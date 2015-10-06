Microsoft'un bu akşamki etkinliğinde bizleri neler bekliyor?

Microsoft bu akşam ABD'nin New York şehrinde bir etkinlik düzenleyerek yeni ürünlerini resmiyete kavuşturacak. Peki Türkiye saatiyle 17:00'da başlayacak bu etkinlikte bizleri neler bekliyor?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir çok sızıntıyı bir araya getirdiğimizde etkinlik oldukça dolu geçecek gibi gözüküyor. İlk olarak Windows 10'un mobil versiyonu ve bununla birlikte yeni Lumia modelleri etkinlikte resmiyet kazanacak. Lumia 950, Lumia 950 XL, Lumia 850, Lumia 750 ve Lumia 550 şeklinde toplam 5 yeni Lumia modelinin Windows 10 işletim sistemiyle tanıtılması bekleniyor.

Çok kısa bir şekilde bu modellere değinecek olursak Lumia 950 XL ; 5.7" 2K ekran, 20 MP Pureview kamera, 5 MP ön kamera, Snapdragon 810, USB Type C bağlantı noktası gibi özelliklere sahip olacak. Kardeşi Lumia 950 ise farklı olarak 5.2" ekran boyutu ve Snapdragon 808 ile birlikte gelebilir.

Lumia 850 ve 750'ye baktığımızda ise 720p 5" ekran, Snapdragon 410 çipset, 1 GB bellek , 2650 mAh batarya, MicroSD kart desteği gibi ortak özellikler bulunuyor. Ayrıldıkları noktalar ise Lumia 850'de 16 GB depolama alanı ve 10 MP arka kamera bulunurken Lumia 750'de 8 GB depolama alanı ve 8 MP arka kamera bulunması.

Yeni ailenin en küçük üyesi Lumia 550'ye baktığımızda ise 5"960x540 ekran, Snapdragon 210 çipset, 1 GB bellek, 8 GB depolama alanı, MicroSD kart desteği, 5 MP arka kamera ve 1905 mAh pil kapasitesini görüyoruz.

Lumia modelleri dışında ise Surface Pro 4 en büyük beklentiyi yaratıyor. 12" ve 14" şeklinde iki farklı ekran boyutuyla gelmesi beklenen yeni tablet ayrıca 2K çözünürlük ve çerçevesiz ekran gibi özelliklere de sahip olabilir.



Etkinlik sayfasında "octevent_crm_HoloLens" şeklinde bir yazının yer alması HoloLens ile ilgili yeni bazı bilgilerin gelebileceğini gösteriyor. Microsoft etkinlik ile birlikte sanal gerçeklik ürününün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında da bazı bilgiler verebilir.



Güncelleme: Microsoft etkinlik ile ilgili enteresan bir afiş hazırlayarak dağıtmaya başlamış. Afişte internet fenomeni "wow köpek" , onun üzerinde kedi ninja ve bolca caps'e konu olmuş yazılar etkinliğe göre düzenlenmiş. Lumia modelleri dışında ise Surface Pro 4 en büyük beklentiyi yaratıyor. 12" ve 14" şeklinde iki farklı ekran boyutuyla gelmesi beklenen yeni tablet ayrıca 2K çözünürlük ve çerçevesiz ekran gibi özelliklere de sahip olabilir.