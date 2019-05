Microsoft'un uzun bir süre amiral gemi Lumia modeli tanıtması beklenmiyor

Lumia 1520 ve Lumia 930 modellerinden bu yana herhangi bir amiral gemi modeli tanıtmayan Microsoft'un en azından gelecek yıl başları için ekosisteme üst seviyeden bir üye kazandırması bekleniyordu. Ancak bu olmayacak gibi görünüyor.





Bir süre önce Lumia 535 modelini tanıtan Microsoft'un Lumia 435 adında giriş seviyesi bir modeli daha ilerleyen aylarda tanıtması bekleniyor. Ayrıca Lumia 6xx serisine de bir ekleme yapılacak. Konu amiral gemi seviyesine geldiğinde ise firmada bir hareketlilik yok.





CES 2015 fuarında ve akabinde Windows 10 önizleme sürümlerine odaklanması beklenen firmanın MWC 2015 fuarında da 3xx veya 4xx şeklinde orta seviye modeller tanıtacağı tahmin ediliyor.





Daha önce internete sızan Lumia 1030 projesinin de iptal edildiğinin gündeme gelmesi en azından yaz aylarına kadar bir amiral gemi modeli göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu aşamada Microsoft'un Windows Phone 10 işletim sistemini beklediği de iddialar arasında.





Microsoft'un bıraktığı bu boşluğu ise HTC, One for Windows modeli ile doldurmuş durumda. Şu anda yılın tek yeni Windows Phone amiral gemi modeli One for Windows durumunda. Eğer önümüzdeki dönemde HTC veya Samsung bir hamle yaparsa Android tarafındaki amiral gemi modellerine rakip bir cihaz görebiliriz. Ancak bunun haricinde ekosistem şimdilik alt seviye segmentte ilerlemeye devam edecek gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/No-Windows-Phone-flagship-until-second-half-of-2015-MWC-to-focus-on-low-end_id63834