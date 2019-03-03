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Milli savaş uçağı için kötü haber: Rolls-Royce çekiliyor iddiası

Milli Muharip Uçak projesinde motor üretimini Kale Grubu ile birlikte üstlenecek isimlerden biri olarak öne çıkan Rolls-Royce firmasının üretimden çekilmek istediği iddia ediliyor. İşte detaylar:
2 ay
12,8b
1
53
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli savaş uçağı için kötü haber: Rolls-Royce çekiliyor iddiası
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Dünyanın en önemli motor üreticilerinden biri olan İngiltere Merkezli Rolls-Royce, hem Türkiye hem de İngiltere kanadından gelen siyasi baskılar sonucunda ülkemizin savunma sanayii alanındaki en önemli girişimi olan TF-X projesinin motor kısmını üstlenecek isim olarak öne çıkmıştı. Ülkemizin önemli şirketlerinden biri olan Kale Grubu ile bir şirket kuracağı ifade edilen ve %51’i Kale, %49’u ise Rolls-Royce’ta olan bu şirketin TF-X projesinde kullanılacak motorun da üreticisi olmak için öne çıkmıştı.

TF-X projesinin an yüklenicisi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından her fırsatta bu işbirliğinin önemine dikkat çekilirken bugün projeyi ciddi anlamda sekteye uğratabilecek bir haber gündeme geldi. Financial Times tarafından ortaya atılan iddiaya göre Rolls-Royce, Türkiye’deki yatırımlarına devam edecek olsa da TF-X projesinde yer almak için pek istekli değil.

BMC ile paylaşmak istemiyor! 

Sürecin bu noktaya gelmesindeki gerekçe olarak ise BMC Grubu’nun süreç içindeki etkisi öne çıkmış gibi görünüyor. İddialar, İngiliz şirketin TF-X için geliştirilecek yeni motorun fikri haklarını BMC ile paylaşmak istemediği, projenin ise bu konuda önemli bir yaptırım içerdiği yönünde. Görüşmelerde bu konuda bir esneklik sağlanamayınca Roll-Royce istekli olmadığını belirtmiş.

RB 199 jet motoru
Elbette ki tüm bunlar stratejik bir hamle de olabilir ancak şimdilik Financial Times tarafından ortaya atılan bu iddia yalanlanmış değil. Önümüzdeki günlerde muhtemelen yetkin ağızlardan bir açıklama gelecektir ve onları da sizlerle paylaşmış oluruz.

Bilindiği üzere İngiltere ile Tornado savaş uçaklarındaki bilgi ve deneyimin Milli Muharip Uçak konusunda ülkemize aktarmak üzere 156 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı. Bu konuda deneyim ve bilgi sahibi 450 adam/yıllık mühendisler, ülkemizde görev alacak. Tornada savaş uçaklarında kullanılan çift motor Rolls-Royce üretimi. İngiliz şirketin RB 199 motoru baz alınarak ikili bir yapıda geliştirilen motor teknolojisi, günümüzde halen kullanılıyor ve üretimin birçok önemli bacağı 3D yazıcılar kullanılarak tamamlanıyor.


