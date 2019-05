Milli savaş uçağı için kötü haber: Rolls-Royce çekiliyor iddiası

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en önemli motor üreticilerinden biri olan İngiltere Merkezli Rolls-Royce, hem Türkiye hem de İngiltere kanadından gelen siyasi baskılar sonucunda ülkemizin savunma sanayii alanındaki en önemli girişimi olan TF-X projesinin motor kısmını üstlenecek isim olarak öne çıkmıştı. Ülkemizin önemli şirketlerinden biri olan Kale Grubu ile bir şirket kuracağı ifade edilen ve %51’i Kale, %49’u ise Rolls-Royce’ta olan bu şirketin TF-X projesinde kullanılacak motorun da üreticisi olmak için öne çıkmıştı.

TF-X projesinin an yüklenicisi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından her fırsatta bu işbirliğinin önemine dikkat çekilirken bugün projeyi ciddi anlamda sekteye uğratabilecek bir haber gündeme geldi. Financial Times tarafından ortaya atılan iddiaya göre Rolls-Royce, Türkiye’deki yatırımlarına devam edecek olsa da TF-X projesinde yer almak için pek istekli değil.

BMC ile paylaşmak istemiyor!

Sürecin bu noktaya gelmesindeki gerekçe olarak ise BMC Grubu’nun süreç içindeki etkisi öne çıkmış gibi görünüyor. İddialar, İngiliz şirketin TF-X için geliştirilecek yeni motorun fikri haklarını BMC ile paylaşmak istemediği, projenin ise bu konuda önemli bir yaptırım içerdiği yönünde. Görüşmelerde bu konuda bir esneklik sağlanamayınca Roll-Royce istekli olmadığını belirtmiş.

RB 199 jet motoru

Elbette ki tüm bunlar stratejik bir hamle de olabilir ancak şimdilik Financial Times tarafından ortaya atılan bu iddia yalanlanmış değil. Önümüzdeki günlerde muhtemelen yetkin ağızlardan bir açıklama gelecektir ve onları da sizlerle paylaşmış oluruz.

Bilindiği üzere İngiltere ile Tornado savaş uçaklarındaki bilgi ve deneyimin Milli Muharip Uçak konusunda ülkemize aktarmak üzere 156 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı. Bu konuda deneyim ve bilgi sahibi 450 adam/yıllık mühendisler, ülkemizde görev alacak. Tornada savaş uçaklarında kullanılan çift motor Rolls-Royce üretimi. İngiliz şirketin RB 199 motoru baz alınarak ikili bir yapıda geliştirilen motor teknolojisi, günümüzde halen kullanılıyor ve üretimin birçok önemli bacağı 3D yazıcılar kullanılarak tamamlanıyor.

