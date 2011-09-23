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Microsoft'un son patenti; telefonunuzun boyutlarını değiştirmeden aksesuar takın

7 yıl
17,3b
1
45
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'un son patenti; telefonunuzun boyutlarını değiştirmeden aksesuar takın
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Dâhili QWERTY klavyeli bir akıllı telefon düşünün. Maillerinize cevapladınız ve ardından canınız oyun oynamak istedi.Peki, telefonunuzun size daha iyi bir oyun deneyimi sunması için QWERTY'yi çıkartıp yerine özel oyun tuş takımını takmak ister miydiniz? Eğer cevabınız evet ise, Microsoft'un aldığı son patentinin uygulamaya konulmasını beklemeniz gerekiyor.

Microsoft'un araştırma geliştirme ekibinin eseri olan patentteki akıllı telefon, iki alt cihazdan meydana geliyor. İlk cihaz, tahmin edeceğiniz üzere, ekran ve bileşenlerinden oluşan bölüm. İkinci cihaz ise ekranın altından kaydırarak ortaya çıkarttığımız bölüm. Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Ancak patentin alınmasının sebebi de burada devreye giriyor çünkü ikinci cihazın kullanım amacını istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Bunu da ikinci cihaz üzerinde bulunan bölüme istediğimiz aksesuarları takarak gerçekleştiriyoruz. Örneğin telefonumuzun daha uzun süre çalışmasını istiyorsak ek bataryayı, daha iyi bir oyun deneyimi için oyun tuş takımını, daha hızlı yazışmak için QWERTY klavyeyi bu bölüme yerleştirerek telefonumuzu rahatça kişiselleştirebiliyoruz.

Patentin istemlerinden biri de bu harici aksesuarların, telefonla kablosuz bağlantı kurarak ayrı bir cihaz olarak çalışması üzerine. Örnek vermek gerekirse; telefonunuz TV'nin yanında duruyor olsun. Elinizdeki aksesuarı gelen aramaları cevaplayabileceğiniz ikinci bir telefon, oyun tuş takımı ya da telefonunuzu uzaktan kumanda edebileceğiniz bir kumanda olarak kullanmak mümkün.

Evrak tarihi 17 Mart 2010 olan patent 22 Eylül 2011 (dün) itibariyle tescillenirken; Microsoft’un bu patenti nasıl değerlendireceği konusunda ise iki seçenek bulunuyor. Ya önümüzdeki dönemde telefon üretimine de başlayarak kendi kullanacak; ya da Windows Phone platformunun üreticilerine lisanslayarak onların kullanımına sunacak. Son olarak bu patentin 20 sene boyunca Microsoft'un imtiyazında olduğunu ve Microsoft'un izni olmadan kullanılamayacağını, diğer bir deyişle ancak 20 sene sonra kamu malı sayılacağını belirtelim.

Microsoft'un son patenti; telefonunuzun boyutlarını değiştirmeden aksesuar takın
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Annalyze 7 yıl
@ZZRAT arkadaşım sen QWERTY klavye kullanmıyorsun diye , kullanan insanları hiçe sayamazsın.. benim 4 telefonumda QWERTY klavyeliydi.. en başda RİM(Blackberry) telefonlar QWERTY klavye.. önce düşün sonra mesaj yaz ;)
bence zekice bir ürün olmuş.. ama o değişe bilir aksesuarları muhafaza etmek için bir kılıf vermezseler hiç yapmasınlar daha iyi :))
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LordMayros 7 yıl
çok akıllıca bence hemde çok akıllıca tek bir porta birden fazla çeşitli ürünler takabilmek çok akıllıca

ki tanıtılanlar sadece ms nin ürünleri bunların yanına birde piyasada çıkacak şeyleride düşününce gayet hoş görünüyor

yedek pil ve game pad çok iyi
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ahkbjk 7 yıl
millet çok özelliği daha ufak cihazlara tek parça halinde sığdırmak için ter dökerken microsoftun ter döktüğü olaya bak.. akıl almıyor..

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Hi-Tech-Man 7 yıl
Kafama yattı, hoşuma da gitti.
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CodeX 7 yıl
sacma ve kullanıssiz. Kim yaninda tasirki diger parcalari.
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Fashionality 7 yıl
aslinda fikir guzel ama bu aksesuarlari muhtemelen cihazin yaninda vermeyecek.. yani aksesuarlarin fiyati tuzlu olursa bir de aksesuarlar tum microsoft phone cihazlariyla uyumlu olmazsa bu fikir yatar..
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Whisper911 7 yıl
bence güzel fikir...
özellikle pil eklentisi harika olur...
ms beklemediğim işler yapıyor.. önce xbox kinect sonra mango şimdide böyle bir patent :D.... hadi hayırlısı
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radiko1 7 yıl
Bunun neresi yeni patent oluyor. apple ile samsung arasında patent kavgasından sonra bu patente gülüyorum. FUJİTSU buna benzer fikri sadece düşünmeyip yaptı. Nisan 2010 da tanıtımını yaptı. Satışada sundu. [DHVideo=http://www.youtube.com/watch?v=NRiPHEF-FmM]


Projektorlu iki parçadan oluşan 12 mpiksellli telefonu..

thehandheldblog.com/...





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KUM23 7 yıl
microsoft işi biliyo nasıl apple yada nokia ve samsung bunu düşünemedi :)
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Mobile Prof. 7 yıl
Bunlar tasarımı ve kullanım kolaylılığını öldüren şeyler.
Hepsi bir arada çözüm ile gelin bana
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santanio 7 yıl
şerefsizim benim aklıma gelmişti :PPP
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The Catalyst 7 yıl
hiçbir pratikliği yok dokunmatik ekranlarda aynı işlevi yapıyor. birde yanında bu kadar aparat mı taşıycaksın! saçma
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mawoix 7 yıl
çok güzel bir özellik.. ek batarya olayı çok daha iyi olmuş..
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MR.METAL 7 yıl
Gayet mantıklı ve kullanışlı. Ekstra pil, gamepad ve qwerty klavye ihtiyaç duyulabilecek şeyler, neden aptalca olarak yargılandı anlamadım.
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demong 7 yıl
Çok akıllıca bir şey bence, neden saçma olsun ki, game pad herzaman dokunmatikten 24832483247932 kat iyidir
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serhatsb 7 yıl
Amerikadada bürokrasi hızlı çalışıyor 1,5 yıl.
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alpa07 7 yıl
manyak bi şeyy
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