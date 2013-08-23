Microsoft'da bir dönem kapanıyor: CEO Steve Ballmer, firmaya veda ediyor

Microsoft’da bir dönem kapanıyor. Bill Gates’in icra kurulu başkanlığı görevinden ayrılmasından sonra firmanın dümenine geçen Steve Ballmer, 12 ay içerisinde emekliye ayrılacağını duyurdu.
Yönetim Kurulu’nun CEO bulma süreci tamamlanıncaya kadar görevini sürdüreceği ifade edilen Steve Ballmer, Microsoft çalışanlarına gönderdiği mailde şunları söyledi:
Yeni organizasyon yapımızla firmamız için yeni bir sayfa açtık. Üst yönetici takımımız çok güçlü. Emekliliğimin, bu geçiş sürecinin tam ortasında olduğunu düşünüyordum. Firmamız yeni bir yöne doğru giderken uzun soluklu olacak yeni bir CEO’ya ihtiyacımız var.
Steve Ballmer’ın koltuğuna oturacak isim 12 ay içerisinde yönetim kurulu üyelerinden kurulan özel bir komite belirleyecek. Komite içerisinde Bill Gates de yer almakta.
Bill Gates, Ballmer’ın ayrılışıyla ilgili yaptığı açıklama bu geçiş sürecinde Steve Ballmer gibi bir ismin CEO olarak görevine devam edecek olmasından ötürü Microsoft’un çok şanslı olduğunu ifade etti.
Bill Gates’in okul arkadaşı olan Steve Ballmer, 1980’den bu yana firmanın içerisindeydi. Dikkat çekici açıklamaları, sunumlara renk katan havasıyla teknoloji dünyasına ismini yazdıran Steve’lerden olan Ballmer, 2000 yılından bu yana Bill Gates’den boşalan CEO’luk görevini yürütmekteydi.
Öte yandan Steve Ballmer’ın 12 ay içerisinde ayrılacağı haberine yatırımcılar ise şaşırtıcı bir tepki verdi. Haberin yayılmasından hemen sonra Microsoft’un NASDAQ’da işlem gören hisselerinin değeri, haberin yazıldığı saat itibariyle, %7’den birkaç baz puan fazla artış gösterdi.
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Sony CEO su Kaz Hirai ve Playstation 4 mimarı Shuhei Yoshida, her iki Microsoft yöneticisini de koltuğundan etti. Önce Xbox One mimari Don Matrick elveda etti ve şimdide Microsoft CEO su Steve Ballmer veda ediyor.
Son 3 ayda bu olanlara ancak bu gif ler bir açıklama yapabilir ve anlamlı kılabilir.
// welcome win 3.1
// welcome win 95
// welcome win 98
// welcome XP
// welcome VISTA
// welcome win7
welcome win 8
bol şişirme kod var alt plan hala window nt yani yıl 2000 .
ios basit işlemcilerle windinazor yüklü pc yi eziyo
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