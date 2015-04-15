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Microsoft'tan alt segmente yönelik çift SIM kartlı yeni model: Lumia 540

4 yıl
3,3b
1
48
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Microsoft'tan alt segmente yönelik çift SIM kartlı yeni model: Lumia 540

Microsoft bugün sitesinden yaptığı basın açıklamasıyla giriş seviyesine yönelik çift SIM kart desteği ve 5" 720p ekranıyla öne çıkan Lumia 540'ı duyurdu. Modelin önümüzdeki aydan itibaren Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik gibi gelişmekte olan pazarlara sunulması planlanıyor.
İlk etapta Lumia Denim güncellemesi dahil olan Microsoft Windows Phone 8.1 ile gelecek modelin daha sonra Windows 10 güncellemesini de alacağı belirtiliyor. 5 inç ekranında 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip akıllı telefonun kalbinde Qualcomm üretimi 1.2GHz hızda çalışan dört çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti yer alıyor. Bu yongasetine 1GB RAM dahil olurken, depolama tarafında ise 128GB'a kadar microSD kart desteği ile 8GB dahili depolama eşlik ediyor. Dahili depolamaya ekstra olarak telefonu alanlara OneDrive bulut depolama hizmetinden 15GB depolama veren Microsoft fotoğrafları oto yedeklemeye açanlara ekstra 15GB daha depolama alanı sunuyor.
Microsoft'tan alt segmente yönelik çift SIM kartlı yeni model: Lumia 540
 
Arka yüzünde dahili flaş destekli 8MP oto fokus kameranın bulunduğu modelin ön yüzünde ise geniş açılı 5MP çözünürlükte özçekim kamerası yer alıyor. Telefonla beraber yüklü gelen Lumia Selfie uygulamasıyla da çalışan kameranın, özçekim severleri mutlu edeceğini tahmin ediyoruz.
İçerisindeki iki SIM kartın daha kolay kontrol edilebilmesi açısından bir takım yenilikler de barındıran modelde her SIM'e özel olarak numara kaydetme ve SIM'ler arası çağrı yönlendirme gibi kullanım kolaylıkları da mevcut durumda.
Boyuları 144 x 73.69 x 9.35 mm, ağırlığı ise 152 gram olan Lumia 540'ın vergiler ve diğer masraflar dahil olmayan fiyatı ise $150 olarak belirlenmiş.


http://lumiaconversations.microsoft.com/2015/04/15/microsoft-lumia-540-dual-sim/ Yorum Yaz
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Adoring 4 yıl
acura07
600 lıranın ustune cıkıyor o zaman ?_ bosa getırmesın ulkemıze. 150*2,65 kusur = 400 TL 100 TL cıvarı da vergısı 500 satanda kar koyacak 550 mınımum.

2.65 te değil artık 2.69 oldu
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Fenomenon 4 yıl
Telefon güzel. S200 ve 1GB normal kullanımda yeterli olacaktır. Giriş seviyesi diye ön kamerayı 0.3mp yapmamışlar, arka kamerada flaşı da unutmamışlar daha ne olsun. Bence 599 liradan giriş yapar.
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rash.87 4 yıl
Neyse ki ben 740 lira ya 830 alacağım için fiyat bana koymadı ama 700 çok be kardeşim bu cihaza.
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TIMERIDER 4 yıl
Nokia 3310 un rakibi yine nokia.
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kmlhyt 4 yıl TIMERIDER
TIMERIDER

Nokia 3310 un rakibi yine nokia.

işte bu güzel kapak olmuş.
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muratcool 4 yıl TIMERIDER
Asıl kapak şimdi geliyor


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Nokia değil Microsoft olacak
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tada

Siz bilmeden yorum yapmayı seversiniz de s200 wp için gayet yeterlidir.
1 gb ram ise kafi.
Edit: Androidçiyim ama kullandığım ürüne, markama satılmadım. Windows Phone hayranıyım...
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Flag SHİP Killer 4 yıl TIMERIDER
TIMERIDER
Nokia 3310 un rakibi yine nokia.

bu yorumu hangi kafayla yazdın artık lumia ları microsoft üretiyor kapiş
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köfteciŞakir 4 yıl
Bana daha çok lumia 535deki totoşmatik faciasından sonra hakikaten imaj düzeltme adına makyajlanmış bir ürün çıkarılmış gibi geldi
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BARIŞ55 4 yıl
Hayatında WP kullanmamış ergenler yorum yapmasın lütfen.

O Androide benzemez.

Gündelik kullanımın hakkını verir.
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Windows10 4 yıl
530 şu anda 330tlye satılıyor. bu telefon en fazla 500tl olmalı.
daha fazlası olmamalı çnkü lumia 535 var zaten o fiyata.
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m542tf 4 yıl
Gideri var ama genellikle çift sim kartlı telefonlar Türkiye'ye gelmiyor.
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Crauls 4 yıl
Snpdrgn 200 nedir abicim,kaldimi hala o cipset,malesef 700un altinda gelmez bize bu dolar kuruyla ve o para verilmez 500olsa belki dersin kamera falan ama 500e olmasida imkansız zaten 150dolar + kdv +otv derken b ugunku kurla 600kusuru buluyor birde en son kar payi eklendimi nanay.
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darkdiva 4 yıl
Lumia'ya iyi dedik hoş dedik, alt seviyede gideri var dedik ama sıkmaya başladılar. S200 nedir kardeşim.
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Flag SHİP Killer 4 yıl
işlemci hariç ön ve arka kamera süper ve 5 inç ekrana göre çözünürlükte iyi üstüne birde 1gb ram süper olmuş s200 ise windows a göre şimdilik yeterli
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