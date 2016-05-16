Milli savaş uçağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı

İlk Uçuş Ne Zaman?
Milli Muharip Uçak Projesi, projede yer alacak şirketler için de önemli bir bilgi birikimi sağlamasının yanı sıra ülke genelinde teknolojik kalkınma adına itici etki yaratacak. Rüzgar tünelleri, komplike aviyonik sistemler, radar, görünmezlik, yeni nesil silah teknolojileri, iniş takımları, motor sistemleri, lastik gibi bir çok alanda tamamı yerli geliştirmeler yapılması hedefleniyor.
Tabi projelerin gidişatına göre uçağın yerlilik oranı netlik kazanacak. Hedef %100 yerli olsa da projeler nihayete ermeden kesin bir ifade kullanmak biraz hayalci bir yaklaşım olacaktır. Zaten motor için Savunma Sanayii Müsteşarlığı General Electric, Pratt & Whitney ve Eurojet Turbo firmalarına bir katılım daveti mektubu da yollamıştı. Sonrasında ise EJ200 adlı motorun üreticisi Eurojet ile bir mutabakat anlaşmasının da imzalandığı basına sızmıştı. Aynı motor Eurofighter Typhoon’da kullanılıyor.
Bu da demek oluyor ki motor için %100 yerli ifadesini kullanamayacağız. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen uçağın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olması ise 2030’lu yıllara sarkacak.
TUSAŞ tarafından şekillendirilen proje, TUSAŞ TF-X adıyla anılıyor. 2011 yılında tasarım çalışmalarına başlanan proje, Eylül 2013’te şekil kazanmış. Projenin tasarımı ve simülasyonları konusunda SAAB Havacılık ile Kavramsal Tasarım için teknik bilgi ortaklığı anlaşması imzalanmış. 1. Aşamanın tamamlanması ile sona eren anlaşmada 2. Aşama için BAE Systems ile görüşülüyor. Bu aşamadaysa Ön Tasarım desteği alınacak.
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Halbuki Amerika'nın kullanmayıp rafa kaldırdığı çıkma silah/bomba/mühimmat/araçlarını alıp içimizin ferahlaması gerekiyordu değil mi?
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TAI ANKA İHA
BAYRAKTAR İHA
ALTAY (FAHRETTİN ALTAY) TANKI
ATAK TAARUZ HELİKOPTERİ
TCG HEYBELİADA
TCG BÜYÜKADA
CİRİT FÜZESİ
SOM FÜZESİ
UMTAS FÜZESİ
ZIPKIN ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
ATILGAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
KOBRA PERSONEL TAŞIYICI
KOBRA 2 PERSONEL TAŞIYICI
URAL PERSONEL TAŞIYICI
TULPAR ZIRHLI MUHAREBE ARACI
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JNG-90 KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ
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