Microsoft'tan hareket algılama özelliğine sahip konsept klavye

Haber Editörü
Microsoft'un farklı teknolojik araştırmalar için kurulan birimleri Microsoft Research ve Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ortaklığında geliştirilen konsept mekanik klavye modeli, el hareketlerini algılama yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Stuart Taylor, Cem Keskin, Otmar Hilliges, Shahram Izadi ve John Helmes'in çalışmaları sonucunda hazırlanan klavye modeli, üç boyutlu yazıcıyla basılmış tuşları arasında düşük çözünürlüklü kızıl ötesi sensörler taşıyor ve bu şekilde el hareketlerini algılayarak sadece klavye üzerinden bilgisayarların yönetilmesine imkan tanıyor. Genel kullanım yapısı açısından burada video incelemesini yayınladığımız Leap Motion'a benzeyen sistem, özel öğrenme algoritmasıyla veri tabanına eklenen el hareketlerinden oyun oynama, dokunmatik ekranlı akıllı cihazlar benzeri yakınlaşma yapma, dokümanlar arası hızlı geçiş ya da internet siteleri üzerinde kaydırma gibi birçok faydalı kullanım senaryosunda yüksek performans ve konfor sağlayabiliyor. Çoklu algılama özelliği bulunan klavye, ellerin yüksekliğini dahi kullanım sürecine dahil edebiliyor.
İlerleyen dönemde kullanıma sunulup sunulmayacağı hakkında bilgi bulunmayan klavyenin yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
http://research.microsoft.com/en-us/projects/typehoverswipe/default.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir androidçi bu videonun ilk 10. sn'de kapatır; oyun yok mu oyun der,
bir iphone veya Windows phone'cu bu videoyu sonuna kadar izler; bu teknoloji hayatımın herhangi bir anında mutlaka benim işimi kolaylaştıracaktır der,ya da çocuklarımın ufkunu açacak bir yeniliğe ilk adımdır der,
(Not:Zaten yorum sayısı belli edecek)
pc den bağlanıyorum ve izleyemiyorum yazıya ik bakıp kapatıyorum sayfayı sana niye batıyor arkadaşım ?
merak ettim de 2008 yılında iPhone için o teknolojinin o parayı haketmediğini düşünüp nokia 1200 ile devam edenleri hangi kefeye koyuyorsun?