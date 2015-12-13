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Microsoft'un görsel tanıma teknolojileri rakip tanımıyor

Beynin çalışma prensipleri, bilgisayar alanında pek çok teknolojiye ilham kaynağı oluyor. Bunlardan birisi olan tanıma yeteneği, görsellerin sınıflandırılması konusunda bilgisayarlara yol gösteriyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un görsel tanıma teknolojileri rakip tanımıyor


Bilgisayarların, insan beyninin elma ve armudu ayırma örneğinde olduğu gibi nesneleri tanımlama veya ayırt edebilme çalışmalarına makine öğrenme dili adı veriliyor. Bir dönem son kullanıcıdan uzak bir şekilde geliştirilen öğrenme dili bugün pek çok alanda hizmetimize sunulmuş durumda. 

Makine öğrenme dilinin en yoğun olarak kullanıldığı yerlerden birisi resim gösterim platformları. Bu sayede Google Fotoğraflar veya Facebook örneğinde olduğu gibi; kullanıcının olduğu fotoğrafları etiketleyebilme, belirli bir tanıma göre fotoğraflar arasında arama yapabilme şeklinde pek çok özellik kullanıcılara sunulabiliyor. En büyük avantajı ise kullanıcının yaptığı işleri otomatik hale getirerek büyük zaman kazandırması. 

Microsoft, çeşitli üniversitelerin araştırmacıları ile birlikte ImageNet adında bir girişim kurmuştu ve bu girişim 6 yıldır görsel tanıma teknolojileri konusunda bir yarışma düzenliyor. Bu yıl ki yarışmada da Microsoft'un MS COCO adındaki görsel tanıma ve sınıflandırma teknolojisi; Google, Intel, Qualcomm ve Tencent gibi rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 

Yarışmada üç kategori mevcut. Bunlar sınıflama, konumlama ve tespit etme şeklinde sıralanıyor. Katılımcıların Flickr ve arama motorlarından elde edilen 100 000 fotoğraf içerisinden istenenleri doğru biçimde bulması ve 1000 farklı kategoriye sınıflandırması gerekiyor. MS COCO bu yarışmada üç kategori ortalamasında yüzde 3.5 sınıflama hatası ve yüzde 9 bulma hatası seviyesi ile birinciliğe uzandı. 

MS COCO algoritması, aynı beyin nöral ağları gibi yaklaşık 150 katmanlık bir derinlikte analizler yapabiliyor. İlk olarak Microsoft bünyesinde başlayan MS COCO, daha sonra bilimsel amaçlarla kullanılması için araştırmacılardan oluşan bir ekibe devredildi. Microsoft bu teknolojiyi kendi fotoğraf depolama alanlarında kullanıyor. Teknoloji ekstra olarak ses tanıması da yapabiliyor ve Skype Translator'dan hatırladığımız anlık çeviri özelliğinin de temelini oluşturuyor. 

Makine öğrenme dili konusunda son yıllarda yaşanan gelişmeler doğrudan kullanıcıları etkilemeye başladı. Facebook, Google Fotoğraflar, iOS Fotoğraflar gibi görsel tanıma teknolojilerine yer veren pek çok platform artık kullanıcısını çok daha iyi tanıyor ve fotoğrafların sınıflandırmasını daha kolay bir biçimde yapabiliyor. 

http://thetechportal.in/2015/12/11/microsoft-outperforms-google-tencent-intel-qualcomm-image-recognition-competition/ Yorum Yaz
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le_tatative 3 yıl en beğenilen Basteryus
Basteryus
Diğerlerinin hata seviyelerini de paylaşsaydınız farkı görmek açısından iyi olurdu.

Genelde kopyala yapıştır seviyesinin bi gıdım üstünde haber alıntısı yapan dh den böyle bi ekstra araştırmaya girmelerini istemek ne kadar mantıklı
BasteryusDiğerlerinin hata seviyelerini de paylaşsaydınız farkı görmek açısından iyi olurdu.Genelde kopyala yapıştır seviyesi...
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AMERICAN 3 yıl
Microsoft her alanda lider otesi yok
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Basteryus 3 yıl
Diğerlerinin hata seviyelerini de paylaşsaydınız farkı görmek açısından iyi olurdu.
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sniko1 3 yıl
Microsoft babanızın şirketi mi?
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AMERICAN 3 yıl sniko1
Evet,Bill Gates'i babam kadar çok severim,zoruna mı gitti?
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kadirirdem 3 yıl
keşke karşılaştırma yapılsaymış en azından aradaki farkı anlardık....
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Windows10 3 yıl
Helal olsun Microsoft'a!!!
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AMERICAN 3 yıl
Microsoft her alanda lider otesi yok
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Patren 3 yıl
karşılaştırma yapsaydanızı daha iyi anlardık farkını
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Basteryus 3 yıl
Diğerlerinin hata seviyelerini de paylaşsaydınız farkı görmek açısından iyi olurdu.
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le_tatative 3 yıl Basteryus
Basteryus
Diğerlerinin hata seviyelerini de paylaşsaydınız farkı görmek açısından iyi olurdu.

Genelde kopyala yapıştır seviyesinin bi gıdım üstünde haber alıntısı yapan dh den böyle bi ekstra araştırmaya girmelerini istemek ne kadar mantıklı
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