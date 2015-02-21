Microsoft'un yeni cihazı Lumia 640 onaylandı

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Microsoft'un daha önce RM-1109 adıyla ortaya çıkan Lumia cihazının Lumia 640 modeli olduğu anlaşıldı. Model numarası Brezilya'da ki telekomünikasyon şirketi Anatel'in cihazı onayladığı belgelerde görüldü.

Microsoft'un Lumia 640 yanında farklı cihazları da bir hafta sonraki etkinlikte tanıtması bekleniyor ancak mobil cihazlar için Windows 10 sürümünün henüz teknik ön izleme aşamasında olması bu cihazların Windows Phone 8.1 ile gelme olasılığını arttırıyor. Muhtemelen cihazlar piyasaya çıktıktan sonra Windows 10 güncellemesi alacaklar.

Güncelleme: nokiapoweruser.com sitesindeki sızıntılara göre cihazda 5 inç 720 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 400 yonga seti, 8.7 MP arka, 0.9 MP ön kamera, kablosuz şarj özelliği ve NFC bulunacak. Ayrıca cihazın fiyatının 275 Dolar seviyesinde olması bekleniyor

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Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen cihazın bir kaç özelliği model numarasıyla birlikte ortaya çıkmıştı. Çift hat takılabilecek telefon ayrıca Dijital TV özelliğiyle spor takipçilerine müsabakaları sunabilecek gibi gözüküyor ancak bu özellik sadece Brezilya için aktif olabilir. Cihazda yer alacak batarya giriş seviyesi Lumia modellere göre kısmen daha yüksek bir değer olan 2500mAh olacak gibi gözüküyor. Ayrıca cihazın düşük fiyatla satışa sunulacağı düşünülüyor.