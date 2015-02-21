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Microsoft'un yeni cihazı Lumia 640 onaylandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un yeni cihazı Lumia 640 onaylandı
*Haber görseli temsili olarak kullanılmıştır. 
Microsoft'un daha önce RM-1109 adıyla ortaya çıkan Lumia cihazının Lumia 640 modeli olduğu anlaşıldı. Model numarası Brezilya'da ki telekomünikasyon şirketi Anatel'in cihazı onayladığı belgelerde görüldü.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen cihazın bir kaç özelliği model numarasıyla birlikte ortaya çıkmıştı. Çift hat takılabilecek telefon ayrıca Dijital TV özelliğiyle spor takipçilerine müsabakaları sunabilecek gibi gözüküyor ancak bu özellik sadece Brezilya için aktif olabilir. Cihazda yer alacak batarya giriş seviyesi Lumia modellere göre kısmen daha yüksek bir değer olan 2500mAh olacak gibi gözüküyor. Ayrıca cihazın düşük fiyatla satışa sunulacağı düşünülüyor.

Microsoft'un Lumia 640 yanında farklı cihazları da bir hafta sonraki etkinlikte tanıtması bekleniyor ancak mobil cihazlar için Windows 10 sürümünün henüz teknik ön izleme aşamasında olması bu cihazların Windows Phone 8.1 ile gelme olasılığını arttırıyor. Muhtemelen cihazlar piyasaya çıktıktan sonra Windows 10 güncellemesi alacaklar.
Güncelleme: nokiapoweruser.com sitesindeki sızıntılara göre cihazda 5 inç 720 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 yonga seti, 8.7 MP arka, 0.9 MP ön kamera, kablosuz şarj özelliği ve NFC bulunacak. Ayrıca cihazın fiyatının 275 Dolar seviyesinde olması bekleniyor

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alpertoo 4 yıl
Yahu bu adamlar Nokia'yı sona götüren pazarlama politikasını neden devam ettiriyor, koca şirkette biraz vizyon olmaz mı, saat başı yeni model çıkarılmaz kardeşim.
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doctor_bey 4 yıl
Tv özelliği efsane olmamışmıydı ya,sadece Japonlar hala yaygın olarak kullanıyor diye biliyordum,birde Çinlilerdi sanırım
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The white warrior 4 yıl
8 gb dahili hafıza ve arka kamerası pureview olması bekleniyor
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Matakakula 4 yıl
Yeni amiral bekliyorum
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Arka Destroyer 4 yıl
Samsung gibi oldu bunlarda
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AMERICAN 4 yıl
Microsoft telefonu çoğaltsın,takoz nokia kaybolup gitsin artık.
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esmerbuyucu 4 yıl
WP10 çıkmadan WP alınmaz. Biraz daha bekleyip almak daha mantıklı olur. Microsoft'ta WP10 çıkarmadan yeni model çıkarmasa iyi olur.
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STMUS 4 yıl
Nokia ismi gittikten sonra Nokia lumia alasım bile gelmez artık, Microsoft'un modellerini çoğaltması normal.
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Elsa 4 yıl
Microsoft çok cihaz çıkarıyor yetti artık
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Last_Stand 4 yıl Elsa
Elsa
Microsoft çok cihaz çıkarıyor yetti artık

Bence adamlar Microsoft markalı lumia modeli çoğaltmak derdinde o yüzden bu kadar fazla telefon çıkartmaya başladılar.
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Biyturs_OnSr 4 yıl Elsa
Elsa

Microsoft çok cihaz çıkarıyor yetti artık

Artık yetti mi ? :) L535'den başka ne telefonu çıktı ki Microsoft'un ? Çok fazla "Nokia" Lumia cihaz var o konuda size katılıyorum fakat "Microsoft" Lumia olarak üst seviyede 2 cihaz(L930/L1520), orta seviyede 2 cihaz(L735/L830), giriş seviyesinde 1 cihaz(L535) var. Şimdi 2 giriş seviyesi cihazı olacak. Bence çok normal.
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