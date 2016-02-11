Microsoft'un Android uygulamaları için anlaştığı üretici sayısı 74'e yükseldi

Teknoloji devi Microsoft ve mobil isimleri bir araya geldiğinde genellikle akıllara ilk olarak Windows Phone geliyor, ancak şirket Android kısmında da önemli yatırımlara ve kazanca sahip. Her Android telefondan belirli bir lisans bedeli alan şirket aynı zamanda popüler yazılımlarını da platforma taşıyarak daha fazla kullanıcıya ulaşıyor.

Microsoft Blog'undan yapılan açıklama göre şirket ortaklık anlaşması yaptığı üretici sayısını 74'e yükseltti. Yazılım devinin anlaştığı üreticiler arasında Acer, ASUS, LG, Samsung ve Sony gibi Android dünyasının dev isimleri de bulunuyor. Yeni anlaşmalarla birlikte artık ortaklığa gidilen tüm üreticiler Android işletim sistemli telefon ve tabletlerinde Microsoft Office, OneDrive ve Skype uygulamalarını ön yüklü olarak kullanıcılara sunacaklar.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan LG G Pad 2, Samsung Galaxy S6, Sony Xperia Z4 gibi önemli modeller de Microsoft uygulamalarını ön yüklü olarak sunmuştu. Şirket bu kez işletim sisteminin kendisine sahip olmasa da sunduğu uygulamalar ile birlikte Android pazarında önemli bir potansiyeli ele geçirmeye niyetli gibi görünüyor.

http://www.engadget.com/2016/02/11/microsoft-app-bundles-on-android/