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Microsoft'tan kapalı alanlar için çevrimdışı navigasyon

Microsoft, Wi-Fi ve GPS kullanmadan çalışan kapalı alan navigasyonu Path Guide'ı kullanıma sundu. Path Guide, telefonun hareket sensörünü kullanarak kullanıcını hedefe ulaştırıyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft'tan kapalı alanlar için çevrimdışı navigasyon

Bir alışveriş merkezine ya da büyük bir binaya giderken navigasyon uygulamaları rotanızı oluşturuyor. Peki ya içeri girdikten sonra ne oluyor? Navigasyon uygulamalarında hem iç mekan tasarımları bulunmuyor hem de kapalı alanlarda GPS ve Wi-Fi sinyali kesiliyor. Microsoft, bu soruna çözüm olarak Path Guide adındaki çevrimdışı navigasyon uygulamasını tanıttı.
 

Hareket Sensörü ile Çalışıyor

 
Path Guide uygulaması telefonun dahili hareket sensöründen aldığı adım bilgilerine göre sizi yönlendiriyor. Kullanıcıya kolaylık sağlaması amacıyla dönüş yerlerinin fotoğrafları kullanıcıya rehberlik ediyor.
 
Bina içerisindeki navigasyon bilgilerini kullanıcılar uygulamaya ekliyor. Veri eklemek için binanın dışına çıkıp kayıt modunu etkinleştirdikten sonra hedefe kadar yürüyorsunuz. Dilerseniz daha detaylı veri olması adına dönüş yapılacak yerlerin fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Son olarak uygulama kapalı alan rotasını otomatik olarak oluşturuyor.
 
Path Guide uygulaması; alışveriş merkezi, iş hanı, sahil parkı gibi alanlarda kullanılabilir. Rota verilerini kullanıcılar eklediği için Path Guide'ın gelişimini kullanıcılar sağlayacak. Microsoft, uygulamadan herhangi bir ticari amaç gütmüyor, tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak sunuluyor. Şuan için sadece Android platformunda kullanılabilen Path Guide'ı buradan indirebilirsiniz.
 

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seglopsi 1 yıl en beğenilen
güzel haber, google'a vermeli bence bu sistemi. böylelikle bizi mezara bile girsek takip edebilirler.
2 Yanıt Yanıtla +11
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kadirirdem 1 yıl
Artık kapalı alanlarda da izleneceğiz yani.
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seglopsi 1 yıl en beğenilen
güzel haber, google'a vermeli bence bu sistemi. böylelikle bizi mezara bile girsek takip edebilirler.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Biyturs_OnSr 1 yıl seglopsi
seglopsi
güzel haber, google'a vermeli bence bu sistemi. böylelikle bizi mezara bile girsek takip edebilirler.

Maalesef haklısınız, Google'dan kaçış yolu pek yok dediğiniz gibi. Aman bırakın en azından mezarda bıraksınlar peşimizi
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Flag SHİP Killer 1 yıl
Güzel bir uygulamaya benziyor
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