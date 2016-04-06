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Milli Tankımız "Altay" Armored Warfare'e Ekleniyor

Obsidian Entertainment'in taktiksel shooter türündeki MMO oyunu Armored Warfare'e milli tankımız Altay da eklenecek. Tank savaşlarına yerli silahımızla katılacağız.
3 yıl
8,2b
1
98
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Milli Tankımız
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Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Armored Warfare adlı taktiksel tank savaşı oyununa milli tankımız olan Altay da ekleniyor. Geliştirici firma 2017 yılının başından itibaren MMO türündeki oyunda Altay'ı görme şansını yakalayacağımızı söylüyor.

Altay'ın seri üretime 2 gün önce geçtiğini hatırlatalım. Bu tank ikinci dünya savaşından beri yerli olarak üretilen ilk tankımız olma özelliğini taşıyor. Altay tankının ağırlığı 65 tondan fazla olacakken, 70 km hıza kadar ulaşabildiği söyleniyor. Bunun yanı sıra tankımız 120mm'lik yivsiz top atışı yapma özelliğine de sahip.

Geliştirici Obsidian Entertainment gerçek hayattaki tankları oyuna ekleme konusunda bir hayli istekli. Tabi Altay tankının seçilme nedenleri arasında World of Tanks, Armored Warfare gibi oyunlara ülkemizde büyük ilgi gösterilmesinin de etkisi bir hayli fazla diyebiliriz.
Free-to-Play yapıda olan oyunu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Oyunda PVE denilen görevlerin yanı sıra PVP denilen birbirimize karşı savaştığımız modlar da bulunuyor.

http://www.tweaktown.com/news/51471/armored-warfare-getting-new-massive-turkish-main-battle-tank/index.html Yorum Yaz
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PowerPC 3 yıl en beğenilen
birilerinede bir şey beğendiremiyoruz ne hazımsız bunlar arkadaş. birde siz yapın ortaya bir şeyler çıkarında görelim boş lafta üstünüze yok. ordan devşirme burdan devşirme tankla iktidar koruma vs. :D görmediniz galiba korelileri otomobil fuarlarında nasıl resim çekip inceliyorlar.
birilerinede bir şey beğendiremiyoruz ne hazımsız bunlar arkadaş. birde siz yapın ortaya bir şeyler çıkarında görelim boş lafta üstünüze yok. ordan devşirme bu...
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1 Yanıt Yanıtla +85
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serafon 3 yıl
ergenius
Tanklar ülkeler arası bir savaş için üretilmez ! Bu tanklarla Rusya ile savaşamazsınız. Tankların asıl amacı iktidarı tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaktır . Öyle aman aman övünülecek bisey yok ortada

Evet çene yaparak süper savaşılır... Hey Allah'ım ya! Bunlar toptan bir stratejinin parçalarıdır ve bu ihtiyaçları askeri uzmanlar belirliyor, hükümet değil merak etme!. Her parça üst seviyede olursa kazanma şansın artar ve bunlar en temel olmazsa olmaz parçalardır diğerleri bunların üstünde yükselir. abd İsrail vb nin elektronik, hava, füze üstünlüğü stratejik bir üstünlüktür ama adamların tankları da en üst seviyede, neden? Çünkü senin gibi iş değil laf üretenler orada pek bulunmuyor!
ergeniusTanklar ülkeler arası bir savaş için üretilmez ! Bu tanklarla Rusya ile savaşamazsınız. Tankların asıl amacı iktidarı tehdit eden unsur...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Hala bayrak asan yok hayret..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Source 6 ay
Tankımız eklenmiş :)
aw.my.com/...
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muratkaya 3 yıl
Gurur duydum duymasına da bizim ülkemizde hep proje geliştiriliyor bekle bekle seri üretime geçmiyor. Mehmetçik 1 tanıtıldı 3 ay içinde seri üretime geçecek dendi üstünden neredeyse 10 yıl geçecek hala seneye 500 tane üretilecek deniyor. Yerli uçak, yerli otomobil, Altay, mpt 76 vs... Atak helikopterimiz var, gurur duyuyorum her şeyiyle mükemmel bir taarruz helikopteri. Ama onu da başka Ülkelere satabiliyor muyuz, bizde kaç tane var, kaç terörist gebertmiş hiç bilgi yok. Bu işin dosta güven düşmana korku salma boyutu var yani ABD'nin, Rusya'nın çok iyi yaptığı propaganda boyutu ama o bizde hiç yok.
Öte yandan tank modernize edecek diye İsrail'in kapısında beklediğimiz, bilmem kaç tankımızı keyfi olarak el koymasına rağmen alamadığımız, İsrail ve ABD lütfedip de heronlarla istihbarat verecek diye beklediğimiz rezil günleri de unutmayalım. Bu günlere gelmemiz de iç ve dış hainlerin bol olduğu bir ülke için büyük gelişme kaydettiğimiz de kesin. Yorumlara baksanıza tank önemsiz diyen mi ararsın, daha son hali ortaya çıkmamış tankı beğenmeyen mi arasın hainin her türlüsü içindeki haseti kusmuş.
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AdamsınDrogba 3 yıl
Hükümete sövmek bahane arıyorsunuz vicdansız herifler.Tankla savaş kazanılmazmış.Battlefield mi sandın sen savaşı?
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TEKİN 1881 3 yıl
Hain arayanlar öcalan a sayın diyip şehide kelle diyene ne yapabildiniz?

