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Milli savaş jeti için dev ortak: Rolls-Royce fabrika kurmak istiyor

Türkiye, yerli üretim savaş jeti için devi bir ortak ile görüşüyor. Bir çok parçası ve projelendirme aşaması ülkemizde üretilecek savaş jeti hakkındaki detaylar yazımızda.
2 yıl
12,3b
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Savunma sanayiine yönelik yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye’nin savaş jeti projesi için tüm dünyanın tanıdığı bir ortak ile sıcak temas gerçekleştirildi. Bahsettiğimiz isim Rolls-Royce CEO’su Warren East. Ünlü yöneticinin Türkiye ziyaretinin altında yatan detayların bu noktada sağlanacak destek olduğu ortaya çıktı.

Rolce Royce ile Ortak Savaş Uçağı 

Çeşitli savunma kaynakları tarafından da doğrulanan bilgilere göre Rolls Royce CEO’sunun, savunma sanayii odaklı bir çok konuda Türkiye’de yatırım yapmak istediği belirtiliyor. Özellikle milli savaş jeti konusunda Rolls-Royce’un yerli bir üretici ile ortaklaşa üretim yapmasına yönelik anlaşmanın da her an imzalanabileceği ifade edilmiş.

Türkiye’de Tesis Kurulacak 

Toplantıda İngiliz şirketin özellikle uçağın tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimin tamamını kapsayacak şekilde bir teklif sunduğu konuşuluyor. Tabi bu üretimin tamamının Türkiye’de olacağı anlamını taşımıyor. İngiliz şirket, üretim faaliyetlerinin bir kısmını kendi tesislerinde tamamlayacak ancak ARGE çalışmalarının Türkiye'de yapılmasını ve motorun ülkemiz içinde üretilmesini planlıyor.

Milli savaş jeti için dev ortak: Rolls-Royce fabrika kurmak istiyor
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Jet Motoru ile Helikopter ve Tank Motoru

Yerli ortak ile kurulacak olan tesiste Rolls-Royce yerli firmaya her türlü teknoloji aktarımını sağlayacak. Bu sayede Türk mühendislerine uçak motoru yapımı anlamında bilgi birikimi aktarılmış olacak. Burada TUSAŞ ismi akıllara ilk gelen isim olsa da bu alanda yatırım yapmak isteyen farklı bir yeri üreticinin de işe dahil olabilmesi de söz konusu. Yapılacak yatırımla helikopter ve tank motoru üretimi için de çalışmalar yürütülecek.

Nükleer Enerji ve Deniz Kuvvetleri 

Bu arada Rolce Royce’un sadece Türk Savaş Jeti projesinde değil farklı konularda da Türkiye ile ortaklıklar yapmak istediği belirtiliyor. Özellikle nükleer enerji ve deniz kuvvetlerine yönelik üretimlerin de görüşme kapsamında gündeme geldiği paylaşılıyor. Nükleer enerji konusunda da tıpkı motor üretiminde olduğu gibi yerli bir ortakla çalışmaya hazır olduğunu belirten İngiliz şirket, 2017 yılı içerisinde bu odakta sözleşmelere imza atmak istiyor.

Rolls-Royce, Türkiye’ye sunduğu ortaklık teklifinde Eurofighter Typhoon modelinde kullanılan çift EF200 motorunu kullanmak istiyor. Türkiye’de bu motoru üretecek olan şirket, yerli savaş uçağına aynı motorun yerleştirilmesini planlıyor. 1980’li yıllardan bu yana geliştirilen bu jet motoru, ilk olarak 1991 yılında kullanılmıştı ancak o tarihten bu yana ciddi değişimlere uğrayarak günümüze kadar geldi. Motor, Rolce-Royce’un XG-40 teknolojisi üzerine kurgulanarak geliştirilmiş. Bu arada 20 Haziran 2015 tarihinde ASELSAN ile Eurojet arasında jet uçak projeleri için bir projelendirme anlaşması da imzalanmıştı.

