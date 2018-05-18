Minik işler yaparak para kazanabileceğiniz mobil uygulama: Biis

Kullanıcıların kendilerine verilecek görevleri yerine getirerek para kazanacağı mobil uygulama Biis, uygulama marketlerinde yerini almaya hazırlanıyor. Biis uygulaması, önümüzdeki hafta App Store ve Google Play Store’da yayınlanacak.

Uygulama, iş arayanlar için kısa süreli minik işler sunuyor. İşverenler için kısa süreli eleman ihtiyacını giderme, gizli müşteri ile çalışanlarını denetleme ve pazar araştırması için destek alma imkânı sunuyor. Uygulamada gizli müşteri, anketör, satış temsilcisi, sevkiyat görevlisi gibi görevler yer alıyor.

Biis uygulamasında görevi kimlerin alacağını işveren seçiyor. İşveren dilerse lokasyon ve kişisel özelliklere göre filtreleme yapabiliyor. İşveren dilerse detaylı görevler isteyebiliyor. Örneğin “Kampanya afişinin önünde selfie çek, sosyal medyada paylaşıp minimum 100 beğeni al ve anında 30 TL kazan” gibi görevler oluşturabiliyor.

Biis ile yerine getirilen görevler ilk iş günü içerisinde kullanıcının IBAN numarasını aktarılıyor. Kullanıcının isim ve soyisminin IBAN hesabındaki isim soyisimle aynı olması gerekiyor. Böylelikle sahte profillerin önüne geçiliyor.

Biis uygulaması eğer tutarsa istihdam ve pazarlamaya yeni bir bakış açısı getirecek gibi duruyor. Uygulama, önümüzdeki hafta App Store ve Google Play Store'da yayınlanacak.