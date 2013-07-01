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Microsoft'un SkyDrive isminde marka ihlali tespit edildi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un SkyDrive isminde marka ihlali tespit edildi

Microsoft'un Windows Phone ile başlayan yenilikçilik hareketinde kullandığı Metro arayüzü ifadesi, ünlü Alman perakende zincirinin açtığı marka ihlali davası nedeniyle Modern Windows arayüzü şeklinde değiştirilmek zorunda kalmıştı. Bu kez SkyDrive aynı problemle karşı karşıya.

Microsoft'un bulut hizmetlerini ifade eden SkyDrive uzun süredir kullanımda. Ancak Sky TV gibi pek çok kanalın sahibi olan İngiliz BSkyB, İngiltere'de Microsoft'a karşı açtığı marka ihlali davasını kazandı. Firma Sky ön ekinin marka tescilinin kendisin olduğunu belirterek Microsoft'a dava açmıştı.

Mahkeme de Microsoft'un Sky ön ekini kullanmak için zorunlu bir sebebinin olmadığına kanaat getirerek tüm AB sınırları içerisinde marka ihlali yapıldığına hükmetti. 

Microsoft ise karara saygı göstereceklerini açıkladı. Bu durumda Microsoft ya büyük bedeller ödeyerek BSkyB firmasından tescil hakkını satın alacak ve marka tanınırlığını zedelemeyecek veya SkyDrive adını en azından Avrupa'da kullanmayacak. Firmanın ne tür bir adım atacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

http://techcrunch.com/2013/06/28/uks-bskyb-wins-judgement-against-microsoft-over-use-of-skydrive-name-in-europe/ Yorum Yaz
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THESTER 5 yıl en beğenilen
TrMhMt
Su dunyada Microsofttan daha fazla nefret ettigim bir firma yok. Insallah batar. Yillardir bizi somurmekten baska birsey yapmayan tekelci zihniyetin ikonu duzanbaz kopyaci firma. Hem Pcde bizi windows kullanamya mahkum etti onla yetinmedi birde xbox cikartti pc kullanicilarina uvey evlat muamelesi cekti. Simdi akilli telefonda milletin cebine sinsi sinsi girmeye calisiyor ama bu millet bu firsati sana vermez. O nedenle millet milyartane io-androit satarken sen Nokia ile mir iki milyon satarsin.

Sömürmek diyorsun da sen şimdiye kadar Microsoft'a kaç kere lisans bedeli ödedin
TrMhMtSu dunyada Microsofttan daha fazla nefret ettigim bir firma yok. Insallah batar. Yillardir bizi somurmekten baska birsey yapmayan tekelc...
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Biyturs_OnSr 5 yıl
DH Misafiri
THESTER
TrMhMt Su dunyada Microsofttan daha fazla nefret ettigim bir firma yok. Insallah batar. Yillardir bizi somurmekten baska birsey yapmayan tekelci zihniyetin ikonu duzanbaz kopyaci firma. Hem Pcde bizi windows kullanamya mahkum etti onla yetinmedi birde xbox cikartti pc kullanicilarina uvey evlat muamelesi cekti. Simdi akilli telefonda milletin cebine sinsi sinsi girmeye calisiyor ama bu millet bu firsati sana vermez. O nedenle millet milyartane io-androit satarken sen Nokia ile mir iki milyon satarsin.
Sömürmek diyorsun da sen şimdiye kadar Microsofta kaç kere lisans bedeli ödedin
İyi de, her alınan bilgisayar için bir windows almaya zorlanılırsa, tabi ki lisanssız kullanmaya yönelinir.

Kaç kere bilgisayar değiştiriyorsunuz söyler misiniz ? Zaten bir lisans alıyorsunuz, 3 bilgisayar ile kullanabiliyorsunuz.
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Créw 5 yıl
Mail hizmeti Outlook ile bulut hizmeti SkyDrive'dan cok memnunum. Tavsiye ederim
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DH Misafiri 5 yıl
THESTER
TrMhMt Su dunyada Microsofttan daha fazla nefret ettigim bir firma yok. Insallah batar. Yillardir bizi somurmekten baska birsey yapmayan tekelci zihniyetin ikonu duzanbaz kopyaci firma. Hem Pcde bizi windows kullanamya mahkum etti onla yetinmedi birde xbox cikartti pc kullanicilarina uvey evlat muamelesi cekti. Simdi akilli telefonda milletin cebine sinsi sinsi girmeye calisiyor ama bu millet bu firsati sana vermez. O nedenle millet milyartane io-androit satarken sen Nokia ile mir iki milyon satarsin.
Sömürmek diyorsun da sen şimdiye kadar Microsofta kaç kere lisans bedeli ödedin

İyi de, her alınan bilgisayar için bir windows almaya zorlanılırsa, tabi ki lisanssız kullanmaya yönelinir.
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onur01651 5 yıl DH Misafiri
Hemen hemen her pcnin freedos versiyonu da var :)
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THESTER 5 yıl en beğenilen
TrMhMt
Su dunyada Microsofttan daha fazla nefret ettigim bir firma yok. Insallah batar. Yillardir bizi somurmekten baska birsey yapmayan tekelci zihniyetin ikonu duzanbaz kopyaci firma. Hem Pcde bizi windows kullanamya mahkum etti onla yetinmedi birde xbox cikartti pc kullanicilarina uvey evlat muamelesi cekti. Simdi akilli telefonda milletin cebine sinsi sinsi girmeye calisiyor ama bu millet bu firsati sana vermez. O nedenle millet milyartane io-androit satarken sen Nokia ile mir iki milyon satarsin.

Sömürmek diyorsun da sen şimdiye kadar Microsoft'a kaç kere lisans bedeli ödedin
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carter 5 yıl
MS'ye dokunmaz.
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onur01651 5 yıl THESTER
THESTER

TrMhMt

Su dunyada Microsofttan daha fazla nefret ettigim bir firma yok. Insallah batar. Yillardir bizi somurmekten baska birsey yapmayan tekelci zihniyetin ikonu duzanbaz kopyaci firma. Hem Pcde bizi windows kullanamya mahkum etti onla yetinmedi birde xbox cikartti pc kullanicilarina uvey evlat muamelesi cekti. Simdi akilli telefonda milletin cebine sinsi sinsi girmeye calisiyor ama bu millet bu firsati sana vermez. O nedenle millet milyartane io-androit satarken sen Nokia ile mir iki milyon satarsin.


Sömürmek diyorsun da sen şimdiye kadar Microsoft'a kaç kere lisans bedeli ödedin

+1+1+1+1+1
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TrMhMt 5 yıl
Su dunyada Microsoft'tan daha fazla nefret ettigim bir firma yok. Insallah batar. Yillardir bizi somurmekten baska birsey yapmayan tekelci zihniyetin ikonu duzanbaz kopyaci firma. Hem Pc'de bizi windows kullanamya mahkum etti onla yetinmedi birde xbox cikartti pc kullanicilarina uvey evlat muamelesi cekti. Simdi akilli telefonda milletin cebine sinsi sinsi girmeye calisiyor ama bu millet bu firsati sana vermez. O nedenle millet milyartane io-androit satarken sen Nokia ile mir iki milyon satarsin.
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