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Microsoft'un yarın tanıtacağı iki model yanlışlıkla ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un yarın tanıtacağı iki model yanlışlıkla ortaya çıktı
 *Görselde Lumia 535 modeli kullanılmıştır.
Microsoft'un MWC 2015 etkinliği yarın sabah saatlerinde başlayacak iken şirket yanlışlıkla yarın duyurusunu yapacağı 2 modeli ortaya çıkardı. Kendi internet sitesinde Lumia 640 ve Lumia 640 XL modelleri için boş bir yazı yayınlayan şirket sonrasında ise hemen yazıyı kaldırdı.

Lumia 640 modelinin geleceği bir süredir konuşulurken Lumia 640 XL modeli hakkında bir iddia yoktu.  Lumia 640'ın şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 720x1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekran, 1 GB sistem belleği, Snapdragon 400 çipset, 0.9 MP ön 8.7MP arka kamera şeklinde.  XL modelinin ise daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Yarın Türkiye saatiyle 9:30 da başlayacak etkinlik ile ilgili diğer iddialara ve canlı yayına buradan ulaşabilirsiniz.
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doctor_bey 4 yıl
Tipine pek bir şey ekleyemiyorsunuz sonuçta dikdörtgen şeklinde bir cihaz, tamam bunu anlarım ama hep aynı donanımla cihaz çıkartmak nedir yav?
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JessieJ 4 yıl
Adamların politikası belli orta segmentte pay edinmek, öğrenci işi telefon çıkartmak.
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tugares 4 yıl
S400 MS e bedava verildi galiba, stokları tüketemedi hala. Şu marketinin gelişimi için kaynak ayırsa, piyasayı domine edecekler haberleri yok yada var yokmuş gibi davranıyorlar. İnanılmaz bir olay bu kadar varlık içinde hem amiral gemisi duyurmayıp hem de tüketiciye eziyet etmeleri
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BurNIng 4 yıl
Artık kötülemeyin şu Lumiaları stabil ve hızlı olması sizce de yeterli değil mi
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Mangal Yürek Darius 4 yıl
Yaptıkları şey şu; yeni cihazlar çıkartarak insanları cezbetmeye çalışıyorlar. Uygulama sorununu halletmek kolay değil zamanla oturması gereken bir olay burada Microsoft'un yaptığı aktif kalmak ve piyasada yer edinmeye çalışmak bana kalırsa.
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Guaire 4 yıl
Artık WP fanlarını bile yıldırdılar
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CoreXXX 4 yıl
snapdragon 400 ise ona görede fiyatı olur bu kadar takmayın beğenmeyen almasın
lumialara çöp yazan arkadaşlar acaba alıp uzun süre kullandımı. yoksa ordan burdan gördükleri ile hayali yorummu yazıyorlar acaba. lumia serilerinin stabiletisi bir android cihazda görmenin mümkünatı yokki. onuda anlayamazlar bence androidcilere bak hepsi telefonundan memnundur çünkü başka denememiş onu en iyi sanıyor.
512 mb ramlı anroid cihaz kullann birine özelliklerini söylemeden bir lumia 520 ver oda 512 ramlı. adam derki ben çağ atladım 2 mi 3 gb mi bunun ramı. bunu anlayamayanlar kafadan yorum yazıyor kardeşim . ne garip bir milletiz ya eline bir telefon alan uzaman oldum sanıyor
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inexo 4 yıl
kumda oyna sen ms
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Umutcan 4 yıl
Birbirinin aynı onlarca giriş seviyesi modele ne gerek var ki ? Nokia ve Samsung'un kafasıyla gidiyorlar. Yap bir tane adam gibi giriş seviyesi koy ortaya bitsin, ille hepsinde birşeyi eksik bırakacaklar.
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*siteci* 4 yıl
Bari s410 falan koysaymışlar, sene olmuş 2015...
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parberk9999 4 yıl *siteci*
*siteci*
Bari s410 falan koysaymışlar, sene olmuş 2015...

64 bit desteklese :)
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The-Engineer 4 yıl
Snapdragon 400 olayını aşması lazım Microsoft'un takıldı kaldı oraya.
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
Yalnız microsoft iyi telefon çıkarmıyor değil. En azından lumia modelleri çok stabil. İphone 4 ve lumia 920 kullanmışlığım var. Hemen hemen aynı klasmanda telefonlar her ikisi de. fakat lumianın "stabillik" konusunda bile yanına yaklaşamaz iphone.
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MK* 4 yıl
microsoft'un en son çıkardığı amiral gemisi hangisiydi?

artık zamanı geldi sanırım.
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
snapdragon 400 olayını geçtim de microsoft çok stabil cihazlar üretiyor. Mesela lumia serisi çok stabil. İphone 4 ve lumia 920 kullanmışlığım var fakat lumia iphonedan çok daha stabil ve hızlı çalışıyor. Bu iddiamın da sonuna kadar arkasındayım.
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Angel of the Lord 4 yıl
630 730 735 830 640 535 bunlarin hepsinde snapd 400 var sanirsam. Microsoft sdragon 400e asik olmus.
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