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Project Cars Mobile geliyor

PC ve oyun konsolu platformaları için geliştirilen araba yarışı simülasyonu Project Cars mobil platforma geliyor. Müjdeli haber Slightly Mad oyun studyosou CEO'su Ian Bell tarafından geldi.
1 yıl
2,5b
1
13
Mobil Oyunlar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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2013 yılında başlatılan Project Cars yardım kampanyası sonucu 5 milyon dolar para toplayan Slightly Mad Studios, 2015 yılında aynı isimle PC ve oyun konsolu platformlarında hayata geçirildi. Başarılı yarış simülasyonu oyunu artık Project Cars Go ismiyle iOS ve Android platformlarında da oynanabilecek.
Oyunun geliştirici studyosu  Slightly Mad Studios tarafından gelen açıklamada, Güney Koreli mobil oyun dağıtımcısı Gamevil ile anlaşa yaptıklarını, en gerçekçi araba yarışı oyununu mobil platform için geliştireceklerini duyurdu. Project Cars Go'nun PC veya konsol oyunları kadar gerçekçi olmasını düşünmek biraz yanlış olur, ancak özellikle oyuncu telefonlarının piyasaya bir bir sunulması durumunda, bu tarz kaliteli oyunların mobil versiyonlarının çıkabileceğini söyleyebiliriz.

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Virinom 1 yıl en beğenilen Technical_Support
40 TL dediğin 8 dolar yapıyor. Neredeyse bedavaya satıyorlar. Sıkıntı bizde.
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Virinom 1 yıl Technical_Support
Evet bravo 60 dolarla 8 dolar aynı miktar zaten.
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Technical_Support 1 yıl
Fiyatı da uygun olsa alınırda, örneğin Grid Autosport fiyatı 40tl. Mobil oyun için uçuk rakamlar bence.
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Bir internet kullanıcısı 12 ay
Böyle oyunların fiyatı konuşulmaz kaç tl olursa olsun direkt alınır.Ama bence çıkması 2 yıl sürer.
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Umutcan 12 ay
Ülkeye özel fiyatlandırma olması lazım, kur üzerinden hesaplanırsa bizim gibi krizdeki ülkelere uçuk fiyatlar çıkıyor malesef.
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SlimmShadyyTR 12 ay
Fiyat makul olursa alınır
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intel7mix 1 yıl
Donanım olarak amiral gemisi cihaz istemez. Tekken mobile en son öyle olmuştu oynamak nasıp olmadı ne yazık ki
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burakk, 1 yıl
Nolur gelsin
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Virinom 1 yıl Technical_Support
Öyle zaten.
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Virinom 1 yıl Technical_Support
Evet bravo 60 dolarla 8 dolar aynı miktar zaten.
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Technical_Support 1 yıl Virinom
Ben 60dolar ile 8 dolar aynımı dedim orada, senin mantığına bakacak olursak 60 dolarda ucuz, sorun bizim türk lirasının değersizliğinde
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hazarRS 1 yıl
Para tuzağı olacak bir oyun daha geliyor. Bedavaya verirler, oyun içindeki her şey paralı olur.
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Technical_Support 1 yıl
Fiyatı da uygun olsa alınırda, örneğin Grid Autosport fiyatı 40tl. Mobil oyun için uçuk rakamlar bence.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Virinom 1 yıl Technical_Support
40 TL dediğin 8 dolar yapıyor. Neredeyse bedavaya satıyorlar. Sıkıntı bizde.
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esmerbuyucu 1 yıl Technical_Support
Mobil oyun dediğin konsoldakinin aynısı. Fiyatı 10 dolar, leblebi çekirdek parası. Üçüncü dünya ülkeleri için uçuk...
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uygulama haber, project cars go ve
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