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Milli savaş uçağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı

Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında süreç ve detaylar yavaş yavaş şekilleniyor. Tamamen yerli olması hedeflenen uçak için 300 proje yürütülecek. İşte ilk uçuş tarihi ve diğer detaylar:
3 yıl
15,1b
1
155
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli savaş uçağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı
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Askeri savaş uçağı ihtiyacının karşılanması ve çağa uygun modern niteliklerde bir uçak ortaya çıkarılması adına ortaya çıkan Milli Muharip Uçak Projesi için güncel bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.
Tamamen yerli teknolojiler ile üretilmesi hedeflenen uçağın geliştirilmesi esnasında eş zamanlı ve koordineli olarak 300 proje yürütülmesi öngörülüyor. Onlarca firmanın üretimde etkin rol oynayacağı uçaktaki her bir proje rekabete dayalı olarak performans odaklı yürütülecek. Bu fikirden yola çıkarak her projenin bütçesi belirlendikten sonra en az 2 firmaya verilmesi planlanıyor. Buna göre en az 1000 proje takımı kurulacak. Teklifler proje yönetimince kabul edilecek ancak onay aşamasında teknik olgunluğa TÜBİTAK, finansal duruma ise KOSGEB karar verecek.


İlk Uçuş Ne Zaman?

Milli Muharip Uçak Projesi, projede yer alacak şirketler için de önemli bir bilgi birikimi sağlamasının yanı sıra ülke genelinde teknolojik kalkınma adına itici etki yaratacak. Rüzgar tünelleri, komplike aviyonik sistemler, radar, görünmezlik, yeni nesil silah teknolojileri, iniş takımları, motor sistemleri, lastik gibi bir çok alanda tamamı yerli geliştirmeler yapılması hedefleniyor.


Tabi projelerin gidişatına göre uçağın yerlilik oranı netlik kazanacak. Hedef %100 yerli olsa da projeler nihayete ermeden kesin bir ifade kullanmak biraz hayalci bir yaklaşım olacaktır. Zaten motor için Savunma Sanayii Müsteşarlığı General Electric, Pratt & Whitney ve Eurojet Turbo firmalarına bir katılım daveti mektubu da yollamıştı. Sonrasında ise EJ200 adlı motorun üreticisi Eurojet ile bir mutabakat anlaşmasının da imzalandığı basına sızmıştı. Aynı motor Eurofighter Typhoon’da kullanılıyor.


Bu da demek oluyor ki motor için %100 yerli ifadesini kullanamayacağız. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen uçağın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olması ise 2030’lu yıllara sarkacak.


TUSAŞ tarafından şekillendirilen proje, TUSAŞ TF-X adıyla anılıyor. 2011 yılında tasarım çalışmalarına başlanan proje, Eylül 2013’te şekil kazanmış. Projenin tasarımı ve simülasyonları konusunda SAAB Havacılık ile Kavramsal Tasarım için teknik bilgi ortaklığı anlaşması imzalanmış. 1. Aşamanın tamamlanması ile sona eren anlaşmada 2. Aşama için BAE Systems ile görüşülüyor. Bu aşamadaysa Ön Tasarım desteği alınacak.

Projede Eğitim Uçağı (TX) ve Muharip Uçak (FX) olmak üzere iki farklı modelin ortaya konması hedefleniyor.

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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
okannk

Oooo işin içinde TÜBİTAK varsa unutun abdest aldıran füze ister şimdi bunlar.



Halbuki Amerika'nın kullanmayıp rafa kaldırdığı çıkma silah/bomba/mühimmat/araçlarını alıp içimizin ferahlaması gerekiyordu değil mi?


