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Microsoft'un bu akşamki etkinliğinde bizleri neler bekliyor?

3 yıl
2,9b
1
37
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un bu akşamki etkinliğinde bizleri neler bekliyor?
Microsoft bu akşam ABD'nin New York şehrinde bir etkinlik düzenleyerek yeni ürünlerini resmiyete kavuşturacak. Peki Türkiye saatiyle 17:00'da başlayacak bu etkinlikte bizleri neler bekliyor?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir çok sızıntıyı bir araya getirdiğimizde etkinlik oldukça dolu geçecek gibi gözüküyor. İlk olarak Windows 10'un mobil versiyonu ve bununla birlikte yeni Lumia modelleri etkinlikte resmiyet kazanacak. Lumia 950, Lumia 950 XL, Lumia 850, Lumia 750 ve Lumia 550 şeklinde toplam 5 yeni Lumia modelinin Windows 10 işletim sistemiyle tanıtılması bekleniyor.
Microsoft'un bu akşamki etkinliğinde bizleri neler bekliyor?
 

Çok kısa bir şekilde bu modellere değinecek olursak Lumia 950 XL ; 5.7" 2K ekran, 20 MP Pureview kamera, 5 MP ön kamera, Snapdragon 810, USB Type C bağlantı noktası gibi özelliklere sahip olacak. Kardeşi Lumia 950 ise farklı olarak 5.2" ekran boyutu ve Snapdragon 808 ile birlikte gelebilir.
Lumia 850 ve 750'ye baktığımızda ise 720p 5" ekran, Snapdragon 410 çipset, 1 GB bellek , 2650 mAh batarya, MicroSD kart desteği gibi ortak özellikler bulunuyor. Ayrıldıkları noktalar ise Lumia 850'de 16 GB depolama alanı ve 10 MP arka kamera bulunurken Lumia 750'de 8 GB depolama alanı ve 8 MP arka kamera bulunması.
Microsoft'un bu akşamki etkinliğinde bizleri neler bekliyor?
 

Yeni ailenin en küçük üyesi Lumia 550'ye baktığımızda ise 5"960x540 ekran, Snapdragon 210 çipset, 1 GB bellek, 8 GB depolama alanı, MicroSD kart desteği, 5 MP arka kamera ve 1905 mAh pil kapasitesini görüyoruz.
Microsoft'un bu akşamki etkinliğinde bizleri neler bekliyor?
 

Lumia modelleri dışında ise Surface Pro 4 en büyük beklentiyi yaratıyor. 12" ve 14" şeklinde iki farklı ekran boyutuyla gelmesi beklenen yeni tablet ayrıca 2K çözünürlük ve çerçevesiz ekran gibi özelliklere de sahip olabilir. 

Etkinlik sayfasında "octevent_crm_HoloLens" şeklinde bir yazının yer alması HoloLens ile ilgili yeni bazı bilgilerin gelebileceğini gösteriyor. Microsoft etkinlik ile birlikte sanal gerçeklik ürününün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında da bazı bilgiler verebilir.
Microsoft'un bu akşamki etkinliğinde bizleri neler bekliyor?
 

Güncelleme: Microsoft etkinlik ile ilgili enteresan bir afiş hazırlayarak dağıtmaya başlamış. Afişte internet fenomeni "wow köpek" , onun üzerinde kedi ninja ve bolca caps'e konu olmuş yazılar etkinliğe göre düzenlenmiş.
Microsoft'un bu akşamki etkinliğinde bizleri neler bekliyor?
 

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Microsoft Specialist 3 yıl en beğenilen
Band 2 de var.
En son da istiklal marşı ve kapanış.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Zaten değinilmiş ama tepkimiz belli olsun.
Apple'ın ilgimi zerre kadar çekmeyen cihazlarının etkinliğinin canlı yayını bana günler öncesinden Admin tarafından bildirim ile geliyor, Microsoft'un 2015'in bombasını patlattığı etkinlik donanımhaber tarafından neredeyse tanınmıyor. Tabi ki bu sitenin mükemmel olmasını beklemiyoruz ama sağda reklam, solda reklam, üstte altta reklam, bazen linke tıklayınca reklam geliyor, mobil sürümdeki her 5-6 linkte reklam yani illa ki kaliteli personeli besleyecek bütçe çıkıyordur bu siteye. Ya bakıyorum kadronun soy isimlerine, aile şirketide değil hani bir sebep olsun diyeceğim ama yok abi neden böyle anlamıyorum..
Zaten değinilmiş ama tepkimiz belli olsun.Apple'ın ilgimi zerre kadar çekmeyen cihazlarının etkinliğinin canlı yayını bana günler öncesinden Admin tarafında...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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SpesifikBrush 3 yıl
Macbook Pro ve bir Wacom Cintiq almayi dusunuyordum, 7000+ bir fiyat olacakti muhtemelen. Yine de dogru duzgun oyun oynayamayacaktim. Surface Book hayallerimden cikti gercek oldu.
Macbook Pro ve bir Wacom Cintiq almayi dusunuyordum, 7000+ bir fiyat olacakti muhtemelen. Yine de dogru duzgun oyun oynayamayacaktim. Surface Book hayallerimde...
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ipli jeton 3 yıl Okisht
Şu 550, 535'in şıp demiş burnundan düşmüş. 535 ile aşağı yukarı aynı donanımdaki 535 de wm10 yok, 550 de var.


