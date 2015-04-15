Microsoft'tan alt segmente yönelik çift SIM kartlı yeni model: Lumia 540

Microsoft bugün sitesinden yaptığı basın açıklamasıyla giriş seviyesine yönelik çift SIM kart desteği ve 5" 720p ekranıyla öne çıkan Lumia 540'ı duyurdu. Modelin önümüzdeki aydan itibaren Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik gibi gelişmekte olan pazarlara sunulması planlanıyor.

İlk etapta Lumia Denim güncellemesi dahil olan Microsoft Windows Phone 8.1 ile gelecek modelin daha sonra Windows 10 güncellemesini de alacağı belirtiliyor. 5 inç ekranında 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip akıllı telefonun kalbinde Qualcomm üretimi 1.2GHz hızda çalışan dört çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti yer alıyor. Bu yongasetine 1GB RAM dahil olurken, depolama tarafında ise 128GB'a kadar microSD kart desteği ile 8GB dahili depolama eşlik ediyor. Dahili depolamaya ekstra olarak telefonu alanlara OneDrive bulut depolama hizmetinden 15GB depolama veren Microsoft fotoğrafları oto yedeklemeye açanlara ekstra 15GB daha depolama alanı sunuyor.

Arka yüzünde dahili flaş destekli 8MP oto fokus kameranın bulunduğu modelin ön yüzünde ise geniş açılı 5MP çözünürlükte özçekim kamerası yer alıyor. Telefonla beraber yüklü gelen Lumia Selfie uygulamasıyla da çalışan kameranın, özçekim severleri mutlu edeceğini tahmin ediyoruz.

İçerisindeki iki SIM kartın daha kolay kontrol edilebilmesi açısından bir takım yenilikler de barındıran modelde her SIM'e özel olarak numara kaydetme ve SIM'ler arası çağrı yönlendirme gibi kullanım kolaylıkları da mevcut durumda.

Boyuları 144 x 73.69 x 9.35 mm, ağırlığı ise 152 gram olan Lumia 540'ın vergiler ve diğer masraflar dahil olmayan fiyatı ise $150 olarak belirlenmiş.





http://lumiaconversations.microsoft.com/2015/04/15/microsoft-lumia-540-dual-sim/