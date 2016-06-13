Microsoft’tan şok satın alma: 26.2 Milyar Dolar!

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Microsoft, iş dünyasının sosyal oluşumu LinkedIn’i satın almaya hazırlanıyor. LinkedIn ve Microsoft resmi Twitter hesaplarından da paylaşılan satın almanın tamamı için Microsoft nakit olarak ödeme yapacak. Hisse başına 196 Dolar bedel biçilen LinkedIn’in borsada Cuma günkü kapanışa göre bedeli 17 Milyar Dolar değerinde.

Açıklamaya göre hali hazırda LinkedIn CEO’su olan Jeff Weiner görevinde kalmaya devam edecek. Ayrıca şirket başkanlığını yürüten ve kurucu ortaklardan olan Reid Hoffman da bu satışa onay vermiş durumda. İşlemler yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak ve 2017 itibariyle LinkedIn resmen Microsoft'un olacak.

Dünyanın en büyük ve en değerli profesyonel ağı konumundaki LinkedIn, yıllık %19’luk bir büyüme yüzdesine sahip. Hali hazırda dünya çapındaki üye sayısı ise 433 Milyon seviyesinde. Sitenin aylık tekil ziyaretçi sayısı ise 105 Milyon’a ulaşmış durumda ve bu rakam da yıllık %9 büyüme kaydediyor. Toplam trafiğin ise %49’u mobil cihazlardan geliyor. Mobil trafik ise yılda %60 büyüyor.

Sitenin çeyrek dönemde gösterdiği sayfa sayısı 45 Milyarı geçmiş durumda. Sayfa görüntüleme sayısı ise yıllık bazda %34 artıyor. Ayrıca sürekli olarak 7 Milyon’dan fazla aktif iş ilanı listeleniyor ve her yıl listelenen aktif iş ilanı sayısı %101 artış gösteriyor.

13 yıl önce, Aralık 2002’de kurulan ve 5 Mayıs 2003 tarihinde hizmet sunmaya başlayan LinkedIn, Kaliforniya’da kurulmuştu. 2015 yılı sonu itibariyle 2 Milyar 991 Milyon Dolar gelir oluşturan LinkedIn’de geride kalan yılda Premium üyeliklerden elde edilen gelir 532 Milyon Dolar’a ulaşmış durumda.