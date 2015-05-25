Microsoft’un iki yeni Windows Phone uygulaması ortaya çıktı

Yazılım devi Microsoft'un Windows Phone cihazlar için hazırladığı iki yeni uygulama MicrosoftInsider.es sitesi tarafından ortaya çıkartıldı.

Ortaya çıkan bu uygulamalar "InstaNote" ve "Dailer for Lync" isimlerine sahip. InstaNote kişilerin sesli notlar almasına ve bu notların OneNote üzerinde kullanılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda kayıtların başkalarıyla paylaşılması noktasında da kullanıcılarına yardımcı olan uygulama, siyah ağırlıklı basit bir arayüz taşıyor.

Dailer for Lync uygulaması ise Lync (Skype'in iş dünyasına özel versiyonu) temelli görüşmelere direkt olarak mobil cihazlar üzerinden sesli şekilde dahil olunmasına izin veriyor. Mobil şebeke hizmetini temele oturtan uygulama, mobil veriye ve bilgisayarlara erişim olmayan noktalarda büyük bir potansiyel vaat ediyor.

"InstaNote" ve "Dailer for Lync" uygulamalarının kullanıma sunulacakları tarih hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://wmpoweruser.com/two-new-microsoft-windows-phone-apps-leak/