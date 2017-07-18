Microsoft'tan kapalı alanlar için çevrimdışı navigasyon

Bir alışveriş merkezine ya da büyük bir binaya giderken navigasyon uygulamaları rotanızı oluşturuyor. Peki ya içeri girdikten sonra ne oluyor? Navigasyon uygulamalarında hem iç mekan tasarımları bulunmuyor hem de kapalı alanlarda GPS ve Wi-Fi sinyali kesiliyor. Microsoft, bu soruna çözüm olarak Path Guide adındaki çevrimdışı navigasyon uygulamasını tanıttı.

Hareket Sensörü ile Çalışıyor

Path Guide uygulaması telefonun dahili hareket sensöründen aldığı adım bilgilerine göre sizi yönlendiriyor. Kullanıcıya kolaylık sağlaması amacıyla dönüş yerlerinin fotoğrafları kullanıcıya rehberlik ediyor.

Bina içerisindeki navigasyon bilgilerini kullanıcılar uygulamaya ekliyor. Veri eklemek için binanın dışına çıkıp kayıt modunu etkinleştirdikten sonra hedefe kadar yürüyorsunuz. Dilerseniz daha detaylı veri olması adına dönüş yapılacak yerlerin fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Son olarak uygulama kapalı alan rotasını otomatik olarak oluşturuyor.

ücretsiz ve reklamsız olarak sunuluyor. Şuan için sadece Android platformunda kullanılabilen Path Guide'ı Path Guide uygulaması; alışveriş merkezi, iş hanı, sahil parkı gibi alanlarda kullanılabilir. Rota verilerini kullanıcılar eklediği için Path Guide'ın gelişimini kullanıcılar sağlayacak. Microsoft, uygulamadan herhangi bir ticari amaç gütmüyor, tamamenolarak sunuluyor. Şuan için sadeceplatformunda kullanılabilen Path Guide'ı buradan indirebilirsiniz.