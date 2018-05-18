Project Cars Mobile geliyor

2013 yılında başlatılan Project Cars yardım kampanyası sonucu 5 milyon dolar para toplayan Slightly Mad Studios, 2015 yılında aynı isimle PC ve oyun konsolu platformlarında hayata geçirildi. Başarılı yarış simülasyonu oyunu artık Project Cars Go ismiyle iOS ve Android platformlarında da oynanabilecek.

Oyunun geliştirici studyosu Slightly Mad Studios tarafından gelen açıklamada, Güney Koreli mobil oyun dağıtımcısı Gamevil ile anlaşa yaptıklarını, en gerçekçi araba yarışı oyununu mobil platform için geliştireceklerini duyurdu. Project Cars Go'nun PC veya konsol oyunları kadar gerçekçi olmasını düşünmek biraz yanlış olur, ancak özellikle oyuncu telefonlarının piyasaya bir bir sunulması durumunda, bu tarz kaliteli oyunların mobil versiyonlarının çıkabileceğini söyleyebiliriz.