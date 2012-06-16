Microsoft'un Play mağazası için ilk oyunu Kinectimals yayınlandı

Microsoft'un iOS platformu için geliştirdiği ilk oyun sayılan Kinectimals, bu kez yönünü Play mağazasına çevirdi.





Microsoft Studios tarafından geliştirilen Kinectimals sanal hayvan besleme tarzında bir mobil deneyim sunuyor. Kinectimals, konsol versiyonunun mini bir kopyası sayılsa da konsol versiyonuna etki eden bazı başarılar elde etmek mümkün.





Lemuria adasında hayvanınızı gezdirirken ve eğlendirirken 5 farklı karakteri daha aktive edebiliyorsunuz. Bu karakterler aynı anda konsol versiyonunda da aktif hale geliyor.





Microsoft'un Play mağazasındaki ilk oyunu yine Kinectimals olarak kayda geçti. Oyun 2.99$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Tüm ülkelere yayılması ise biraz aman alacak.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.Kinectimals