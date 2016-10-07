Milli savaş jeti için dev ortak: Rolls-Royce fabrika kurmak istiyor





Savunma sanayiine yönelik yatırımlara bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye’nin savaş jeti projesi için tüm dünyanın tanıdığı bir ortak ile sıcak temas gerçekleştirildi. Bahsettiğimiz isim Rolls-Royce CEO’su Warren East. Ünlü yöneticinin Türkiye ziyaretinin altında yatan detayların bu noktada sağlanacak destek olduğu ortaya çıktı.

Rolce Royce ile Ortak Savaş Uçağı

Çeşitli savunma kaynakları tarafından da doğrulanan bilgilere göre Rolls Royce CEO’sunun, savunma sanayii odaklı bir çok konuda Türkiye’de yatırım yapmak istediği belirtiliyor. Özellikle milli savaş jeti konusunda Rolls-Royce’un yerli bir üretici ile ortaklaşa üretim yapmasına yönelik anlaşmanın da her an imzalanabileceği ifade edilmiş.

Türkiye’de Tesis Kurulacak

Toplantıda İngiliz şirketin özellikle uçağın tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimin tamamını kapsayacak şekilde bir teklif sunduğu konuşuluyor. Tabi bu üretimin tamamının Türkiye’de olacağı anlamını taşımıyor. İngiliz şirket, üretim faaliyetlerinin bir kısmını kendi tesislerinde tamamlayacak ancak ARGE çalışmalarının Türkiye'de yapılmasını ve motorun ülkemiz içinde üretilmesini planlıyor.

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Jet Motoru ile Helikopter ve Tank Motoru

Yerli ortak ile kurulacak olan tesiste Rolls-Royce yerli firmaya her türlü teknoloji aktarımını sağlayacak. Bu sayede Türk mühendislerine uçak motoru yapımı anlamında bilgi birikimi aktarılmış olacak. Burada TUSAŞ ismi akıllara ilk gelen isim olsa da bu alanda yatırım yapmak isteyen farklı bir yeri üreticinin de işe dahil olabilmesi de söz konusu. Yapılacak yatırımla helikopter ve tank motoru üretimi için de çalışmalar yürütülecek.

Nükleer Enerji ve Deniz Kuvvetleri

Bu arada Rolce Royce’un sadece Türk Savaş Jeti projesinde değil farklı konularda da Türkiye ile ortaklıklar yapmak istediği belirtiliyor. Özellikle nükleer enerji ve deniz kuvvetlerine yönelik üretimlerin de görüşme kapsamında gündeme geldiği paylaşılıyor. Nükleer enerji konusunda da tıpkı motor üretiminde olduğu gibi yerli bir ortakla çalışmaya hazır olduğunu belirten İngiliz şirket, 2017 yılı içerisinde bu odakta sözleşmelere imza atmak istiyor.

Rolls-Royce, Türkiye’ye sunduğu ortaklık teklifinde Eurofighter Typhoon modelinde kullanılan çift EF200 motorunu kullanmak istiyor. Türkiye’de bu motoru üretecek olan şirket, yerli savaş uçağına aynı motorun yerleştirilmesini planlıyor. 1980’li yıllardan bu yana geliştirilen bu jet motoru, ilk olarak 1991 yılında kullanılmıştı ancak o tarihten bu yana ciddi değişimlere uğrayarak günümüze kadar geldi. Motor, Rolce-Royce’un XG-40 teknolojisi üzerine kurgulanarak geliştirilmiş. Bu arada 20 Haziran 2015 tarihinde ASELSAN ile Eurojet arasında jet uçak projeleri için bir projelendirme anlaşması da imzalanmıştı.

İngiliz otomobil, havacılık ve uzay teknolojileri geliştiren Rolls-Royce, 1904 yılından bu yana motor geliştiriyor. 1971 yılında iflas ettikten sonra İngiliz Hükümeti, şirketin havacılık bölümünü satın alarak %90 hisse ile ortak konumuna gelmiştir.

Çift Motorlu mu Tek Motorlu mu?

Türk Hava Kuvvetleri 2020 yılından itibaren F-16’ları değiştirmeyi planlıyor ancak burada yeni savaş uçaklarının tek motorlu mu yoksa çift motorlu mu olması konusuna karar verilebilmiş değil. Uçakların işletme maliyetlerinin düşürülmesi en büyük hedeflerden ancak Rolce Royce projede sadece çift motor olarak yer almak istiyor. Haliyle de buradan doğan bir bilinmezlik söz konusu. 2017 yılı içerisinde bu konu şekillenmiş olacaktır diye tahmin ediyoruz. Yerli savaş uçağı için hedef 2025 olarak belirlenmiş durumda.