TAI EĞİTİM UÇAĞI

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TAI ANKA İHA

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BAYRAKTAR İHA

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ALTAY (FAHRETTİN ALTAY) TANKI

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ATAK TAARUZ HELİKOPTERİ

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TCG HEYBELİADA

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TCG BÜYÜKADA

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CİRİT FÜZESİ

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SOM FÜZESİ

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UMTAS FÜZESİ

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ZIPKIN ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

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ATILGAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

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KOBRA PERSONEL TAŞIYICI

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KOBRA 2 PERSONEL TAŞIYICI

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URAL PERSONEL TAŞIYICI

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TULPAR ZIRHLI MUHAREBE ARACI

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KİRPİ PERSONEL TAŞIYICI

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JNG-90 KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ

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Milli Piyade Tüfeği 76 (MPT-76)

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ARMA PERSONEL TAŞIYICI & ZIRHLI MUHAREBE ARACI

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okannkOooo işin içinde TÜBİTAK varsa unutun abdest aldıran füze ister şimdi bunlar.Halbuki Amerika'nın kullanmayı...
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4 Yanıt Yanıtla +221
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FatihAsl 3 yıl
Tübitak, Paralelcilerden temizlendikçe sağlam projeler peşinde koşmaya başladı. Tamamen temizlenmesi dileği ile.
2 Yanıt Yanıtla +147
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FatihAsl 3 yıl
Parçalarını Çinden alıp birleştirmekle milli olmuyor diyenleri bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +97
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Yorumlara bakınca agzı olan ancak fikri olmayanların çok olduğunu görüyoruz. TÜBİTAK ile hiç bir ilgisi olmamasına rağman fikir yürütenler veya karalayanlar diyelim, hala TÜBİTAK ın ne işe yaradığını ve gelişim sürecini bilmediğiniz ortaya çıkıyor. TÜİTAK son 10 yılda ARGE projelerine ayırdığı bütce 300 milyon dolardan 5-6 milyar dolara çıkmıştır. TÜBİTAK kendine bağlı SAGE ve MAM gibi teknoloji merkeleri aracılığıyla yüksek teknoloji ürünler geliştirirken Üniversiterdeki öğretim üyelerine verdiği destekle tarım-hayvancılıktan, gemi, silah sanayisine kadar geniş yelpazede arge desteği vermektedir. TÜBİTAK yeni bir erik ırkı geliştirilmesine de destek verir, bir otomobil kapısının açılmasında kullanılacak yeni tip menteşeyede verir. Bilimi sadece sanayi diye anlıyanlar ününü göremeyen insanlardır.
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inexo 3 yıl
helikopterimizin nasıl düştüğünü 1 haftada anlayabilen bir sistem yapsınlar önce
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motherwelll 3 yıl
Ooo kıllar toplanmış. Kimse milli silah yapılmasın demiyor. Bazı tipler tamamen Türkiye düşmanı orası ayrı ama bir adamın bir doğrusu bir başka yanlışını silmez. Tübitak' ın özellikle son zamanlarda aptal aptal projelere destek olup, gerçekten iyi işler çıkartabilecek yetenekleri heba ettiğini Tübitak' ı takip eden her insan evladı bilir. Şimdi buraya gelipte adamları yalamayın çok komik oluyorsunuz.
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WB 3 yıl
Emeklenmeden yurunmuyor, devlerle aramizda 1 asirdan fazla fark var. Dune kadar yazilimdan dolayi kim dost kim dusman onu bile secemeyen araclar kullaniyorduk unutmamali..
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alone3543 3 yıl
okumadan yazıyorum 2023 yılınca çıkıcak ?
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alone3543 3 yıl alone3543
alone3543

okumadan yazıyorum 2023 yılınca çıkıcak ?

okuyarak yazıyorum 2030muş demekki yalan değil diğer uçak ve yerli araba falan filanları gibi yalan sandım ama 2030 diyosa yapılır 15 yıl heralde yapılır yani 2030 olması garip ama yapım ekibi 2 kişi heralde
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ahnksqualt 3 yıl
yoksulseytan22
BABA! MOTOR YOHH!an itibari ile yüzde yüz yerliciler.

