Microsoft'un Android ve iOS platformları için geliştirdiği Office uygulaması görüntülendi





Yaklaşık bir yıl önce The Daily, Microsoft'un popüler döküman görüntüleme hizmeti Office'i Apple'ın tablet bilgisayarı için geliştirmeye başladığını rapor etmiş ve birkaç ay sonra deneme sürümüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlamıştı. Şimdiye kadar Redmond merkezli yazılım devinden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken mobil Office sürümü hakkında da yeni detaylar gün yüzüne çıkmamıştı. Nihayet The Verge sitesi bugün, farklı kaynaklardan elde ettiği veriler ışığında iOS ve Android için Office programının 2013 başlarında kullanıma sunulacağını müjdeledi.

Ücretsiz bir içerik olarak yayınlanacak mobil Office, Word, Excel ve PowerPoint dökümanlarının görüntülenebilmesini mümkün kılacak. Kullanımı için tıpkı OneNote uygulamasında olduğu gibi Microsoft hesabı zorunlu tutulacak. Office Mobile'ın mobil cihazlarda döküman düzenleme yetilerinden Office 365 aboneliği satın alınarak faydalanılabilecek. Ayrıca mobil işletim sistemleri için optimizeli Office'in görüntüleme dışındaki özellikleri, yazılım paketinin masaüstü sürümüyle ölçüşemeyecek düzeyde olacak. Zaten mobil sektöre oldukça geç giriş yapacak olan Office, eğer öne sürüldüğü gibi gelişmiş yazılımsal fonksiyonlarından yoksun bir şekilde yayınlanırsa köklü mobil yapımlar karşısında zorluk çekebilir.

Sızdırılan görüntü ve diğer detaylar üzerine Microsoft sözcüsü, "Office, Windows Phone, iOS ve Android platformlarında çalışacak." açıklamasını yaparak Office için mobil platform desteğini resmen doğruladı. Mobil Office için daha önce firmanın Çek Cumhuriyeti'ndeki bir yan kuruluşu tarafından yayınlanan basın açıklamasıyla Mart 2013 tarihi doğrulanmıştı. Uygulamanın Apple App Store'da Şubat sonu - Mart başı, Google Play Store'da ise Mayıs ayında listelenmeye başlayacağı tahmin ediliyor.