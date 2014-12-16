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Microsoft'un uzun bir süre amiral gemi Lumia modeli tanıtması beklenmiyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un uzun bir süre amiral gemi Lumia modeli tanıtması beklenmiyor

Lumia 1520 ve Lumia 930 modellerinden bu yana herhangi bir amiral gemi modeli tanıtmayan Microsoft'un en azından gelecek yıl başları için ekosisteme üst seviyeden bir üye kazandırması bekleniyordu. Ancak bu olmayacak gibi görünüyor. 

Bir süre önce Lumia 535 modelini tanıtan Microsoft'un Lumia 435 adında giriş seviyesi bir modeli daha ilerleyen aylarda tanıtması bekleniyor. Ayrıca Lumia 6xx serisine de bir ekleme yapılacak. Konu amiral gemi seviyesine geldiğinde ise firmada bir hareketlilik yok. 

CES 2015 fuarında ve akabinde Windows 10 önizleme sürümlerine odaklanması beklenen firmanın MWC 2015 fuarında da 3xx veya 4xx şeklinde orta seviye modeller tanıtacağı tahmin ediliyor. 

Daha önce internete sızan Lumia 1030 projesinin de iptal edildiğinin gündeme gelmesi en azından yaz aylarına kadar bir amiral gemi modeli göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu aşamada Microsoft'un Windows Phone 10 işletim sistemini beklediği de iddialar arasında. 

Microsoft'un bıraktığı bu boşluğu ise HTC, One for Windows modeli ile doldurmuş durumda. Şu anda yılın tek yeni Windows Phone amiral gemi modeli One for Windows durumunda. Eğer önümüzdeki dönemde HTC veya Samsung bir hamle yaparsa Android tarafındaki amiral gemi modellerine rakip bir cihaz görebiliriz. Ancak bunun haricinde ekosistem şimdilik alt seviye segmentte ilerlemeye devam edecek gibi görünüyor.  

http://www.phonearena.com/news/No-Windows-Phone-flagship-until-second-half-of-2015-MWC-to-focus-on-low-end_id63834 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Masquerade89 4 yıl
wp hala piyasada yok adını bile duymuyoruz
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The Dark Knight 4 yıl
Doğru karar. 13 ay oldu 1520 çıkalı. Her şirketin yapması gereken bir hareket bence
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sercandk 4 yıl
Bu kadar çok alt seviye telefon çıkarmak da mantıksız. Nerdeyse birbirinin aynısı cihazları tanıtıp duruyor. Ama amiral gemisi cihazların uzun sürede tanıtılması çok daha dogru. Durmadan amiral gemisi telefon tanıtmak pek mantikli değil.
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JessieJ 4 yıl
2 yilda bir Amiral gemi.modeli cikartmak gayet mantikli, yil dolmadan cikan amiral gemi cihazlarda bir oncekiyle donanim farki cok olmuyor, genelde yazilim farki icin kullanicilar paralari saciyor.
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1BilimAdamı 4 yıl
Tamam yazılım güncellemelerinde sıkıntı yok ama bu kadar çok model çıkarmaları hatalı veya özensiz modellere yol açabileceği için bana mantıksız geliyor adam gibi 4-5 model yeter.Nedir o 300'den başlayıp 1500e kadar
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AMERICAN 4 yıl
Zaten varolan amiral gemileri 930&1520 fazlasıyla iyi.

Başkaları gibi 2 günde 1 yeni telefon uretmek,Microsoft'un kısa vadedeki projesi olmamalı.Uygulama konusunu hallettik mi,sonrasında Microsoft Amiral gemileri gelir.
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Glorfindel1907 4 yıl
Bence güzel haber L930 ve 1520 özellik anlamında çok üst düzey telefonlar bence
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Biyturs_OnSr 4 yıl
İsabet olur. Bence artık telefon üretmeyi bırakıp yazılıma ağırlık vermesi gerekiyor. L1520'nin çıkış tarihinden bu yana bayağı zaman geçti ancak telefon sanki daha dün tanıtılmış gibi bir cihaz. L930 zaten küçük L1520.
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PapyonluLejyon 4 yıl
Çıkarınca çok çıkardı diyolar. Çıkarmayınca niye çıkarmadı diyolar.
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mesutismail 4 yıl
Ben samsung her gün yeni model çıkarıyor diye lumia aldım
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DarkHellKnightX 4 yıl
Ne çıkarabilir ki s805 li 935 falan mı? Bence son derece gereksiz olur. Biraz bekleyip s810 lu bir amiral gemi modeli çıkarması daha mantıklı olur.
Ayrıca s200 lü 535 ten sonra 3xx e özel üretim s100 yonga seti falan mı koyacaklar acaba
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destinati0n 4 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
Ne çıkarabilir ki s805 li 935 falan mı? Bence son derece gereksiz olur. Biraz bekleyip s810 lu bir amiral gemi modeli çıkarması daha mantıklı olur.
Ayrıca s200 lü 535 ten sonra 3xx e özel üretim s100 yonga seti falan mı koyacaklar acaba


Hayal gücüne hayran kaldım
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orktas 4 yıl
Bilerek çıkartmıyorlar ise çok güzel bir davranış çıkardığı amiral gemisi telefonu uzun süre korumuş oluyor.
Lumia 1520 22 ekim de tanıtıldı hala üstüne model tanıtılmadı, telefonun donanımı az gelene kadar tanıtılmayacak gibi duruyor diğer markaların sırf yeni model çıkarmak için yaptığı harekete göre böyle çıkarmaması daha güzel.
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