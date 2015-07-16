Microsoft'un TwinsOrNot uygulaması Windows Phone platformu için yayınlandı

Hatırlanacağı üzere Microsoft daha önce fotoğraf üzerinden yaş tahmini yapan how-old.net sitesini yayınlamış ve büyük ilgi görmüştü. Yüklediğiniz fotoğrafı analiz ederek yaş tahmini yapan site başarılı tahminleri ile dikkat çekmişti.

Daha sonra ise TwinsOrNot adında farklı bir servis yayınlayan yazılım devi bu servisi ile birlikte fotoğrafı yüklenen iki kişi arasındaki benzerlik oranını gösteriyordu. Fotoğrafların ikisi de sisteme kullanıcılar tarafından yükleniyor ve sistem bu fotoğafları analiz ederek kişilerin ne kadar benzediğinin yüzdesini ekranda gösteriyor.





Windows Phone - TwinsOrNot Yazılım devi bu kez ise TwinsOrNot servisini Windows Phone platformu için yayınladı. Dileyen kullanıcılar aşağıdaki yer alan linkten mağazaya ulaşarak uygulamayı indirebilirler.