Habur'dan davulla zurnayla teröristleri sokanlar, bomba ve silah yığınağı yaparken görmezden gelenler, kurumlardan TC ibaresini kaldıran,kurumları gavurlara satanların yandaşları kimseye hain demeye hakkınız yok.
Önce bir aynaya bakın.
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dobrasam 3 yıl
Nereden nereye emeği geçen herkese teşekkürler Allah razı olsun ben gurur duyuyorum inşallah daha çok artacak yerli malı ürünler zoruna gidenler ise buyrun siz daha iyisini yapınız
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xRoot 3 yıl
Hükümet düşmanı olacak diye bu ülkenin evlatlarının alın teriyle emekle gayretle tasarlayıp ürettiği bi savaş tankına laf edenler,,, önce gidin kimliğinizdeki o TÜRK bayrağını kaldırın. Sonrada güzide vatanımızı terk edin. Zira kendinize faydanız yok. Kendisine faydası olmayanın vatana millete de faydası olmaz.
Hükümeti sevmek zorunda değilsin. Ama o sevmediğin hükümet bu vatana faydası olacak bişey yapıyorsa, bu vatanı bir adım ileri taşıyacak işler yapıyorsa yapılan işi beğeneceksin! Destek vereceksin!

Amerika'nın hurda dediği m60 tanklarını beğenirler, almanların şirket aracı olarak kullandığı passata lüks araç muamelesi yaparlar, patates bile yetiştirmeyi bilmeyen fuhuşçu ruslara modern derler. Ama iş bizim milletimize gelin KOYUN, iş bizim yerli aracımıza gelince ÇAKMA, iş bizim yerli tankımıza gelince HURDA.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL İÇİMİZDEKİ HAİNLERDİR. HİÇ BİŞEYDEN MEMNUN OLMAYAN EMBESİLLERDİR. AKŞAMA KADAR OTURUR DH KARŞISINDA GÖBEĞİNİ KAŞIR AMA YAPILAN TANKI TÜFEĞİ YERLİ ARABAYI BEĞENMEZ.DE GET
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GhotSht 3 yıl
Satılık tüm tankların açık olduğu Armored warfare hesabım var. İlgilenen ulaşsın.

Altal tankı çıktığında ilk alanlardan olacaksınız :))
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hollowman_ 3 yıl
tanklar artık büyük savaşlarda kullanılmıyormuş, böyle buyurmuş klavye kurmaylarımız :D tayyip yarın savaş uçağı ve uzun menzilli balistik füze yapsın, gelip buraya "tayyip bunları da bizi bombalamak için yaptı" yazar bu manyaklar :D ülkede muhaliflik hızla takıntılı bir ruh hastalığına doğru gidiyor. ülkede yapılan iyi işlere ekşimek, burun kıvırmak hatta en saçma yerlere bağlamanın adı "muhaliflik" sayılmaya başlandı.
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asdfzxcv12 3 yıl hollowman_
hollowman_
tanklar artık büyük savaşlarda kullanılmıyormuş, böyle buyurmuş klavye kurmaylarımız :D tayyip yarın savaş uçağı ve uzun menzilli balistik füze yapsın, gelip buraya "tayyip bunları da bizi bombalamak için yaptı" yazar bu manyaklar :D ülkede muhaliflik hızla takıntılı bir ruh hastalığına doğru gidiyor. ülkede yapılan iyi işlere ekşimek, burun kıvırmak hatta en saçma yerlere bağlamanın adı "muhaliflik" sayılmaya başlandı.

Üstad bunların ki muhalefetlik değil. Bunların işleri sorunlari üzümle değil bağcıyla . Muhalefet olmak adına yakında Tayyipin Allah bir dediğini bunlar hayır diyecek . O kadar düşmanlar ki tebrik teşekkürden yoksunlar . Ahlak edep kalmamış terbiyesizlik diz boyu . Siyasetçileri de bu şekilde. Kilicdaroglunun yaptığı konuştuğu kelimeler ortada . Sahipleri bu şekilde iken bunların bu şekilde olması normal .
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KANUNI61 3 yıl
yapandan allah razı olsun
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01myavuz 3 yıl
Vestele nefret ek vergi saçmalığından başladı. Yerlinin vergisini arttıracağına yabancıya ek vergi koyup vatandaşı cezalandıracaklardı.
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