Microsoft'un Windows Phone App Studio platformu 48 saate 30 000 projeye sahne oldu









Mobil dünyada işletim sisteminin popülaritesini uygulama mağazalarının belirlediğini Android ve iOS platformlarından net olarak görebiliyoruz. İkisi birlikte mobil dünyanın yaklaşık yüzde 94'üne hakim iken, diğer platformların hem kalan paydan hem de bu iki devin payından yüzde kapma rekabeti ısınıyor.





Windows Phone 8 ile istediği hızı henüz yakalayamayan Microsoft, uygulama mağazasını genişletmek için yoğun çaba sarfediyor. Firma iki gün önce fazla yazılım bilgisi olmayanların da projelerini kendi çapında hayata geçirebileceği Windows Phone App Studio adlı bir platformun beta yayınına başladı.





Beta olmasına karşın Microsoft platformun 48 saat içinde 30 000 projeye ulaştığını açıkladı. Bu rakam Microsoft'un da beklediği ilginin üzerinde. Bu açıdan zaman zaman projelerin hayata geçmesinde gecikmeler olabiliyor.





Platform esas olarak kullanıcıların arkadaşları ile paylaşabilecekleri uygulamalar geliştirmelerine olanak tanıyor. Bunun haricinde mağazaya uygulama göndermek şeklinde bir görevi yok. Geliştirilen uygulamalar bir nevi yerel olarak kalıyor. Ancak Microsoft'un uygulama geliştirmenin ilk adımı konusunda nabız yoklama aracı olarak hizmet görecek.

http://www.wpcentral.com/windows-phone-app-studio-30000-projects-48-hours