşılaştırdı.