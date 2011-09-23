Microsoft'un son patenti; telefonunuzun boyutlarını değiştirmeden aksesuar takın

Dâhili QWERTY klavyeli bir akıllı telefon düşünün. Maillerinize cevapladınız ve ardından canınız oyun oynamak istedi.Peki, telefonunuzun size daha iyi bir oyun deneyimi sunması için QWERTY'yi çıkartıp yerine özel oyun tuş takımını takmak ister miydiniz? Eğer cevabınız evet ise, Microsoft'un aldığı son patentinin uygulamaya konulmasını beklemeniz gerekiyor.

Microsoft'un araştırma geliştirme ekibinin eseri olan patentteki akıllı telefon, iki alt cihazdan meydana geliyor. İlk cihaz, tahmin edeceğiniz üzere, ekran ve bileşenlerinden oluşan bölüm. İkinci cihaz ise ekranın altından kaydırarak ortaya çıkarttığımız bölüm. Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Ancak patentin alınmasının sebebi de burada devreye giriyor çünkü ikinci cihazın kullanım amacını istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Bunu da ikinci cihaz üzerinde bulunan bölüme istediğimiz aksesuarları takarak gerçekleştiriyoruz. Örneğin telefonumuzun daha uzun süre çalışmasını istiyorsak ek bataryayı, daha iyi bir oyun deneyimi için oyun tuş takımını, daha hızlı yazışmak için QWERTY klavyeyi bu bölüme yerleştirerek telefonumuzu rahatça kişiselleştirebiliyoruz.

Patentin istemlerinden biri de bu harici aksesuarların, telefonla kablosuz bağlantı kurarak ayrı bir cihaz olarak çalışması üzerine. Örnek vermek gerekirse; telefonunuz TV'nin yanında duruyor olsun. Elinizdeki aksesuarı gelen aramaları cevaplayabileceğiniz ikinci bir telefon, oyun tuş takımı ya da telefonunuzu uzaktan kumanda edebileceğiniz bir kumanda olarak kullanmak mümkün.

Evrak tarihi 17 Mart 2010 olan patent 22 Eylül 2011 (dün) itibariyle tescillenirken; Microsoft’un bu patenti nasıl değerlendireceği konusunda ise iki seçenek bulunuyor. Ya önümüzdeki dönemde telefon üretimine de başlayarak kendi kullanacak; ya da Windows Phone platformunun üreticilerine lisanslayarak onların kullanımına sunacak. Son olarak bu patentin 20 sene boyunca Microsoft'un imtiyazında olduğunu ve Microsoft'un izni olmadan kullanılamayacağını, diğer bir deyişle ancak 20 sene sonra kamu malı sayılacağını belirtelim.