https://www.ft.com/content/164c5ee0-3d1d-11e9-8c2f-30761f19a974 Yorum Yaz
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Celonfix 2 ay
BMC ile paylaşırsa bunların katarlılara gideceğini onlar bizden daha iyi biliyor. Adamlar projelerini bizimkiler gibi millete peşkeş çekmiyor (tank-palet fabrikası).
BMC ile paylaşırsa bunların katarlılara gideceğini onlar bizden daha iyi biliyor. Adamlar projelerini bizimkiler gibi millete peşkeş çekmiyor (tank-palet fabrik...
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YoldaşNapolyon 2 ay
Projelere zarar verme riskini göze alıp Bmc'de ısrar edildiğine göre (habere göre) bizim ekonomi bayağı bir kötü olmalı.
Anlamıyorum arkadaş bu Bmc'nin ne kabiliyeti ne yeteneği var? Her taşın altından çıkıyor.
Altay tankını geç zırhlı araçlarının tasarımları bile yabancıydı bu firmanın (hatehof muydu neydi İsrailli bir firma)
Yahu Sakarya tank paleti verdiler bu araplara. Biri sebebini açıklayabilir mi?
Tank üretimi sürecinde Bmc'ye kiralana bilirdi -bir nevi hizmet alımı yani- ama resmen hediye ettik.
Gittiler Tülomsaş hızlı tren projesine çalışırken onu da verdiler.
Yahu bu adamlar zırhlı araçlarını tasarlayamıyor daha, ne yapacaklar hızlı tren işini?
Bunlar bu hızla Tulomsaş'ın Eskişehir'deki fabrikasını da bunlara verir demedi demeyin örneği var.
Altay bunlarda Altay tankı güç grubu işi bunlarda (bence sakınca yok) hızlı tren de bunlarda.
Milli Muharip Uçak projesinde motor geliştirmeye de ortaklar.
Helal olsun adamlara demek ki işlerinde ehiller.
Ne diyelim memlekete hayırlı olsun.
Projelere zarar verme riskini göze alıp Bmc'de ısrar edildiğine göre (habere göre) bizim ekonomi bayağı bir kötü olmalı.Anlamıyorum arkadaş bu Bmc'nin ne ...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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cheetah_first 2 ay YoldaşNapolyon
aslında her taşın altından "Ethem Sancak" çıkıyor
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mavizaman 2 ay
baştan masaya oturmlarına şaşırdıydım zaten geri çekilmeleri sürpriz olmaz.
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DH Misafiri 2 ay
Ankanın motorunuda yapamaz diyorlardı yerli olarak yapıldı ,üstelik faydalı yük miktarınıda ciddi oranda artıracak.RR nin karın ağrısı fikri mülkiyet hakları o zaman kara çok ortak olamıyacak,Katardan dolayı olayı çarpıtmaya çalışanlara da katar ne üretecek daha kendini koruyamıyor ne üretecek.Adamlar us,suudi ,is rail baskısına rağmen ortak olup para yardımı yapıyor olay nerelere çekiliyor.katarlılar araplar üretemez ama biz üretiriz korku o.suudda bizden fazla abd uçağı var bizim gibi kullanabiliyor mu kaç ülke hareketli aracı tam 12 den vurabiliyo.Buradaki başka ülke klavyecilerini biliyoruz. adamlar buradaki muhaliflerden daha iyi biliyo işin nerelere gideceğini onun için teknoloji paylaşmak istemezler ama ekonomileride iyice sıkıştı elleri mahkum bakalım a bd yi daha ne kadar dinleyecekler..
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darkaura 2 ay
sen ulkendeki sanayini gelistirmiyorsan, universitelerin kalifiye kaliteli insan yetistiremiyorsa zorlamayla tek basina askeri sanayiyi ilerletemezsin. askeri sanayida bu ulkenin parcasi, ulkenin sanayinden, beyin gucunden is gucunden beslenir. bunlarda gelisemiyorsan disardan ordan burdan toplama projelerle bu kadar ilerleyebilirsin ancak secmenin gozunu boyarsin.
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tahir40 2 ay
Uçak motoru denince GE ve R&R'un tekeli var. Adamlar 156 milyon dolar gibi çerez parası için milyarlarca dolarlık pazarını tehlikeye atması beklenemez. Yıllardır tank motoru dahi üretemediğimiz için yatan Altay projesini düşününce Jet motoru yokluğunda TF-X de seçim vaadinden öteye maalesef geçemez.
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DH Misafiri 2 ay
Düne kadar bırak bu girişimleri piyade tüfeği bile yapamıyordun! Türk cennete gitse paçasından cehenneme yine bir Türk çeker.
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Periah 2 ay DH Misafiri
1930larda savaş uçağı yapıyorduk. 2020de savaş uçağı yapmaya çalışıyoruz...
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DH Misafiri 2 ay
Milli savaş uçağı ve "Rolls-Royce" .. demekki tam milli değilmiş...
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armanac05 2 ay
ingilizler çook istekli dediklerinde zaten biliyorduk olacakları. sadece akboylar bilmiyordu . s400 lerde de rusyayla ortak yapacağız diyorlardı , teknoloji transferi yapılacak diyorlardı. tabi o da büyüklere masallar .
ben de bu sihaları ihaları çok merak ediyorum. bizim yerli arabamız isveçten gelme bir gurbetçiydi. bu sihalar falan da gurbeçti olmasın sakın . malum ki bunları alan da satan da aynı adam . para bizden çıkıyor sadece
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ECDAD_OSMANLI 2 ay
Ne güzel dünya hem motoru yap hemde teknolojiyi paylaşma senin kara gözüne kaşına meraklı değil kimse
Bir ülke büyük anlaşma imzalarken teknoloji paylaşımı nıda anlaşma maddesi olarak şart koşar.
Bunlarda korkuyor tabi bmc işi öğrenir bizi kapıya koyarlar
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YoldaşNapolyon 2 ay ECDAD_OSMANLI
Yorumun bakış açın bir hayli yanlış kusura bakma. Senin motor yapacak kabiliyetin var mı?
-Yok
Biz RR firmasına ne vereceğiz?
-Para
Çinliler dünya para harcayıp bir sürü bilim insanı olmasına rağmen bir türlü motor yapamadı. Parasını verip alabileceğin bir şey değil çünkü bu.
Biz motor yapacağız ve projeye Rr dahil oldu (doğrusu onlar yapacak biz de öğreneceğiz) ama kurulan şirkette bu işle alakasız bir firma daha var ve bu şirketin yarısı Katar Devletine ait.
Adamlara diyoruz ki parayı al hakları bize ver gerisine karışma.
Bütün emeğini bilgini katacağın projenin hiçbir şey yapmayan Araplara geçmesini sen ister misin?
Peki Rr niye istesin?
Ki Rr firması teknoloji transferi konusuna da karşı çıkmış durumda değildi. Kale ile kurulan şirkette (%51 Kale %49 Rr) yeni bir motor geliştirilecek ve Rr'da tecrübelerini aktaracak ve teknoloji transferi yapacaktı.
Rr Motor geliştirme projesi ile sınırlı kalmak istemiyor üretimden de iş almak istiyor bu yüzden Kale ortaklığını destekliyor
Bizde Rr'yi projede ortak istemeyip Arapları projeye sokuyoruz.
Bu iş bu yüzden yatmış vaziyette eğer BMC denilen firma bu işin içinde olmasa idi Rr'yi daha rahat eleştirebilirdik.
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cokbaska 2 ay
Siirtli Ethem anlatmaya gerek yok
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gurkanse 2 ay
gereksiz gürültü yapan ve seçmenini kendinden var gücüyle uzaklaştırmak adına son ses abidik gubidik seçim müzik dinleten o saçma araçlar yerine bunların uçak versiyonlarını yapın.arkasına kağıt asın.gören oy verir çünkü milletin aklı 5 karış havada
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