Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus 5'de 2x optik yakınlaştırma şüphesi

OnePlus 5'in 2x optik yakınlaştırma özelliğiyle ilgili hoş olmayan söylentiler var. Yazılımla desteklenen zoom teknolojisinin belirtilenden düşük değere sahip olduğu iddia ediliyor.
1 yıl
2,9b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OnePlus 5'in en çok göze çarpan özelliklerden biri de 2x 'kayıpsız' yakınlaştırma yapabilen yeni çift lensli kamerası oldu. Şirket çıkan bazı haberlere rağmen asla zoom teknolojisinin tamamen optik olduğunu söylemedi ancak sunulan iki lensle, bir anlamda kayıpsız kalitede olduğu algısı yaratıldı.
Konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünen OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada OnePlus 5'in 1.6x optik yakınlaştırma yapabildiğini, kalan 0.4x'lik değerin de "SmartCapture multiframe" teknolojisi ile işlendiğini söyledi.

Kayıpsız değil ancak çok az kayıp var

Fakat bu bile tamamen doğru olmayabilir çünkü cihazla çekilmş bir fotoğrafın EXIF (Exchangeable Image File Format) verisini inceleyen bir Reddit kullanıcısı, yalnızca 1.33x optik yakınlaştırma uygulandığını tespit etmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "LG dünyanın ilk esnek ve şeffaf 77 inç OLED ekranını duyurdu"
Kısmen de olsa yazılımla desteklenen yakınlaştırma teknolojisinin gerçekte kayıpsız olamayacağına dair şüpheler var. Yapılan testlerde zoom yapılınca görüntü kalitesinde çok düşük bir kayıp olduğu tespit edilmiş. Yani kayıpsız yakınlaştırma söz konusu değil.
OnePlus kasten mi yanıltıcı oluyor bunu bilemeyiz ancak test etme fırsatı bulanların cihazdaki kamera performansının endişeye mahal vermeyecek derecede iyi olduğunun söylediklerini de ekleyelim.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/6imur2/oneplus_5_doesnt_have_2x_lossless_optical_zoom/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kucukyenici 1 yıl en beğenilen
Az önce TV reklamında da Sony Xperia AX1 Ultra'yı "Çerçevesiz" olarak lanse ediyordu. :-)
Firmalar böyle kelime oyunları yapmayı seviyor.
Çerçevesiz Sony! Kulağa hoş geliyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Az önce TV reklamında da Sony Xperia AX1 Ultra'yı "Çerçevesiz" olarak lanse ediyordu. :-)Firmalar böyle kelime oyunları yapmayı seviyor.Çerçevesiz ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
raashed21 1 yıl
Video çekerken inanılmaz bir titreme vardı fakat 4.5.8 güncellemesi ile EIS(Electronic Image Stabilisation ) özelliği aktif edildi ve şu an biraz daha iyi öncesine göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Ben 2 hariç tüm modelleri kullandım. İnanılmaz hızlı telefonlara sahip... Biri çıksın bu fiyatta bu kaliteyi yakalasin biz onu gider alırız. Baktılar bi halt beceremiyorlar klasik çamur atma teknikleriyle işi götürmeye çalışıyorlar. 0.4x lik fark varmış gidin doğru düzgün haber yapın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 1 yıl
Bu şüphe firmayı bitirir
Hem ucuza son model telefon al hemde tatavasini yap, adamın iddiası bile yok.. Büyük firmaların araştırma şirketlerine para verip diğerlerini kötüleme oyunu bu, çünkü kendileri de biliyor ürettikleri cihazların o kadar pahalı olamayacağını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Artık OnePlus benim gözümde sahtekar bir firma oldu... Bu kadar kısa zamanda bu kadar sahtekarlık haberi çıkınca...
Zaten sevmezdim önceden de. Başkasına telefon ürettirip etiket basıyor üzerine. Geçiniz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 1 yıl
"Şirket çıkan bazı haberlere rağmen asla zoom teknolojisinin tamamen optik olduğunu söylemedi ancak sunulan iki lensle, bir anlamda kayıpsız kalitede olduğu algısı yaratıldı."
Olsaydı söylerler di herhalde. Olmayan şey üstünden şüphe üzerine yapılan bir haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Artık Şüphe üzerine haber mi yapıyorsunuz. Nasıl başlık şaştım valla..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şaban Oğlu Şaban 1 yıl
Bana firmalar tarafından sanki algı oyunu yapılmaya çalışılıyormuş gibi geliyor. Çünkü karşımızda 500 dolar gibi bir paraya amiral gemilerinden daha performanslı bir telefon var ve Samsung-Apple ikilisi dışındaki diğer markalar pek fazla flagship cihaz satamıyor. (Xiaomi istisna, Avrupa ülkelerinin pek çoğunda yok.) Hele kullanıcı verileri önümüze gelmeye başlasın da sonra sıkıntısı varsa konuşulur zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 1 yıl