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alemburda34 3 yıl
Surface tablet pc tanimini bastan yaptirir mukemmel ozelliklere ve tasarima sahip.
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hakanxml 3 yıl
Böyle büyük bir etkinliğin sitedeki yansımasına bakınız sadece birkaç mesaj bir sayfa bile dolmamış. Bu senede Microsoft'un heyecan yaratamadığını gördük videoyu izledim katılımcılardan bazıları wouuw! ooo! diye bağırıyor ama ortada birşey yok.

Benim duyduklarım anladıklarım:

bol bol wouuuw sesi
surfaceler güzel ama abartıldığı gibi kullanışlı değil (15inc altı windows tablet ile normal laptoptaki gibi hızlı işlem yapamıyorsunuz olmuyor)

Hololens güzel ama 3000 dolar dediler :)

WP telefonlar iyi ama uygulamasız haliyle elinde boşboş duracak

heyecanlı bir tanıtımdı ama pek icraat yok

Apple böyle bir etkinlik yaptığında yer yerinden oynuyor yapıyor adamlar! Burası adeta uyuyor öğlenden beri tek mesaj atan benim hale bakın...
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alp0007 3 yıl
Microsoft küçük adımlarla ilerliyor. Çok önemli bir şey yok.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Zaten değinilmiş ama tepkimiz belli olsun.
Apple'ın ilgimi zerre kadar çekmeyen cihazlarının etkinliğinin canlı yayını bana günler öncesinden Admin tarafından bildirim ile geliyor, Microsoft'un 2015'in bombasını patlattığı etkinlik donanımhaber tarafından neredeyse tanınmıyor. Tabi ki bu sitenin mükemmel olmasını beklemiyoruz ama sağda reklam, solda reklam, üstte altta reklam, bazen linke tıklayınca reklam geliyor, mobil sürümdeki her 5-6 linkte reklam yani illa ki kaliteli personeli besleyecek bütçe çıkıyordur bu siteye. Ya bakıyorum kadronun soy isimlerine, aile şirketide değil hani bir sebep olsun diyeceğim ama yok abi neden böyle anlamıyorum..
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JessieJ 3 yıl
Siz bu etkinlikten neler bekliyordunuz ve neden etkinlikle alakalı bir girişiminiz olmadı ? En azından canlı yayını spontane yorumlayabilirdiniz... O kadar ilgisizdiniz ki daha önceden hazırladığınız 950 ve 950 XL haberlerini lansman devam ederken yayınlayıp Surface Book'u lansman sonuna yetiştiremediniz. Ancak 21:15'de ekleyebildiniz foruma...
1 Yanıt Yanıtla +5
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JessieJ 3 yıl
Siz bu etkinlikten neler bekliyordunuz ve neden etkinlikle alakalı bir girişiminiz olmadı ? En azından canlı yayını spontane yorumlayabilirdiniz... O kadar ilgisizdiniz ki daha önceden hazırladığınız 950 ve 950 XL haberlerini lansman devam ederken yayınlayıp Surface Book'u lansman sonuna yetiştiremediniz. Ancak 21:15'de ekleyebildiniz foruma...
1 Yanıt Yanıtla +5
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SpesifikBrush 3 yıl
Macbook Pro ve bir Wacom Cintiq almayi dusunuyordum, 7000+ bir fiyat olacakti muhtemelen. Yine de dogru duzgun oyun oynayamayacaktim. Surface Book hayallerimden cikti gercek oldu.
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FLameS.7 3 yıl
Çerçevesiz yapamıyorlar mı şu Surfaceleri görseldeki gibi :(
Bu arada Surfacebook iPad Pro falan bırakmaz süpürür ortalığı
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sadurtye 3 yıl
Neden fransızca ki?
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FLameS.7 3 yıl sadurtye
sadurtye

Neden fransızca ki?

Sağ tarafta soldan 2. seçeneklerden dil değiştirilebiliyor.
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simbolmina 3 yıl
event şuradan izlenebilir. türkiye saatiyle 17:00'da başlıyor.
microsoft.com/...
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Luke Cage 3 yıl simbolmina
bi ara youtube ile altyazılı izliyorduk,böyle imkan yokmu yav
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kadirirdem 3 yıl
o surface 4 öyle olursa ipad kullanıcıları çöpe atsın ipadları....
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FLameS.7 3 yıl
Çevçevesiz öyle bir tasarım olursa iPad'i camdan atarım :D Ama tablet olduğunu unutmamak lazım hani kamera yeri nerde olacak klavyeyi çıkarınca laptop ekranı elimizde kalmasın :D Surface'den beklentim çoook yüksek SD kart SIM kart desteği GPS özelliği olsa birde kalem gelişse ve sadece dokunmatik Windows değil de tablet olarak da kolay bir kullanıma sahip olur inşallah

Birde Apple olduğu gibi lansman için canlı yayın yok mu ya dünyanın belki de en büyük teknoloji devi lansman yapıypr ama malesef böyle bir girişim yok. Popüler olma durumu ile ilgili sanırım bu durum. Tüm şirketlere aynı özen gösterilse keşke.
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Tolgá 3 yıl
menü tasarımı gelsin artık.
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