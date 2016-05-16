Milli savaş uçağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı

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Askeri savaş uçağı ihtiyacının karşılanması ve çağa uygun modern niteliklerde bir uçak ortaya çıkarılması adına ortaya çıkan Milli Muharip Uçak Projesi için güncel bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.

Tamamen yerli teknolojiler ile üretilmesi hedeflenen uçağın geliştirilmesi esnasında eş zamanlı ve koordineli olarak 300 proje yürütülmesi öngörülüyor. Onlarca firmanın üretimde etkin rol oynayacağı uçaktaki her bir proje rekabete dayalı olarak performans odaklı yürütülecek. Bu fikirden yola çıkarak her projenin bütçesi belirlendikten sonra en az 2 firmaya verilmesi planlanıyor. Buna göre en az 1000 proje takımı kurulacak. Teklifler proje yönetimince kabul edilecek ancak onay aşamasında teknik olgunluğa TÜBİTAK, finansal duruma ise KOSGEB karar verecek.





İlk Uçuş Ne Zaman?

Milli Muharip Uçak Projesi, projede yer alacak şirketler için de önemli bir bilgi birikimi sağlamasının yanı sıra ülke genelinde teknolojik kalkınma adına itici etki yaratacak. Rüzgar tünelleri, komplike aviyonik sistemler, radar, görünmezlik, yeni nesil silah teknolojileri, iniş takımları, motor sistemleri, lastik gibi bir çok alanda tamamı yerli geliştirmeler yapılması hedefleniyor.





Tabi projelerin gidişatına göre uçağın yerlilik oranı netlik kazanacak. Hedef %100 yerli olsa da projeler nihayete ermeden kesin bir ifade kullanmak biraz hayalci bir yaklaşım olacaktır. Zaten motor için Savunma Sanayii Müsteşarlığı General Electric, Pratt & Whitney ve Eurojet Turbo firmalarına bir katılım daveti mektubu da yollamıştı. Sonrasında ise EJ200 adlı motorun üreticisi Eurojet ile bir mutabakat anlaşmasının da imzalandığı basına sızmıştı. Aynı motor Eurofighter Typhoon’da kullanılıyor.





Bu da demek oluyor ki motor için %100 yerli ifadesini kullanamayacağız. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen uçağın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olması ise 2030’lu yıllara sarkacak.





TUSAŞ tarafından şekillendirilen proje, TUSAŞ TF-X adıyla anılıyor. 2011 yılında tasarım çalışmalarına başlanan proje, Eylül 2013’te şekil kazanmış. Projenin tasarımı ve simülasyonları konusunda SAAB Havacılık ile Kavramsal Tasarım için teknik bilgi ortaklığı anlaşması imzalanmış. 1. Aşamanın tamamlanması ile sona eren anlaşmada 2. Aşama için BAE Systems ile görüşülüyor. Bu aşamadaysa Ön Tasarım desteği alınacak.

Projede Eğitim Uçağı (TX) ve Muharip Uçak (FX) olmak üzere iki farklı modelin ortaya konması hedefleniyor.