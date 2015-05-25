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Microsoft’un iki yeni Windows Phone uygulaması ortaya çıktı

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft’un iki yeni Windows Phone uygulaması ortaya çıktı
 
Yazılım devi Microsoft'un Windows Phone cihazlar için hazırladığı iki yeni uygulama MicrosoftInsider.es sitesi tarafından ortaya çıkartıldı.
Ortaya çıkan bu uygulamalar "InstaNote" ve "Dailer for Lync" isimlerine sahip. InstaNote kişilerin sesli notlar almasına ve bu notların OneNote üzerinde kullanılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda kayıtların başkalarıyla paylaşılması noktasında da kullanıcılarına yardımcı olan uygulama, siyah ağırlıklı basit bir arayüz taşıyor.
Dailer for Lync uygulaması ise Lync (Skype'in iş dünyasına özel versiyonu) temelli görüşmelere direkt olarak mobil cihazlar üzerinden sesli şekilde dahil olunmasına izin veriyor. Mobil şebeke hizmetini temele oturtan uygulama, mobil veriye ve bilgisayarlara erişim olmayan noktalarda büyük bir potansiyel vaat ediyor.
"InstaNote" ve "Dailer for Lync" uygulamalarının kullanıma sunulacakları tarih hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.
Microsoft’un iki yeni Windows Phone uygulaması ortaya çıktı
 

http://wmpoweruser.com/two-new-microsoft-windows-phone-apps-leak/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scan 4 yıl
Şebeke üzerinden Lync ile sesli görüşme harika olur. Her yere iş yerinin laptopunu götürmek zorunda kalmayız. Microsoft bence doğru yolda ilerliyor, iş dünyasına ciddi yatırım yapıyor ve bence karşılığını alacak.
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