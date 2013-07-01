Microsoft'un SkyDrive isminde marka ihlali tespit edildi





Microsoft'un Windows Phone ile başlayan yenilikçilik hareketinde kullandığı Metro arayüzü ifadesi, ünlü Alman perakende zincirinin açtığı marka ihlali davası nedeniyle Modern Windows arayüzü şeklinde değiştirilmek zorunda kalmıştı. Bu kez SkyDrive aynı problemle karşı karşıya.





Microsoft'un bulut hizmetlerini ifade eden SkyDrive uzun süredir kullanımda. Ancak Sky TV gibi pek çok kanalın sahibi olan İngiliz BSkyB, İngiltere'de Microsoft'a karşı açtığı marka ihlali davasını kazandı. Firma Sky ön ekinin marka tescilinin kendisin olduğunu belirterek Microsoft'a dava açmıştı.





Mahkeme de Microsoft'un Sky ön ekini kullanmak için zorunlu bir sebebinin olmadığına kanaat getirerek tüm AB sınırları içerisinde marka ihlali yapıldığına hükmetti.





Microsoft ise karara saygı göstereceklerini açıkladı. Bu durumda Microsoft ya büyük bedeller ödeyerek BSkyB firmasından tescil hakkını satın alacak ve marka tanınırlığını zedelemeyecek veya SkyDrive adını en azından Avrupa'da kullanmayacak. Firmanın ne tür bir adım atacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

http://techcrunch.com/2013/06/28/uks-bskyb-wins-judgement-against-microsoft-over-use-of-skydrive-name-in-europe/