sadece royce royce uçak-jet motorlarının hangi ülke üretimi hava araçlarında kullanıldığını araştırsan şu yazdığının yanlış olduğunun farkına varırsın.
Ayrıca araba sektörüne ilgin varsa üretilen aracın motoru menşei başka olduğu zaman dipnot düşüp : amam motor x malı'dır yazmalarını beklemek gibi bir şey.
Şuan jet %100 YERLİ jet motoru için proje imzaları atıldığı yönünde haberler var. Ve bu firma saab firması. Şirketin mevcut tecrübe ve üretim sistemini hem öğrenme, hemde kendi motorumuzu geliştirme açısından çok şey katacağı aşikar.
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SUAVI 3 yıl
Bugun en cok puan alan ilk mesajda bahsedilen projelerin neredeyse TAMAMI 2001'den once BASLANILMIS projelerdir.
Gunumuz iktidarinin anlayisi Tubitak gib guzide bir kurumun basina hayvanat bahcesi muduru atamaktan fazla degildir.
Ayni sekilde yeni damatimi bayraktarin IHA'si da TAI'nin ANKA'sinin yanindan gecemez.
1 Yanıt Yanıtla +3
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esenler otogarı alt katı 3 yıl
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 3 polis yaralı
hurriyet.com.tr/...

Silopi’de zırhlı araç devrildi: 8 polis yaralı
hurriyet.com.tr/...

Tunceli'de zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı
hurriyet.com.tr/...

Adana'da zırhlı araç devrildi: 3 polis yaralı
hurriyet.com.tr/...

Daha zırhlı araçlarımız 4 teker üzerinde bile duramıyor. Buraya zırhlı araç fotosu koyarak, yaşasın uzun adam diyerek olmaz bu işler.
Kağıt gibi yırtılıyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Göstermelik yapılmaz bu işler. Oy istemek için yapılmaz bu işler şehit veriyoruz şehit!!
3 Yanıt Yanıtla +7
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gbzlim 3 yıl SUAVI
SUAVI
Bugun en cok puan alan ilk mesajda bahsedilen projelerin neredeyse TAMAMI 2001'den once BASLANILMIS projelerdir.
Gunumuz iktidarinin anlayisi Tubitak gib guzide bir kurumun basina hayvanat bahcesi muduru atamaktan fazla degildir.
Ayni sekilde yeni damatimi bayraktarin IHA'si da TAI'nin ANKA'sinin yanindan gecemez.

Allah rizasi icin tubitakin mudurunun hakkinda ne biliyorsun bir yazsana.
Tutturmusunuz bir hayvanat bahcesi muduru diye.

tubitak.gov.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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tutunkolonyasi 3 yıl
Neeey mpt 76 mi , dünyayı yöneten 8 büyük ailenin patronları toplanıp , bu tüfeği Türklere birakamayiz , Türkler bu tüfeği kullanırsa dünyaya tekrar hükmederler diye tır tır titreyip , sırf bu tüfeğe sahip olmayalım diye ülkemizi kaosa suruklemeye çalışıyorlar uyaninnnnn. Ulan ateşli silahların icadından bu yana asırlar geçti bi tane tüfek yapmisiz yapılan propagandaya bak ya , elin rusu ikinci dünya savaşının ortasında dünyanın en çok kullanılan saldırı tüfeğini tasarlar bu kadar laf yapmamıştır eminim . olumlu bi gelişmedir o konuda hem fikiriz silahını da yapılan mermini de uçağını da roketini de ama propagandanın da bi ayarı olur ya , 2011 seçimlerinde milli uçağımız göklerde posterleri varken 7 haziran seçimlerinde milli ucagimizi yapıyoruz posterleri vardi
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WITCHER 3 yıl
Milli uçağımız da senelerdir göklerde.
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RavenoLL 3 yıl
Helal olsun abdnin eski hurdalarını almaktan her türlü iyidir.Yavaş yavaş gelişecek inşallah
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