İngiliz otomobil, havacılık ve uzay teknolojileri geliştiren Rolls-Royce, 1904 yılından bu yana motor geliştiriyor. 1971 yılında iflas ettikten sonra İngiliz Hükümeti, şirketin havacılık bölümünü satın alarak %90 hisse ile ortak konumuna gelmiştir.

Çift Motorlu mu Tek Motorlu mu?

Türk Hava Kuvvetleri 2020 yılından itibaren F-16’ları değiştirmeyi planlıyor ancak burada yeni savaş uçaklarının tek motorlu mu yoksa çift motorlu mu olması konusuna karar verilebilmiş değil. Uçakların işletme maliyetlerinin düşürülmesi en büyük hedeflerden ancak Rolce Royce projede sadece çift motor olarak yer almak istiyor. Haliyle de buradan doğan bir bilinmezlik söz konusu. 2017 yılı içerisinde bu konu şekillenmiş olacaktır diye tahmin ediyoruz. Yerli savaş uçağı için hedef 2025 olarak belirlenmiş durumda.


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bkn131 2 yıl en beğenilen
Milli savaş jetine dev ortak olursa, o jet milli olmaz artık. :D
Amerikan'dan satın almayalım, İngilizler hem bize ürettirsinler, hem parasını alsınlar, hem de kontrolü onlarda olsun. :D :D Çok milliyiz.
Milli savaş jetine dev ortak olursa, o jet milli olmaz artık. :DAmerikan'dan satın almayalım, İngilizler hem bize ürettirsinler, hem parasını alsınlar, hem ...
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4 Yanıt Yanıtla +167
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strong mind strong body 2 yıl
Güzel haber.Bilmem % kaçı yabancı istemezük diyecek ilk kişiyi bekliyorum
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Kasatka 2 yıl bkn131
bkn131

Milli savaş jetine dev ortak olursa, o jet milli olmaz artık. :D

Amerikan'dan satın almayalım, İngilizler hem bize ürettirsinler, hem parasını alsınlar, hem de kontrolü onlarda olsun. :D :D Çok milliyiz.

Her dediğin doğru da bir seyi kacirmisin usta.
Oda bizim bu arada edineceğimiz bilgi birikimi.
Sen simdi gidip kendin hic bir bilgi birikimin olmadan berber bile acamayacagina gore once bi berberin yaninda ise başlaman lazim.
bkn131Milli savaş jetine dev ortak olursa, o jet milli olmaz artık. :DAmerikan'dan satın almayalım, İngilizler hem bize üret...
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3 Yanıt Yanıtla +76
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geranimo486 2 yıl
iyi gibi duruyor fakat birde şöyle düşünün
olasılıklar;
1-ingilterenin paraya ihtiyacı var ,cidden peri masalımsı düşünüyorlar ar-ge birikimlerini bize verecekler, yardım edecekler cici cici olacak her şey.
2-ingilterenin paraya ihtiyacı var,savaş uçagını birlikte üretecegiz kısmen ar-ge verecekler ama onlara bagımlıda olacagız,onlarsız üretemeyecegiz uçagı.
krtikik parçaları onlar yapacak onlardan almamız zorunlu olacak pahalıya satacaklar belki paraya sıkıştıklarında uçagı düşürecekler yazılımı
gizleyecekler vs
3-yapacağız diyerek bizi sömürecekler yıllarca belkide bu projeden vazgeçsek idik üretimi sanayiyi geliştirmek için harcıyacağımız paraları buraya dökeceğiz sonucunda aynı önceki yüzyılda olan sovyet abd uzay yarışı gibi neticelenecek.
bence bahsettigim 2 ve 3 karışımı bir şey çıkacak karşımıza.
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MS4343 2 yıl
RTE'de Donanim Haberi takip ediyormuş zaten.

