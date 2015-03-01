Microsoft'un yarın tanıtacağı iki model yanlışlıkla ortaya çıktı

*Görselde Lumia 535 modeli kullanılmıştır.
Microsoft'un MWC 2015 etkinliği yarın sabah saatlerinde başlayacak iken şirket yanlışlıkla yarın duyurusunu yapacağı 2 modeli ortaya çıkardı. Kendi internet sitesinde Lumia 640 ve Lumia 640 XL modelleri için boş bir yazı yayınlayan şirket sonrasında ise hemen yazıyı kaldırdı.
Lumia 640 modelinin geleceği bir süredir konuşulurken Lumia 640 XL modeli hakkında bir iddia yoktu. Lumia 640'ın şimdiye kadar çıkan haberlere göre teknik özellikleri 720x1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç ekran, 1 GB sistem belleği, Snapdragon 400 çipset, 0.9 MP ön 8.7MP arka kamera şeklinde. XL modelinin ise daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor.
Yarın Türkiye saatiyle 9:30 da başlayacak etkinlik ile ilgili diğer iddialara ve canlı yayına buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lumialara çöp yazan arkadaşlar acaba alıp uzun süre kullandımı. yoksa ordan burdan gördükleri ile hayali yorummu yazıyorlar acaba. lumia serilerinin stabiletisi bir android cihazda görmenin mümkünatı yokki. onuda anlayamazlar bence androidcilere bak hepsi telefonundan memnundur çünkü başka denememiş onu en iyi sanıyor.
512 mb ramlı anroid cihaz kullann birine özelliklerini söylemeden bir lumia 520 ver oda 512 ramlı. adam derki ben çağ atladım 2 mi 3 gb mi bunun ramı. bunu anlayamayanlar kafadan yorum yazıyor kardeşim . ne garip bir milletiz ya eline bir telefon alan uzaman oldum sanıyor
64 bit desteklese :)
artık zamanı geldi sanırım.