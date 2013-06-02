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Microsoft, yeni reklam kampanyasında Nokia Lumia 520 ile Samsung Galaxy S4'ü karşılaştırıyor

5 yıl
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93
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, yeni reklam kampanyasında Nokia Lumia 520 ile Samsung Galaxy S4'ü karşılaştırıyor

Windows Phone mobil işletim sistemini tanıtmak için "Smoked by Windows Phone" ve "Meet Your Match" reklam kampanyalarını oluşturan Microsoft'un pazarlama yüzü Ben Rudolph, yeni reklam çalışmasını internet üzerinden yayınladı. Resmi Windows blogundaki yazısında, 750$'a satın aldığı Galaxy S4'ün iyi bir kamera, ekran ile donatıldığını, binlerce uygulamaya sahip olduğunu ve kullanıcısını her türlü konuda güncel tutabildiğini belirten Ben, ülkemize 599TL'den giriş yapan Lumia 520'nin 150$'lık T-Mobile sürümü Lumia 521'in de aynı nitelikleri bünyesinde barındırdığını belirterek Galaxy S4'ün yüksek fiyatından dert yandı. Tüketicilerin 600$'lık fiyat farkıyla Galaxy S4 yerine Lumia 520 ile birlikte neler satın alabileceğini göstermek isteyen Ben the PC Guy takma adlı teknoloji tutkunu, çektiği reklam filmiyle iki cihazı farklı bir bakış açısıyla karşılaştırdı.
750$'a bir Samsung Galaxy S4 almak yerine bir Microsoft Store'ye gidip Lumia 520 satın aldıktan sonra elinde kalan 600$'lık bütçeyle; 30$'a 3 aylık Xbox Music aboneliği, 20$'a 16GB Kingston microSD kart, 100$'a Monster Purity kulakiçi kulaklık ve 450$'a dokunmatik ekranlı ASUS Vivobook X202E dizüstü bilgisayar satın alan Ben Rudolph, bir tüketicinin Galaxy S4 fiyatına hem akıllı telefon sahibi olup hem de 600$'a dokunmatik ekranlı bir bilgisayar da dahil olmak üzere birçok ürün edinebileceğini göstermiş oldu. Bu garip karşılaştırmanın Youtube üzerinden yayınlanan videosunu aşağıdan izleyebilir, Rudolph'un karşılaştırma yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2013/05/30/how-much-tech-gear-can-you-get-for-the-price-of-a-galaxy-s4.aspx Yorum Yaz
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inexo 5 yıl en beğenilen
o zaman lumia 920 alanlar da keriz mi demek
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hawloo 5 yıl
O dediği 521 galaxy s4'den daha stabil çalışır.
2 Yanıt Yanıtla +36
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furkantasdemir 5 yıl
Aslında gayet haklı.Telefon sadece telefon işini ve müzik dinlemeyi sağlıyor.Kendime bakarsam ; Office prog. Düzenlemesini , dökümanlarımı hep Laptop tan yapıyorum.
Telefonu sadece Oyun,müzik,navigasyon,sosyal medya ve mesajlasmak için kullanıyorum.
Oyun benim için gerekli değil.Tamamen vakit öldürmek amaçlı ve bunları düşünürsek,şu anda kullandığım telefon (Galaxy s3) Bana çokta gerekli değilmiş.
Telefonumu satıp Lumia 620 fln alasım geldi :D
Aslında gayet haklı.Telefon sadece telefon işini ve müzik dinlemeyi sağlıyor.Kendime bakarsam ; Office prog. Düzenlemesini , dökümanlarımı hep Laptop tan yapıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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amönyak 5 yıl
Siz neyin kafasındasınız 520 kaldırnıyosa 620,720 de kaldırmaz! Ucude aynı donanıma sahip
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RioDeJaneiro 5 yıl
İyice sapıttın Nokia....Sanki tek sizde beyin var.S4 ü alacak kişi sanki bunu akıl edemiyor.Adam herşeyi bi arada olsun diye gidip alıyor.Yıl olmuş 2013 hala siz flaşsız ön kamerasız telefon üretmeye devam edin nokia [>:]
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DH Misafiri 5 yıl
kesbi
Herşey iyi hoş da 1280 gibi 10 dolarlık renksiz ekran bir telefona bile koyduğu led flaş ve radyo neden konmaz bu telefona anlam veremiyorum. Nokia hala eski nokia. İlla elzem bişeyi koymayacakki üst modeli alsınlar. Ancak nokia unuttuğun ve batmaya götüren bir noktayı kaçırıyorsun. O eksik noktayı tamamlamak için illa bir üst model nokiayı almak zorunda değiliz. Bi ton rakibin var. Dijital kumpas (kıble için), radyo ve led flaş olsaydı belki ben bile idareten hanomi gibi bişey çıkana kadar alabilirdim bile.

