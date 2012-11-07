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Microsoft'un Android ve iOS platformları için geliştirdiği Office uygulaması görüntülendi

6 yıl
1,3b
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16
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft'un Android ve iOS platformları için geliştirdiği Office uygulaması görüntülendi
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Yaklaşık bir yıl önce The Daily, Microsoft'un popüler döküman görüntüleme hizmeti Office'i Apple'ın tablet bilgisayarı için geliştirmeye başladığını rapor etmiş ve birkaç ay sonra deneme sürümüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlamıştı. Şimdiye kadar Redmond merkezli yazılım devinden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken mobil Office sürümü hakkında da yeni detaylar gün yüzüne çıkmamıştı. Nihayet The Verge sitesi bugün, farklı kaynaklardan elde ettiği veriler ışığında iOS ve Android için Office programının 2013 başlarında kullanıma sunulacağını müjdeledi.
Ücretsiz bir içerik olarak yayınlanacak mobil Office, Word, Excel ve PowerPoint dökümanlarının görüntülenebilmesini mümkün kılacak. Kullanımı için tıpkı OneNote uygulamasında olduğu gibi Microsoft hesabı zorunlu tutulacak. Office Mobile'ın mobil cihazlarda döküman düzenleme yetilerinden Office 365 aboneliği satın alınarak faydalanılabilecek. Ayrıca mobil işletim sistemleri için optimizeli Office'in görüntüleme dışındaki özellikleri, yazılım paketinin masaüstü sürümüyle ölçüşemeyecek düzeyde olacak. Zaten mobil sektöre oldukça geç giriş yapacak olan Office, eğer öne sürüldüğü gibi gelişmiş yazılımsal fonksiyonlarından yoksun bir şekilde yayınlanırsa köklü mobil yapımlar karşısında zorluk çekebilir.
Sızdırılan görüntü ve diğer detaylar üzerine Microsoft sözcüsü, "Office, Windows Phone, iOS ve Android platformlarında çalışacak." açıklamasını yaparak Office için mobil platform desteğini resmen doğruladı. Mobil Office için daha önce firmanın Çek Cumhuriyeti'ndeki bir yan kuruluşu tarafından yayınlanan basın açıklamasıyla Mart 2013 tarihi doğrulanmıştı. Uygulamanın Apple App Store'da Şubat sonu - Mart başı, Google Play Store'da ise Mayıs ayında listelenmeye başlayacağı tahmin ediliyor. 
Microsoft'un Android ve iOS platformları için geliştirdiği Office uygulaması görüntülendi
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deniz c 6 yıl en beğenilen
Hani Windows 8'in içerisinde entegre olarak gelecekti de iOS ve Androidi bunun ile vuracaktı..

Geçiniz efendim.. paşa paşa yapacaktınız, yapıyorsunuz işte
Hani Windows 8'in içerisinde entegre olarak gelecekti de iOS ve Androidi bunun ile vuracaktı..Geçiniz efendim.. paşa paşa yapacaktınız, yapıyors...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ti7800 6 yıl
win8 phone ve rt tablet için durumu şöyle kurtarabilirler. ilk 1 sene ücretsiz office365 aboneliği, bitince ödeyerek kullan. nasıl ama?
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nurettinaz 6 yıl
Şu ana kadar yapılmış en iyi yazılım ahanda işte bu office!
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darkaura 6 yıl
nurettinaz
Açık kaynak kodlu office programlarını kullandım ve kesinlikle ms office yerini alabilecek birni rastlamadım. Gerçi mac os un kendi uygulamasını kullanmadım ancak tecrübe ve zaten alışılmışlıklar gözönüne alındığında ms office daima daha iyi gelecektir. Hal böyleyken ms in bu güzelim uygulamayı hiçbir platformdan esirgememesi gerek diye düşünüyorum.

diger platformlarda durum farkli yanliz. klasik officei aynen tablette yada telefonda kullanmak mumkun degil. farkli olmak zorunda. yeni platformdada insanlar nasil alisirlarsa oyle gider. bu yuzden ofisi wp de tekellestirmek yerine her platformda cikardigini dusunuyorum. cunku office microsoftun en karli ve en cok para getiren urunlerinden. gelecegini hic bir sekilde riske etmek istemez.
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SystemApps 6 yıl
Adamlar sadece kendilerine müslüman değil elbette.Gayet güzel her platforma destek vermeleri.Sonuçta tek bir platformun hakimiyetini elinize alabilirsiniz ancak hiç bir zaman tek olamazsınız bu platformda.Microsoftun bu hareketi bunun bilincinde olduğunu gösteriyor.Birde micrsoftu tekelcilikle suçlayıp laf atanlardan söz alalım bu konu hakkında :)
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drserk 6 yıl
swat882
android de en kaliteli office programı hangisi arkadaşlar? ücretli ücretsiz farketmez

indirim zamanında office suit'i aldım çok iyi kullanımı var. bir de polaris office var o da kullanışlı. başka seçenekler de olacaktır benim bildiklerim bunlar
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gFalcon 6 yıl
Pages varken kim ne yapsın bunu
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swat882 6 yıl
android de en kaliteli office programı hangisi arkadaşlar?

ücretli ücretsiz farketmez
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hacı.basat 6 yıl
Gereksiz, Android'de OfficeSuite Pro 6+, Windowsda da Libre Office kullanıyorum, memnunum.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Nasıl yükleniyor?
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Team McLaren 6 yıl
deniz c
Hani Windows 8in içerisinde entegre olarak gelecekti de iOS ve Androidi bunun ile vuracaktı.. Geçiniz efendim.. paşa paşa yapacaktınız, yapıyorsunuz işte

win8 rt'nin içinde entegre olarak geliyor zaten.
ayrıca bedava olacağını sanmıyorsun heralde?
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Amedra 6 yıl
deniz c

Hani Windows 8'in içerisinde entegre olarak gelecekti de iOS ve Androidi bunun ile vuracaktı..

Geçiniz efendim.. paşa paşa yapacaktınız, yapıyorsunuz işte



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nurettinaz 6 yıl
Açık kaynak kodlu office programlarını kullandım ve kesinlikle ms office yerini alabilecek birni rastlamadım. Gerçi mac os un kendi uygulamasını kullanmadım ancak tecrübe ve zaten alışılmışlıklar gözönüne alındığında ms office daima daha iyi gelecektir. Hal böyleyken ms in bu güzelim uygulamayı hiçbir platformdan esirgememesi gerek diye düşünüyorum.
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deniz c 6 yıl en beğenilen
Hani Windows 8'in içerisinde entegre olarak gelecekti de iOS ve Androidi bunun ile vuracaktı..

Geçiniz efendim.. paşa paşa yapacaktınız, yapıyorsunuz işte
1 Yanıt Yanıtla +7
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fenestramundi 6 yıl deniz c
deniz c

Hani Windows 8'in içerisinde entegre olarak gelecekti de iOS ve Androidi bunun ile vuracaktı..

Geçiniz efendim.. paşa paşa yapacaktınız, yapıyorsunuz işte


Office 365 üyeliği ile aylık bazda herkesi vurmak varken neden belirli platformla sınırlı kalsınlar?
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