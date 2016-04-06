Milli Tankımız "Altay" Armored Warfare'e Ekleniyor

Geliştirici Obsidian Entertainment gerçek hayattaki tankları oyuna ekleme konusunda bir hayli istekli. Tabi Altay tankının seçilme nedenleri arasında World of Tanks, Armored Warfare gibi oyunlara ülkemizde büyük ilgi gösterilmesinin de etkisi bir hayli fazla diyebiliriz.

Free-to-Play yapıda olan oyunu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Oyunda PVE denilen görevlerin yanı sıra PVP denilen birbirimize karşı savaştığımız modlar da bulunuyor.

http://www.tweaktown.com/news/51471/armored-warfare-getting-new-massive-turkish-main-battle-tank/index.html

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Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Armored Warfare adlı taktiksel tank savaşı oyununa milli tankımız olan Altay da ekleniyor. Geliştirici firma 2017 yılının başından itibaren MMO türündeki oyunda Altay'ı görme şansını yakalayacağımızı söylüyor.Altay'ın seri üretime 2 gün önce geçtiğini hatırlatalım. Bu tank ikinci dünya savaşından beri yerli olarak üretilen ilk tankımız olma özelliğini taşıyor. Altay tankının ağırlığı 65 tondan fazla olacakken, 70 km hıza kadar ulaşabildiği söyleniyor. Bunun yanı sıra tankımız 120mm'lik yivsiz top atışı yapma özelliğine de sahip.