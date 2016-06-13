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Microsoft’tan şok satın alma: 26.2 Milyar Dolar!

Yazılım devi Microsoft, tüm dünyada büyük yankı uyandıracak şok bir satın almaya imza atıyor. Yazılım devi tam 26.2 Milyar Dolar bedel ile sosyal ağların önemli bir ismini bünyesine katıyor.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Microsoft’tan şok satın alma: 26.2 Milyar Dolar!
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Microsoft, iş dünyasının sosyal oluşumu LinkedIn’i satın almaya hazırlanıyor. LinkedIn ve Microsoft resmi Twitter hesaplarından da paylaşılan satın almanın tamamı için Microsoft nakit olarak ödeme yapacak. Hisse başına 196 Dolar bedel biçilen LinkedIn’in borsada Cuma günkü kapanışa göre bedeli 17 Milyar Dolar değerinde.

Açıklamaya göre hali hazırda LinkedIn CEO’su olan Jeff Weiner görevinde kalmaya devam edecek. Ayrıca şirket başkanlığını yürüten ve kurucu ortaklardan olan Reid Hoffman da bu satışa onay vermiş durumda. İşlemler yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak ve 2017 itibariyle LinkedIn resmen Microsoft'un olacak.

Dünyanın en büyük ve en değerli profesyonel ağı konumundaki LinkedIn, yıllık %19’luk bir büyüme yüzdesine sahip. Hali hazırda dünya çapındaki üye sayısı ise 433 Milyon seviyesinde. Sitenin aylık tekil ziyaretçi sayısı ise 105 Milyon’a ulaşmış durumda ve bu rakam da yıllık %9 büyüme kaydediyor. Toplam trafiğin ise %49’u mobil cihazlardan geliyor. Mobil trafik ise yılda %60 büyüyor.

Sitenin çeyrek dönemde gösterdiği sayfa sayısı 45 Milyarı geçmiş durumda. Sayfa görüntüleme sayısı ise yıllık bazda %34 artıyor. Ayrıca sürekli olarak 7 Milyon’dan fazla aktif iş ilanı listeleniyor ve her yıl listelenen aktif iş ilanı sayısı %101 artış gösteriyor.

13 yıl önce, Aralık 2002’de kurulan ve 5 Mayıs 2003 tarihinde hizmet sunmaya başlayan LinkedIn, Kaliforniya’da kurulmuştu. 2015 yılı sonu itibariyle 2 Milyar 991 Milyon Dolar gelir oluşturan LinkedIn’de geride kalan yılda Premium üyeliklerden elde edilen gelir 532 Milyon Dolar’a ulaşmış durumda.


http://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin/#sm.00001g0d2gtr7zecmrkuj94kz38de Yorum Yaz
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simbolmina 2 yıl
Miscrosoft'un kurumsal yapısına uygun bir şirket de, 26 milyar milyon dolar nedir abi ya? web sitesi lan!!11
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SixSixSix 2 yıl
Microsoft'a sempatisi olan birisiyim. Ancak her zaman doğruyu konuşmak gerekir;

R.I.P. LinkedIn!
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Das Boot 2 yıl
Cebinde 10 lira olan adamların tartıştığı konuya bak
Alemsiniz.

Not: Bende de 10 var
Kimseyi aşağılamıyorum.

Demem o ki 26 milyar dolar satın alma gerçekleştiren bir şirket emin olun sizin düşündüklerinizi düşünmüştür. Bakkal devralmıyor adamlar
Cebinde 10 lira olan adamların tartıştığı konuya bakAlemsiniz.Not: Bende de 10 varKimseyi aşağılamıyorum.Demem ...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Götterfunken 2 yıl
Para cok herhalde sigmiyor satin aliyor kendileri...

Nokia batikti lumia ile iyice batir bu da batik iyice batirir bunu da para kaybediyorlar ha bire
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MehmetF4tih 2 yıl
Gereksiz bir satın alma olmuş.
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merfarukkk 2 yıl
simbolmina
Miscrosoftun kurumsal yapısına uygun bir şirket de, 26 milyar milyon dolar nedir abi ya? web sitesi lan!!11

Orada milyonlarca insanın profili var !! para eden o para eden insanları tanıması takip edebilmesi..
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damage1000 2 yıl
Alsınlar. Benim şifresini unuttuğum hesabın şifresinide versinler.
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turker03 2 yıl
Microsoft bunun yerine Dünyanın doğusunda VK veya diğer Asya feysbukları diye tabir ettiğimiz sosyal ağları satın alsa, Doğu da zaten popüler olan bu siteleri sahip olduğu güçle Amerika ve Avrupa'da da yayıp feysbukla ve google+ ile rekabete girse(ki google+ sıfırdan bir sosyal ağ yaratma çabası işe yaramadı) daha mantıklı olmaz mıydı?
Tabi ki Microsoft daha iş dünyasına yönelik bir şey düşünüyordur, office 360 benzeri gibi. Belki de bunu da yammer(işletmeler için feysbuk) adlı sosyal ağ ile birleştirecekler.
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Robot Doktoru 2 yıl
Alternatifi de yokki
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blizzard3 2 yıl
nekadar beyinsiz bir sirket bide okadar para vermis hayatımda girmediğim kullanmadıgım bir site
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Robot Doktoru 2 yıl blizzard3
Dünyanın organizasyonunu ve referansları dönüyor o sitenin içinde. Tabii tüketim toplumumuz için pek değerli değil anlıyorum seni
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Road.Runner 2 yıl
Microsoft sen satın alma.
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AC_Hawker 2 yıl
bir yazılımın gelebildiği nokta. abi inanılmaz bir dünyada yaşıyoruz yav
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Algorithmic 2 yıl
Mantıkli bir karar.Tekel bir şirket.Eğer linkedin gelirlerini entegrasyonlariyla arttirabilirlerse çok basarili bir hamle olmus demektir.
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muratkaya 2 yıl
İnşallah LinkedIn burada yazılan yorumları okuyordur ve DH üyelerinin sözünü dinleyip bu hatasından vazgeçer.
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Robot Doktoru 2 yıl muratkaya
Keşkee vazgeçseler

adam parayı alır yarında kendine bir ada alır. Gerikalan ömrü boyunca linkedin in sağladığı fonksiyona ihtiyacı kalmaz batsada batmasada artık "bana ne" der bencilce. olan yine insanlığa...

Şirketinin değerlerinin 10milyar dolar fark karı ile satmış.
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