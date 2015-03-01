Microsoft'un yarın tanıtacağı iki model yanlışlıkla ortaya çıktı

*Görselde Lumia 535 modeli kullanılmıştır.

Microsoft'un MWC 2015 etkinliği yarın sabah saatlerinde başlayacak iken şirket yanlışlıkla yarın duyurusunu yapacağı 2 modeli ortaya çıkardı. Kendi internet sitesinde Lumia 640 ve Lumia 640 XL modelleri için boş bir yazı yayınlayan şirket sonrasında ise hemen yazıyı kaldırdı.

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