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Microsoft'dan WP8.1 işletim sistemli Lumia modelleri için yeni uygulama: Video Tuner

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'dan WP8.1 işletim sistemli Lumia modelleri için yeni uygulama: Video Tuner
Yazılım dünyasının önemli ismi Microsoft, Windows Phone 8.1 işletim sistemli Lumia telefon modelleri için hazırladığı video odaklı yeni uygulaması Video Tuner'ı kullanıma sundu.
Temel olarak kişilerin çektikleri videoları paylaşmadan önce düzenlemesine imkan tanıyan Video Tuner, bu doğrultuda videolara filtre ile müzik ekleyebiliyor, kesme, döndürme ve belirli parçaları çıkartma gibi işlemleri yerine getirebiliyor ve ayrıca videoların hız, pozlama, kontrast, renk ile ses gibi önemli düzenlemelerini aktif olarak kullanıcılarına sunuyor. 
Videolarınız daha iyi yapın sloganıyla yola çıkan Video Tuner uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://thenextweb.com/creativity/2014/07/09/microsoft-launches-video-tuner-app-lumia-devices-running-windows-phone-8-1/?utm_source=t.co&awesm=tnw.to_e4ffB&utm_content=Microsoft's%20new%20Video%20Tuner%20app%20lets%20Lumia%20owners%20edit%20and%20tweak%20clips%20shot%20on%20their%20phone&utm_campaign=Twitter%20Publisher&utm_medium=referral Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl en beğenilen
Adamların android telefon çıkarmak için sebebi yok mağazayı zenginlestirip arayüzü tazelesinler yeterli
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Biyturs_OnSr 4 yıl
L920'lere 8.1 normal olarak gelseydi birde, iyi olurdu.
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bluebest 4 yıl
Videoları süslemeye yarayan uygulama yerine videoları sorunsuz izlemeye yarayan bir uygulama yapsalar satışlarını bile arttırırlar ama haberleri yok herhalde.
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Cihat_, 4 yıl
Windows Phone büyüyecek
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Newells Old Boys 4 yıl
Movie maker'dan daha işlevsel ve güzel olmuş.
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Elsa 4 yıl en beğenilen
Adamların android telefon çıkarmak için sebebi yok mağazayı zenginlestirip arayüzü tazelesinler yeterli
Yanıtla +8
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