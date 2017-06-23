OnePlus 5'de 2x optik yakınlaştırma şüphesi

OnePlus 5'in en çok göze çarpan özelliklerden biri de 2x 'kayıpsız' yakınlaştırma yapabilen yeni çift lensli kamerası oldu. Şirket çıkan bazı haberlere rağmen asla zoom teknolojisinin tamamen optik olduğunu söylemedi ancak sunulan iki lensle, bir anlamda kayıpsız kalitede olduğu algısı yaratıldı.

Carl Pei, Twitter üzerinden 1.6x optik yakınlaştırma yapabildiğini, kalan 0.4x'lik değerin de "SmartCapture multiframe" teknolojisi ile işlendiğini söyledi. Konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünen OnePlus kurucu ortağı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada OnePlus 5'inyapabildiğini, kalan'lik değerin de "" teknolojisi ile işlendiğini söyledi.

Kayıpsız değil ancak çok az kayıp var

Fakat bu bile tamamen doğru olmayabilir çünkü cihazla çekilmş bir fotoğrafın EXIF (Exchangeable Image File Format) verisini inceleyen bir Reddit kullanıcısı, yalnızca 1.33x optik yakınlaştırma uygulandığını tespit etmiş durumda.

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Kısmen de olsa yazılımla desteklenen yakınlaştırma teknolojisinin gerçekte kayıpsız olamayacağına dair şüpheler var. Yapılan testlerde zoom yapılınca görüntü kalitesinde çok düşük bir kayıp olduğu tespit edilmiş. Yani kayıpsız yakınlaştırma söz konusu değil.

OnePlus kasten mi yanıltıcı oluyor bunu bilemeyiz ancak test etme fırsatı bulanların cihazdaki kamera performansının endişeye mahal vermeyecek derecede iyi olduğunun söylediklerini de ekleyelim.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/6imur2/oneplus_5_doesnt_have_2x_lossless_optical_zoom/