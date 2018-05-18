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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Minik işler yaparak para kazanabileceğiniz mobil uygulama: Biis

Biis mobil uygulaması, kullanıcıların küçük işler yaparak anında para kazanmasını sağlıyor. Biis mobil uygulaması önümüzdeki hafta çıkacak. Uygulama hakkında detaylar haberimizde.
1 yıl
11,4b
1
11
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kullanıcıların kendilerine verilecek görevleri yerine getirerek para kazanacağı mobil uygulama Biis, uygulama marketlerinde yerini almaya hazırlanıyor. Biis uygulaması, önümüzdeki hafta App Store ve Google Play Store’da yayınlanacak.

Uygulama, iş arayanlar için kısa süreli minik işler sunuyor. İşverenler için kısa süreli eleman ihtiyacını giderme, gizli müşteri ile çalışanlarını denetleme ve pazar araştırması için destek alma imkânı sunuyor. Uygulamada gizli müşteri, anketör, satış temsilcisi, sevkiyat görevlisi gibi görevler yer alıyor.

Biis uygulamasında görevi kimlerin alacağını işveren seçiyor. İşveren dilerse lokasyon ve kişisel özelliklere göre filtreleme yapabiliyor. İşveren dilerse detaylı görevler isteyebiliyor. Örneğin “Kampanya afişinin önünde selfie çek, sosyal medyada paylaşıp minimum 100 beğeni al ve anında 30 TL kazan” gibi görevler oluşturabiliyor.

Biis ile yerine getirilen görevler ilk iş günü içerisinde kullanıcının IBAN numarasını aktarılıyor. Kullanıcının isim ve soyisminin IBAN hesabındaki isim soyisimle aynı olması gerekiyor. Böylelikle sahte profillerin önüne geçiliyor.

Biis uygulaması eğer tutarsa istihdam ve pazarlamaya yeni bir bakış açısı getirecek gibi duruyor. Uygulama, önümüzdeki hafta App Store ve Google Play Store'da yayınlanacak.


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1BilimAdamı 1 yıl en beğenilen
Aklıma ilk gelen vergi nasıl alıncak, sigortasız işçi çalıştırmaktan dava edilebilir mi? (-Devlet)
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intel7mix 1 yıl
Sosyal medyada paylaşıp 100 beğeni alacakmış. Belki adam sosyal medyayı resim koymuyor. Şahsen ben koymuyorum birakali yıllar oldu. Bir tek profil fotografi koyup geçiyorum.
Sosyal medyada paylaşıp 100 beğeni alacakmış. Belki adam sosyal medyayı resim koymuyor. Şahsen ben koymuyorum birakali yıllar oldu. Bir tek profil fotografi koy...
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1 Avatar
Sharparrow 1 yıl
Nerede angarya bir iş var yazmışlar... İşimi nasıl ucuza getiririm, nasıl vergiden çalarım, nasıl daha güzel sömürürümün program versiyonu olmuş... Sömürün a.q.
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burakk, 1 yıl
Ekstra bir kullanım olarak Kapgel'in torbacı versiyonu olma potansiyeline sahip olan uygulama, halk tarafından heyecanla bekleniyor.
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arel.gr 1 yıl
yayınlandığında bilelim.
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intel7mix 1 yıl
Sosyal medyada paylaşıp 100 beğeni alacakmış. Belki adam sosyal medyayı resim koymuyor. Şahsen ben koymuyorum birakali yıllar oldu. Bir tek profil fotografi koyup geçiyorum.
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Holy-Ghost 1 yıl
Çıkmamış uygulamanın reklamı hadi bakalım, sırf öğrenci değil ekstra yapılabilecek küçük işlerle ekstra gelir yapılabilir tabiki iş veren mantıklı şeyler isterse
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HAŞMETLİi 1 yıl
Öğrenci mantığıyla düşünürsek bence güzel boş günlerimizde sürekli iş bulamadığımız için ufakta olsa cep harçlığı çıkarmak adına yapılabilecek görevlere benziyor. Tabi ne kadar güvenilir ve düzenli olur orası ayrı
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kobesahin 1 yıl
gizli müşteri işinden zamanında çok iyi para alıyordum. ama artık aynı sektörde tonla firma var, ve ödedikleri ücretlerde iyi değil.
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astegon 1 yıl kobesahin
Gizli müşteri sistemine ürün almak gerekiyordu sanırım. %50'sini ödüyordu firma. Yanlış mı biliyorum?
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1BilimAdamı 1 yıl en beğenilen
Aklıma ilk gelen vergi nasıl alıncak, sigortasız işçi çalıştırmaktan dava edilebilir mi? (-Devlet)
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interwap 1 yıl
SGK var mı?
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brshr 1 yıl
Yalandan işler bunlar ya. Kimyese tek kuruş verecekleri yok
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