Milli savaş uçağı için kötü haber: Rolls-Royce çekiliyor iddiası

TF-X projesinin an yüklenicisi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından her fırsatta bu işbirliğinin önemine dikkat çekilirken bugün projeyi ciddi anlamda sekteye uğratabilecek bir haber gündeme geldi. Financial Times tarafından ortaya atılan iddiaya göre Rolls-Royce, Türkiye’deki yatırımlarına devam edecek olsa da TF-X projesinde yer almak için pek istekli değil.
BMC ile paylaşmak istemiyor!
Sürecin bu noktaya gelmesindeki gerekçe olarak ise BMC Grubu’nun süreç içindeki etkisi öne çıkmış gibi görünüyor. İddialar, İngiliz şirketin TF-X için geliştirilecek yeni motorun fikri haklarını BMC ile paylaşmak istemediği, projenin ise bu konuda önemli bir yaptırım içerdiği yönünde. Görüşmelerde bu konuda bir esneklik sağlanamayınca Roll-Royce istekli olmadığını belirtmiş.
Bilindiği üzere İngiltere ile Tornado savaş uçaklarındaki bilgi ve deneyimin Milli Muharip Uçak konusunda ülkemize aktarmak üzere 156 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı. Bu konuda deneyim ve bilgi sahibi 450 adam/yıllık mühendisler, ülkemizde görev alacak. Tornada savaş uçaklarında kullanılan çift motor Rolls-Royce üretimi. İngiliz şirketin RB 199 motoru baz alınarak ikili bir yapıda geliştirilen motor teknolojisi, günümüzde halen kullanılıyor ve üretimin birçok önemli bacağı 3D yazıcılar kullanılarak tamamlanıyor.
https://www.ft.com/content/164c5ee0-3d1d-11e9-8c2f-30761f19a974 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anlamıyorum arkadaş bu Bmc'nin ne kabiliyeti ne yeteneği var? Her taşın altından çıkıyor.
Altay tankını geç zırhlı araçlarının tasarımları bile yabancıydı bu firmanın (hatehof muydu neydi İsrailli bir firma)
Yahu Sakarya tank paleti verdiler bu araplara. Biri sebebini açıklayabilir mi?
Tank üretimi sürecinde Bmc'ye kiralana bilirdi -bir nevi hizmet alımı yani- ama resmen hediye ettik.
Gittiler Tülomsaş hızlı tren projesine çalışırken onu da verdiler.
Yahu bu adamlar zırhlı araçlarını tasarlayamıyor daha, ne yapacaklar hızlı tren işini?
Bunlar bu hızla Tulomsaş'ın Eskişehir'deki fabrikasını da bunlara verir demedi demeyin örneği var.
Altay bunlarda Altay tankı güç grubu işi bunlarda (bence sakınca yok) hızlı tren de bunlarda.
Milli Muharip Uçak projesinde motor geliştirmeye de ortaklar.
Helal olsun adamlara demek ki işlerinde ehiller.
Ne diyelim memlekete hayırlı olsun.