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Microsoft'tan hareket algılama özelliğine sahip konsept klavye

5 yıl
1,1b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'tan hareket algılama özelliğine sahip konsept klavye
Microsoft'un farklı teknolojik araştırmalar için kurulan birimleri Microsoft Research ve Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ortaklığında geliştirilen konsept mekanik klavye modeli, el hareketlerini algılama yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Stuart Taylor, Cem Keskin, Otmar Hilliges, Shahram Izadi ve John Helmes'in çalışmaları sonucunda hazırlanan klavye modeli, üç boyutlu yazıcıyla basılmış tuşları arasında düşük çözünürlüklü kızıl ötesi sensörler taşıyor ve bu şekilde el hareketlerini algılayarak sadece klavye üzerinden bilgisayarların yönetilmesine imkan tanıyor. Genel kullanım yapısı açısından burada video incelemesini yayınladığımız Leap Motion'a benzeyen sistem, özel öğrenme algoritmasıyla veri tabanına eklenen el hareketlerinden oyun oynama, dokunmatik ekranlı akıllı cihazlar benzeri yakınlaşma yapma, dokümanlar arası hızlı geçiş ya da internet siteleri üzerinde kaydırma gibi birçok faydalı kullanım senaryosunda yüksek performans ve konfor sağlayabiliyor. Çoklu algılama özelliği bulunan klavye, ellerin yüksekliğini dahi kullanım sürecine dahil edebiliyor.
İlerleyen dönemde kullanıma sunulup sunulmayacağı hakkında bilgi bulunmayan klavyenin yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
(UG) / (MR) 
 
Microsoft'tan hareket algılama özelliğine sahip konsept klavye


http://research.microsoft.com/en-us/projects/typehoverswipe/default.aspx Yorum Yaz
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Tanarri 5 yıl
bazı şeylerde inanılmaz pratik olabilir. Ama dokunmatik bile bana bazen çok yorucu bi iş gibi geliyo buda (kendi fikrim belli bi zaman sonra bana kabak tadı verir gibi geliyo ama her kulanım açısından değil elbette) gayet güzel olmuş önceden bile düşünülüp hayata çoktan geçirilirdi diye düşündüm.
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V4LKyR 5 yıl
Cem Keskin. Geliştirenler arasında Türk olması gurur verici.
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daedlus 5 yıl
Bazılarının klavyesi yemek masasına dönüyor zamanla :)
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Zordion 5 yıl
Leap Motion entegre laptoplar vardi galiba yanlis hatirlamiyorsam, klavyesini yapmak zor olmasa gerek.
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okanner48 5 yıl
Microsoft ilk önce pc'de yüksel dpi panellere tam destek versin. Klavye hareket algılama sensörlerine sahip olmasa da olur.
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DH Misafiri 5 yıl
0:42 Dexter Morgan zannettim.
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tolgatelli 5 yıl

bir androidçi bu videonun ilk 10. sn'de kapatır; oyun yok mu oyun der,
bir iphone veya Windows phone'cu bu videoyu sonuna kadar izler; bu teknoloji hayatımın herhangi bir anında mutlaka benim işimi kolaylaştıracaktır der,ya da çocuklarımın ufkunu açacak bir yeniliğe ilk adımdır der,
(Not:Zaten yorum sayısı belli edecek)
2 Yanıt Yanıtla +1
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Umutcan 5 yıl
Zamanla tuşların arası kir dolunca o sensörler ne yapacak bakalım
Yıkanabilir, su geçirmez bir model olmalı mutlaka.
2 Yanıt Yanıtla +2
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drfree1 5 yıl tolgatelli
tolgatelli


bir androidçi bu videonun ilk 10. sn'de kapatır; oyun yok mu oyun der,

bir iphone veya Windows phone'cu bu videoyu sonuna kadar izler; bu teknoloji hayatımın herhangi bir anında mutlaka benim işimi kolaylaştıracaktır der,ya da çocuklarımın ufkunu açacak bir yeniliğe ilk adımdır der,

(Not:Zaten yorum sayısı belli edecek)

pc den bağlanıyorum ve izleyemiyorum yazıya ik bakıp kapatıyorum sayfayı sana niye batıyor arkadaşım ?
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meyhem 5 yıl tolgatelli
tolgatelli


bir androidçi bu videonun ilk 10. sn'de kapatır; oyun yok mu oyun der,

bir iphone veya Windows phone'cu bu videoyu sonuna kadar izler; bu teknoloji hayatımın herhangi bir anında mutlaka benim işimi kolaylaştıracaktır der,ya da çocuklarımın ufkunu açacak bir yeniliğe ilk adımdır der,

(Not:Zaten yorum sayısı belli edecek)

merak ettim de 2008 yılında iPhone için o teknolojinin o parayı haketmediğini düşünüp nokia 1200 ile devam edenleri hangi kefeye koyuyorsun?
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lordrdley 5 yıl
gelecekte elimizi kolumuzu daha etkin kullanacagiz gibi. Guzel gelismelere gebeyiz. hayirlisi :)
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