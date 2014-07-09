Microsoft'dan WP8.1 işletim sistemli Lumia modelleri için yeni uygulama: Video Tuner

Yazılım dünyasının önemli ismi Microsoft, Windows Phone 8.1 işletim sistemli Lumia telefon modelleri için hazırladığı video odaklı yeni uygulaması Video Tuner'ı kullanıma sundu.

Temel olarak kişilerin çektikleri videoları paylaşmadan önce düzenlemesine imkan tanıyan Video Tuner, bu doğrultuda videolara filtre ile müzik ekleyebiliyor, kesme, döndürme ve belirli parçaları çıkartma gibi işlemleri yerine getirebiliyor ve ayrıca videoların hız, pozlama, kontrast, renk ile ses gibi önemli düzenlemelerini aktif olarak kullanıcılarına sunuyor.

Videolarınız daha iyi yapın sloganıyla yola çıkan Video Tuner uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://thenextweb.com/creativity/2014/07/09/microsoft-launches-video-tuner-app-lumia-devices-running-windows-phone-8-1/?utm_source=t.co&awesm=tnw.to_e4ffB&utm_content=Microsoft's%20new%20Video%20Tuner%20app%20lets%20Lumia%20owners%20edit%20and%20tweak%20clips%20shot%20on%20their%20phone&utm_campaign=Twitter%20Publisher&utm_medium=referral