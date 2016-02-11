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Microsoft'un Android uygulamaları için anlaştığı üretici sayısı 74'e yükseldi

Yazılım konusundaki öncü şirketlerden Microsoft, mobil sektörde istediğini tam olarak alamasa da Android'e yaptığı yatırımları arttırarak bu açığı kapatmak istiyor.
3 yıl
5,2b
1
15
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un Android uygulamaları için anlaştığı üretici sayısı 74'e yükseldi
 
Teknoloji devi Microsoft ve mobil isimleri bir araya geldiğinde genellikle akıllara ilk olarak Windows Phone geliyor, ancak şirket Android kısmında da önemli yatırımlara ve kazanca sahip. Her Android telefondan belirli bir lisans bedeli alan şirket aynı zamanda popüler yazılımlarını da platforma taşıyarak daha fazla kullanıcıya ulaşıyor.

Microsoft Blog'undan yapılan açıklama göre şirket ortaklık anlaşması yaptığı üretici sayısını 74'e yükseltti. Yazılım devinin anlaştığı üreticiler arasında Acer, ASUS, LG, Samsung ve Sony gibi Android dünyasının dev isimleri de bulunuyor. Yeni anlaşmalarla birlikte artık ortaklığa gidilen tüm üreticiler Android işletim sistemli telefon ve tabletlerinde Microsoft Office, OneDrive ve Skype uygulamalarını ön yüklü olarak kullanıcılara sunacaklar.
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan LG G Pad 2, Samsung Galaxy S6, Sony Xperia Z4 gibi önemli modeller de Microsoft uygulamalarını ön yüklü olarak sunmuştu. Şirket bu kez işletim sisteminin kendisine sahip olmasa da sunduğu uygulamalar ile birlikte Android pazarında önemli bir potansiyeli ele geçirmeye niyetli gibi görünüyor. 

http://www.engadget.com/2016/02/11/microsoft-app-bundles-on-android/ Yorum Yaz
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MegaWolt38 3 yıl
Public_Enemy
Birgün herkez androidci olacak

"Birgün" değil, "Bir gün",
"herkez" değil; "herkes"
Önce yazmasını öğren.
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lapatid 3 yıl
Lenovo da bir dunya onyuklu ucuncu parti uygulama geliyor,harita uygulamasi,asphalt 8,facebook ve bir kac uygulama daha.Ama guzel yanı hepsinin silinebiliyor olmasi,bende sadece wps office kaldi ve cok memnun kaldim,diger cihazlarimda da kullanmaya basladim
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esmerbuyucu 3 yıl
metinolmetin
Google şirketi Chrome OS, Android OSu birleşip ikisinin karışımı hem cepte, tablette hem de PCde çalışabilecek yeni bir OS çıkartsın da Microzort iyice bir zortlasın. Fazla uzak değil, söylentilere bakılırsa 2017de Remix OS gibi bir şeyler görebileceğiz.

Eğer öyle bir işletim sistemi çıkarırsa ve gene Android'de olduğu gibi denetimsiz herkesin kullanmasına izin verirse; "ÇÖP"
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Public_Enemy 3 yıl
"Birgün herkez androidci olacak"
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kadirirdem 3 yıl
microsoft direkt android'e geçsin uğraşmasın....
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Guest-5E274E432 3 yıl
Root bu günler için var.
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Umutcan 3 yıl
Kaldırma gereksinimi bile duymadım, office uygulamaları gerekli oluyor. Telefon üreticilerinin bloatware uygulamaları gibi değil ki.
Microsoft'un önyüklü getirdiği uygulamalar zaten çoğu kullanıcının ihtiyaç duyacağı şeyler.
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alemburda34 3 yıl
Ulan adamlarda ne para varmis heray ya satinalma yada microsoft birilerine para akittigini okuyorum.
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metinolmetin 3 yıl
Google şirketi Chrome OS, Android OS'u birleşip ikisinin karışımı hem cepte, tablette hem de PC'de çalışabilecek yeni bir OS çıkartsın da Microzort iyice bir zortlasın. Fazla uzak değil, söylentilere bakılırsa 2017'de Remix OS gibi bir şeyler görebileceğiz.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Zaten hiç bloatware yokmuş gibi lante olsun microsoft.
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Elsa 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun
Zaten hiç bloatware yokmuş gibi lante olsun microsoft.

Google uygulamaları bu uygulamalar ile değişiyor.
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GenkaNuank 3 yıl
Micrisoft office + skype + google docs + hangsout olmadı hafızayı alın götürün daha iyi
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