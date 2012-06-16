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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un Play mağazası için ilk oyunu Kinectimals yayınlandı

6 yıl
1,6b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un iOS platformu için geliştirdiği ilk oyun sayılan Kinectimals, bu kez yönünü Play mağazasına çevirdi. 

Microsoft Studios tarafından geliştirilen Kinectimals sanal hayvan besleme tarzında bir mobil deneyim sunuyor. Kinectimals, konsol versiyonunun mini bir kopyası sayılsa da konsol versiyonuna etki eden bazı başarılar elde etmek mümkün.

Lemuria adasında hayvanınızı gezdirirken ve eğlendirirken 5 farklı karakteri daha aktive edebiliyorsunuz. Bu karakterler aynı anda konsol versiyonunda da aktif hale geliyor.

Microsoft'un Play mağazasındaki ilk oyunu yine Kinectimals olarak kayda geçti. Oyun 2.99$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Tüm ülkelere yayılması ise biraz aman alacak.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.Kinectimals

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Android/Kinectimals/news.asp?c=42058 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 6 yıl
Microsoft mobil platformda ancak bu şekilde başarılı olabilir kendi mobil işletim sistemleri tutmuyor ama yazılımları iyidir Microsft'un...
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X-FI 6 yıl
deneyelim
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