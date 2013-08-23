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Microsoft'da bir dönem kapanıyor: CEO Steve Ballmer, firmaya veda ediyor

5 yıl
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108
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'da bir dönem kapanıyor: CEO Steve Ballmer, firmaya veda ediyor

Microsoft’da bir dönem kapanıyor. Bill Gates’in icra kurulu başkanlığı görevinden ayrılmasından sonra firmanın dümenine geçen Steve Ballmer, 12 ay içerisinde emekliye ayrılacağını duyurdu.

Yönetim Kurulu’nun CEO bulma süreci tamamlanıncaya kadar görevini sürdüreceği ifade edilen Steve Ballmer, Microsoft çalışanlarına gönderdiği mailde şunları söyledi:

Yeni organizasyon yapımızla firmamız için yeni bir sayfa açtık. Üst yönetici takımımız çok güçlü. Emekliliğimin, bu geçiş sürecinin  tam ortasında olduğunu düşünüyordum. Firmamız yeni bir yöne doğru giderken uzun soluklu olacak yeni bir CEO’ya ihtiyacımız var.

Steve Ballmer’ın koltuğuna oturacak isim 12 ay içerisinde yönetim kurulu üyelerinden kurulan özel bir komite belirleyecek. Komite içerisinde Bill Gates de yer almakta.

Bill Gates, Ballmer’ın ayrılışıyla ilgili yaptığı açıklama bu geçiş sürecinde Steve Ballmer gibi bir ismin CEO olarak görevine devam edecek olmasından ötürü Microsoft’un çok şanslı olduğunu ifade etti.

Bill Gates’in okul arkadaşı olan Steve Ballmer, 1980’den bu yana firmanın içerisindeydi. Dikkat çekici açıklamaları, sunumlara renk katan havasıyla teknoloji dünyasına ismini yazdıran Steve’lerden olan Ballmer, 2000 yılından bu yana Bill Gates’den boşalan CEO’luk görevini yürütmekteydi.

Öte yandan Steve Ballmer’ın 12 ay içerisinde ayrılacağı haberine yatırımcılar ise şaşırtıcı bir tepki verdi. Haberin yayılmasından hemen sonra Microsoft’un NASDAQ’da işlem gören hisselerinin değeri, haberin yazıldığı saat itibariyle, %7’den birkaç baz puan fazla artış gösterdi.


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duygusal-madam 5 yıl en beğenilen
30 Yaşlarında zeki ve geleceği görebilecek, Steve Jobs gibi yenilikçi ve bu işe aşık olabilecek birisi gelirse başa... Güle güle Apple... Güle Samsung...
3 Yanıt Yanıtla +16
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Nokia Specialist 5 yıl
Özleyeceğiz seni Ballmer reis:

2 Yanıt Yanıtla +13
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darkaura 5 yıl
her isten para cikarmasini iyi bilen bir yonetici, steve balmer. rakibi androidden bile para kazandigini dusununce. ama yenilikleri degisimleri piyasanin ne istedigini goremedigide acikti. olay sadece window 8 ve rt degil oncesinde bir kin one faciasi var. tam bir vizyon tutulmasi. vizyon tutulmasi demisken bu video herseyi anlatiyor aslinda:

her isten para cikarmasini iyi bilen bir yonetici, steve balmer. rakibi androidden bile para kazandigini dusununce. ama yenilikleri degisimleri piyasanin ne is...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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senersongur 5 yıl
Adam zaten serveti kazandı.
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LordMayros 5 yıl
Stephan Elop olacaktir yeni ceo nokia'ya yolladilar ele gecirdi elbette odullendirecekler
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e-Militarist 5 yıl Shady
Shady

Steve Ballmer'ın koltuğuna oturacak isim 12 ay içerisinde yönetim kurulu üyelerinden kurulan özel bir komite belirleyecek. Komite içerisinde Bill Gates de yer almakta.

www.nextmicrosoftceo.com
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Mr. Jingles 5 yıl
Steve Ballmer'ın Microsoft'un Nokia'yı satın aldığı zamanda emekliliğini istemesi ne kadar da garip değil mi? :)
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Virtual Reality 5 yıl
Vay be,

Sony CEO su Kaz Hirai ve Playstation 4 mimarı Shuhei Yoshida, her iki Microsoft yöneticisini de koltuğundan etti. Önce Xbox One mimari Don Matrick elveda etti ve şimdide Microsoft CEO su Steve Ballmer veda ediyor.

Son 3 ayda bu olanlara ancak bu gif ler bir açıklama yapabilir ve anlamlı kılabilir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yucel2yucel 5 yıl
nasib olur birgün mikrop soft to kapanır teknolojinin önündeki bence enbüyük ayakbağı . rakibi olma ihtimali olan birçok firmayı satın alıp pasifleştirdi win95 le yeni akım başlattı baş göz üstüne ama tek derdi insanları sömürmek olan bi plan içinde, hiçbişey verme sadece yapacak diye yalanlar salla biraz süsle ekranı ver yeni versiyonu eski bi espiri
// welcome win 3.1
// welcome win 95
// welcome win 98
// welcome XP
// welcome VISTA
// welcome win7
welcome win 8
bol şişirme kod var alt plan hala window nt yani yıl 2000 .
ios basit işlemcilerle windinazor yüklü pc yi eziyo
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e-Militarist 5 yıl


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okan_cehapelioglu 5 yıl
microsoftun buna ihtiyacı vardı artık
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Kamovka 5 yıl
O kim lan ben bitek bill gatesi biliyorum
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mindtrap 5 yıl
Yeni yöneticiyi Google'dan transfer ederlerse olur bu iş, Yahoo bu ay Amerika'da internet trafiği bakımından Google'ı geçmiş Marissa gibi bir yönetici bulsunlar tamamdır
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