Radyo var...
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler bende lumia 520 var oyun indiremiorm aile konumunu kaldıramadım bilen varsa yardımcı olabilirmi veya başka yerden oyun indirebilir miyim ?
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burnas 5 yıl
daha flaşı bile olmayan bir telefon sözkonusu iken daha neyin kafasını yapıyor bu microsoft anlamış değilim.
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DH Misafiri 5 yıl
tüm cahil Apple fanboyu moronlar toplanmış NOKIA'yı kötülüyor... Symbian çağ dışı demişler embesil o Symbian sayesinde akıllı telefonu gördün Apple denen Şeytanın markası capasitive ekran dışında ne verdi? mallar...
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reallygood123 5 yıl
Merhaba, çocuklar, bana bu telefon emin olun yardımcı olabilir? Ben satın almak istiyorum, ben dünyanın en eşsiz olduğunu düşünüyorum. ama bu telefon biliyor musunuz, kalite bilmiyorum? iyi ya da kötü? bunu nasıl düşünüyorsunuz? bkz: rmz.co/...
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insunwetrust 5 yıl
Zaten bu karşılaştırma milyarlık telefonlarda işi olmayanlar için.

Ayrıca WP8 oldukça sağlam bir işletim sistemi. Ben Microsoft'a Google'dan daha çok güveniyorum. Android sadece mağaza acısından kazanır. Ayrıca Lumia 520 fiyatında satılan android samsung telefonların hali ortada.

Bana göre samsung s3 ile bir şeyler yapmıştır. Ama L920 S4 ile her konuda yarışır. Android'in tek avantajı mağaza. Yoksa IOS çakmasıdır.
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KaSaTuRa. 5 yıl insunwetrust
insunwetrust

Zaten bu karşılaştırma milyarlık telefonlarda işi olmayanlar için.

Ayrıca WP8 oldukça sağlam bir işletim sistemi. Ben Microsoft'a Google'dan daha çok güveniyorum. Android sadece mağaza acısından kazanır. Ayrıca Lumia 520 fiyatında satılan android samsung telefonların hali ortada.

Bana göre samsung s3 ile bir şeyler yapmıştır. Ama L920 S4 ile her konuda yarışır. Android'in tek avantajı mağaza. Yoksa IOS çakmasıdır.

microsoft gibi bu işte yıllardır olan bir firmayı sırf kapitalizm amerikan sermayesi vs nedenlerle kötüleyip insanların android hayranı olması zaten başlı başına saçma bir durum

ayrıca şu mağaza mevzusuna ben pek katılmıyorum, windows mağazada da gayet uygulama oyun mevcut, apple store seviyesinde tabiki değil ama android marketin 4 te 3 ü sırf dolu gözüksün diye koyulan çöplük uygulamalar, sadece şu çıplak resim çıplak video tarzı çöp uygulamalar kaldırılsa uygulama sayısı yarıya düşer, bu kalitesizlikle zaten yakın zamanda geride kalacaktır
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serty23 5 yıl
Nokia lumia serisi telefon olarak başarılı olabilir fakat wp mantar suan iki sayfa küfür var whatsapp ve viber in adam gibi calismadigina dair , bi hurriyet uygulaması bile bulamadim store de , tft lcd ile amoled arasindaki farki göremeyecek gozlere ne anlatsan hikaye gerci ya neyse...
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youngbfg 5 yıl
o kadar fazla ürün alırsın lumia alınca çünkü her bir ürün yetersiz ancak s4 de adamın aldığı ürünlerin daha iyileri zaten var.
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Moribito 5 yıl
Acik acik lumia 920 ve uzeri alanlara keriz demis windows ve nokia
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Bay Zebani 5 yıl
Karşılaştırılacak telefon var karşılaştırılmayacak telefon var ama.
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