Bir kaşık suda fırtına koparmak, 2x zoom ne yaa!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 1 yıl
Telefonlar da en fazla kaç x optik yakınlaştırmaya çıkılabilecek merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 1 yıl en beğenilen
Az önce TV reklamında da Sony Xperia AX1 Ultra'yı "Çerçevesiz" olarak lanse ediyordu. :-)
Firmalar böyle kelime oyunları yapmayı seviyor.
Çerçevesiz Sony! Kulağa hoş geliyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 1 yıl kucukyenici
Xperia ZL'den sonra asla olmayacak tasarım
. Keşke ölmeden önce bir tane sıfır çerçeve Sony cihazı görebilseydik. HTC yapmaz çünkü kapasitif tuşlara döndü ama Sony'den hiç değilse bir kerecik sürpriz beklerdim.
Tarih o efsaneyi hâlâ unutmadı.
Habere gelecek olursak bence de özellikler kullanıcılar arasında yanlış algılandı. Bir de Oneplus' a nefret kusanlar gördüm.
A. Kedi mundar.
B. Samsung Çin miydi HK miydi htc One kötülemesi için kullanıcılara para saçmıştı size de para saçan varsa kaynak belirtin lütfen.
C. Apple'ın ve Samsung'un kendilerini vahşice yolmasına bağımlı insanlar.
Üçü de bu grubu tanımlıyor.
Oneplus zaten bunlara göre cihaz üretmiyor. Oneplus haksız yere yüksek tutulan cihaz fiyatlarına tepki konulabilmesi amacıyla orta seviyede ün salan vivo ve oppo nun sahibi BBK nın oluşturduğu alt marka. Eğer paranız bolsa tabi ki Oneplus Xiaomi almayacaksınız. Bu nasıl bir mantık aramacaysa yok sahtekarmış işe yaramazmış. Testlerde hile yapması doğru onun yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz ama S6'ya kadar Samsung'un meşhur olayıydı bu. Yanlış değilsem htc de biraz zorluyordu işlemciyi benchmark esnasında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2853 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fotoğraf, akıllı telefon ve
11 etiket daha çift kamera cep telefonu yakınlaştırma optik zoom oneplus 5 manipüle smartcapture multiframe Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Elazığ'da ANKA İHA düştü 1 yıl Silahlı Hürkuş ve Hürkuş Projesi hakkında merak edilenleri sizler için sorduk 1 yıl Yeni Citroen C4 Cactus makyajlanmaya hazırlanıyor 1 yıl Cep telefonlarındaki TRT vergisine önemli düzenleme 1 yıl Samsung Galaxy S8'in klonları çoğalıyor: Karşınızda BLUBOO S8 1 yıl Spider-Man sinematik evrenine yeni filmler eklendi 1 yıl Obama, Rusya'ya siber saldırı emri vermiş 1 yıl Tesla Model 3'ün final tasarımını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı 1 yıl AMD Vega ekran kartlarının enerji tüketimi oldukça yüksek 1 yıl SEGA Forever ile popüler klasikler ücretsiz oldu 1 yıl Bayramda Siri bir başka 1 yıl WhatsApp yakında dosya transferine izin verecek 1 yıl Yaşlı insanlara yardımcı olan robotun seri üretimine başlanıyor 1 yıl Lotus üretimini Çin'e kaydırabilir 1 yıl Google tıbbi kayıtları arama sonuçlarından kaldıracak 1 yıl Microsoft'a büyük şok: Windows 10'un kaynak kodları sızdırıldı 1 yıl 2si1 Yeni Bölüm: 16 çekirdekli işlemciler ve dahası 1 yıl BlackBerry’nin hisse değerleri yüzde 12 düştü 1 yıl Yeni Renault Megane RS, 4CONTROL sistemine sahip olacak 1 yıl Galaxy Note 8 Samsung’un en pahalı telefonu olabilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN OnePlus 5'de 2x optik yakınlaştırma şüphesi Sonraki Tesla kendi müzik servisini oluşturuyor 1 yıl LG dünyanın ilk esnek ve şeffaf 77 inç OLED ekranını duyurdu 1 yıl SpaceX durmak bilmiyor: 48 saat içerisinde yeni bir rekor geliyor 1 yıl Üç önemli maddede sistem toplamanın püf noktaları 1 yıl iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen iki yeni fotoğraf sızdırıldı 1 yıl YouTube aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştı 1 yıl Microsoft'un Face Swap uygulaması artık iOS platformunda 1 yıl Yeni konsept ile evler harcadığı enerjiden fazlasını üretecek 1 yıl Samsung, Nesnelerin İnterneti için ilk yongasını duyurdu 1 yıl PCIe tabanlı Tesla V100 hızlandırıcısı duyuruldu 1 yıl Snap Haritalar özelliği devreye girdi 1 yıl Apple ortaklığı bıraktı, Imagination firması satışa çıktı 1 yıl Alman polisinden sosyal medya baskını 1 yıl Microsoft'tan donanımcıları sevindirecek Windows 10 güncellemesi 1 yıl AMD Ryzen işlemciler B2 revizyona yükseltiliyor 1 yıl Han Solo filmini Ron Howard tamamlayacak 1 yıl Nükleer füzyona doğru adım adım "Sınırsız enerji artık daha yakın" 1 yıl Küllerinden doğan anakart üreticisi: Biostar 1 yıl Game of Thrones'un kanalından yeni Watchmen dizisi 1 yıl IBM, süperbilgisayarlarını hava durumunu tahmin etmek için kullanacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim