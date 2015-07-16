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Microsoft'un TwinsOrNot uygulaması Windows Phone platformu için yayınlandı

3 yıl
1,1b
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4
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un TwinsOrNot uygulaması Windows Phone platformu için yayınlandı
 
Hatırlanacağı üzere Microsoft daha önce fotoğraf üzerinden yaş tahmini yapan how-old.net sitesini yayınlamış ve büyük ilgi görmüştü. Yüklediğiniz fotoğrafı analiz ederek yaş tahmini yapan site başarılı tahminleri ile dikkat çekmişti.
Daha sonra ise TwinsOrNot adında farklı bir servis yayınlayan yazılım devi bu servisi ile birlikte fotoğrafı yüklenen iki kişi arasındaki benzerlik oranını gösteriyordu. Fotoğrafların ikisi de sisteme kullanıcılar tarafından yükleniyor ve sistem bu fotoğafları analiz ederek kişilerin ne kadar benzediğinin yüzdesini ekranda gösteriyor.
Yazılım devi bu kez ise TwinsOrNot servisini Windows Phone platformu için yayınladı. Dileyen kullanıcılar aşağıdaki yer alan linkten mağazaya ulaşarak uygulamayı indirebilirler.

Windows Phone - TwinsOrNot 

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Genç Düşünür 3 yıl
Microsoft Phone kullanıcıları için güzel tasarlanmış.
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xe17 3 yıl
İllüminati ile iş birliği yapıp yüzleri kaydediyorlar
1 Yanıt Yanıtla
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Genç Düşünür 3 yıl xe17
xe17
İllüminati ile iş birliği yapıp yüzleri kaydediyorlar



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Fatih 3 yıl
İkisini de indiriyorum, teşekkürler. Eğlenceli uygulamalar lazım oluyor arada.
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