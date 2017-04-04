Daimler ve Bosch sürücüsüz araçlar için ortaklık kuruyor

Mercedes-Benz'in üst firması Daimler, dünyanın en büyük otomotiv parça tedarikçilerinden birisi olan Bosch ile sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmelerine hız kazandırmak için ortaklık kurdu. İkilinin ortaklıktaki hedefi önümüzdeki on yılın başında tam otonom ve sürücüsüz araçların şehirlerde yaygınca kullanılmasını sağlamak.

Yeni oluşan işbirliği konusundaki ayrıntılar az olmasına rağmen firmalar, projenin "Daimler'in kapsamlı araç uzmanlığını, Bosch'un sistem ve donanım uzmanlığıyla" birleştireceğini söylüyor. Bu durum gittikçe kızışan otonom sürüş teknolojisi geliştirme yarışında gerçekleşen ilk işbirliği olmazken, pazarda halihazırda birtakım otomotiv üreticileri ve teknoloji firmaları arasında ortaklıklar yer alıyor. Daimler ile Bosch öncesinde Fiat-Chrysler ile Google, Volvo ile Uber ve Delphi ile Mobileye bu tarz bir ortaklık içerisindeydi.

Oluşan ortaklık ile ilgili amaçlarının yalnızca sürücüsüz araç teknolojisini olabildiğince hızlıca piyasaya sürmek olmadığını belirten firmalar, akıllı sistemler sayesinde trafik sorununa çare olmayı ve sürüş güvenliğini arttırmayı da hedeflediklerini söylüyor.