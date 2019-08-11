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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli baz istasyonu ULAK, BTK'da kullanılmaya başlandı

ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı, milli baz istasyonu ULAK'ın, Külliye'nin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda da kurulduğunu ve kullanımına başlandığını açıkladı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN (ana yüklenici), Argela ve Netaş’ın ortak çalışmasıyla geliştirilen ULAK, geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlamıştı. 4G/4.5G teknolojisine sahip olan baz istasyonu, üç popüler operatör için de kullanıma açılmıştı ve haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı büyük oranda azaltması hedefleniyordu.
ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 100'den fazla yerli şirket ve bu şirketlerdeki Türk mühendis ve teknisyenlerin gayret gösterdiği Türkiye'nin ilk milli baz istasyonu ULAK'ın ticari operatörlerin şebekelerinde de performansını ispat ettiğini belirtti. 

BTK'da da kullanılmaya başlandı

Balcı, Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın, Külliye'nin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda da kurulduğunu ve kullanımına başlandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde ülkenin telekom altyapısını yerli ve milli sistemlere dönüştürme sürecinin başlatıldığını anımsatan Balcı, "Külliye'nin ardından BTK'nın da mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye'nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir." dedi.
"Türkiye'nin yerli baz istasyonunun, BTK'da da devreye girmesi sisteme olan güvenin her geçen gün arttığının göstergesidir." ifadelerini kullanan Balcı, dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerliliğin, ülkenin en önemli kurumu Külliye’nin ardından iletişimin en önemli kurumunda da ön plana çıktığını vurguladı.
lk etapta Güvenli İnternet Tırları'nda kullanılan ULAK baz istasyonunun daha sonra BTK binasında kullanılmaya başlandığını anlatan Balcı, "Sistemimizin Külliye ve BTK'da kullanılır olmasının bize yeni ufuklar açacağını, ULAK Baz İstasyonu ve MAYA Ağ Yönetim sistemlerimizin başta operatörlerimiz, ilgili kamu birimlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın ve çok daha önemlisi tüm halkımızın tercihi haline geleceğini değerlendiriyoruz." dedi. 


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-baz-istasyonu-kulliyenin-ardindan-btkde/1554725 Yorum Yaz
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bluemersini 3 sa.
kalpleri ve kulakları tıkalı, gözleri perdeli olanlar gelmeden emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.
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kartalaraz 3 sa. en beğenilen
Aselsan markalı cep telefonlarını görmek dileğiyle. 20 yıldır yazıyorum ama nafile.
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SAY10 2 sa.
bu ulak bizim odtü teknokentte faaliyet gösteriyor. genel müdürleri hep asansörde kalırdı ne gülerdim. çalışanlar full türbanlı bacılarımız.
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İl teber 2 sa.
5G Teknolojisini de en kısa zamanda yerlileştirirler inşallah.
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kartalaraz 3 sa. en beğenilen
Aselsan markalı cep telefonlarını görmek dileğiyle. 20 yıldır yazıyorum ama nafile.
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bluemersini 3 sa.
kalpleri ve kulakları tıkalı, gözleri perdeli olanlar gelmeden emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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9600_G_T 2 sa. bluemersini
aynı hassasıyetı daglarda maden arayanlarada 2 cıft laf beklerız.ornegın kaz dagları kanadalı sırket abd sırket baska yerı kazması
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