İsteseler ne olur istemeseler ne!
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Valux 2 yıl
istemezük... selüloza gerek yok ,yeterki ağaçlar kesilmesin..gotümüzü gerekirse yaprakla silerükçüler doluşmuş buraya yine
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SarıÇeçen 2 yıl
Kesinlikle karsi oldugum eylemdir. Affedersiniz ama döt korkusundan, rusya ve cine yaklasmamamiz icin bu bir yerlerimizi yalamalar.

Kendimiz beceremiyorsak rusya, iran ve cinden destek almaliyiz ama genede bunlara elimizi vermemeliyiz. 52'de verdik sonumuz bu iste.
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DH Misafiri 2 yıl
İngiliz adını duyunca tüylerim diken diken oldu.Daha dün AB,ye attıkları kazığı düşündüm.Dünya tarihinin en dalerevacı ulusu.En üçkağıtcı ulusu.Böyle bir ülkeylen hiç bir ortaklık yapılmaz.Kuyu kazıcı bir ülke bunlar.Adam kurucusu olduğu birliği yarı yolda bıraktı.Böyle bir ülkeye güvenilirmi.Vakit varken vazgeçilsin.Dünyada jet motoru yapan birtek bunlarmı kaldıda bunlar düşünüldü.
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Bluflame 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İngiliz adını duyunca tüylerim diken diken oldu.Daha dün AB,ye attıkları kazığı düşündüm.Adam kurucusu olduğu birliği yarı yolda bıraktı.


AB’ye kazık atmadılar, adamlar zaten hiçbir zaman AB’ye fazla bağlı değillerdi:
-Schengen üyesi değil,
-euro üyesi değil.
-ingilizler AB’nin kurucu üyesi de değiller.
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hollowman_ 2 yıl
bizim yerlicilere kalsa iphone abd malı değil, apple dünyanın en çok kazanan teknoloji firmalarından biri ama yerli değil, o zaman at çöpe gitsin :)
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hollowman_ 2 yıl
yine çok bilmişler saçmalayıp durmuş. bu zamandan sonra onlarca yıllık birikimle geliştirilmiş motorlar yerine sıfırdan motor üretilmesi gerektiğini savunanlar çıkmış. yerli uçakta esas olan yazılımın, genel olarak komponentlerinin yerli olması. bugün f16'lar, yarın f35'lerimizde yazılım yerli olmadığından istediğimiz silahı entegre edemeyeceğiz ve kritik bir zamanda kontrolü kahbetme ihtimalimiz de olabilir. yerli uçağın motoru vs yabancı olmuş ilk başlarda bir önemi yok. marka yerli olacak, üretip satma hakkı bizde olacak. dahası rolls royce fabrikasını TR'ye kuracak ve bizim uçağa ait motorun üretme hakları bizde olacak. istediğimiz zaman üretebileceğiz.
Bu %100 yerli kafasının bizim çok bilmişlerden başka dünyada eşi benzeri yok. bunlara kalsa savunma sanayiinin bugünkü eriştiği düzeyin daha en başlarındaydık. tekerleği yeniden bulmadan başlarlar.
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FiFAMaster10 2 yıl
Bide bununla üzerimizden uçup bomba yağdırsınlar bunuda görelim merak ettim
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Bluflame 2 yıl
Benim için bu uçağın %100 yerli olması gereksiz bir israr, kabloları çin’den, lastikleri kore’den, pilot koltuğu fransa’dan olsada fark etmez. önemli olan aviyonikler-motor-yazılım’a (hardware/software) sahip olmak.
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azman çavuş 2 yıl
milli savunma sistemleri hakkında geliştirme ve yerli üretim vs haberler heyecan verici tabiki. lafta kalmasa bari
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Source 2 yıl
Yüksek teknoloji gerektiren bir ürün için bu ortaklık mantıklı sonuçta diğer rakipleri ile rekabet edecek özellikte olmadıktan sonra uçağın ülkemizde yapılmasının bir mantığı yok başlangıç için ortaklık mantıklı, ülkemiz için hayırlı olsun.
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savaş uçağı, savunma sanayii ve
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