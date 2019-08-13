Minecraft’ın gelişmiş grafik paketi güncellemesi iptal edildi

Minecraft severler, uzun zamandır önemli bir grafik güncellemesini bekliyorlardı. Super Duper Graphics Pack ismindeki güncelleme, Xbox One X’e 4K çözünürlük seçeneği getirmesine ek olarak çeşitli görsel efektler, atmosferik değişiklikler, ışıklandırmalar ve gerçekçi su yansımaları gibi detayları içeriyordu. Oyunun geliştiricisi Mojang tarafından yayınlanan bir açıklama ile bu güncellemenin iptal edildiği duyuruldu.

2017 yılında beri bekleniyor

Minecraft Super Duper Graphics Pack güncellemesi ilk olarak 2017 yılında gerçekleşen E3 fuarında duyurulmuştu. O zamandan bu yana sürekli ertelenen güncelleme sonunda iptal edilmiş oldu. Firma, yayınladığı açıklamada yeni grafik güncellemesinin teknik zorluklar yarattığını belirtiyor. Özellikle grafik paketinin farklı cihazlardaki performansından memnun kalınmamış.

Mojang, oyunun grafiklerinin böyle kalmayacağını ve farklı yöntemler ile Minecraft’a yeni bir görünüm kazandıracaklarını söylüyor. Çalışmalarının sonucunda, her cihaza sorunsuz bir şekilde uygulanabilecek grafik değişimleri elde etmek istiyorlar.

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Yayınlanan açıklamada Mojang cephesi özür dilese de uzun zamandır bu güncellemeyi bekleyen oyun severlerin hoşnut kalmayacağı ortada. Yazının sonunda teknik zorluklar hakkında daha fazla detayın yakın zamanda paylaşılacağı belirtiliyor. Sonuç olarak Super Duper Graphics Pack güncellemesi rafa kaldırılmış oldu.

https://www.engadget.com/2019/08/12/minecraft-super-duper-graphics-pack-cancelled/