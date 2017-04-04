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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daimler ve Bosch sürücüsüz araçlar için ortaklık kuruyor

Daimler ve Bosch sürücüsüz araç teknolojisinin geliştirilmesini hızlandırmak adına ortaklık kurduklarını duyurdu. İkili 2020'li yılların başında teknolojinin yaygınca kullanılmasını amaçlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-Benz'in üst firması Daimler, dünyanın en büyük otomotiv parça tedarikçilerinden birisi olan Bosch ile sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmelerine hız kazandırmak için ortaklık kurdu. İkilinin ortaklıktaki hedefi önümüzdeki on yılın başında tam otonom ve sürücüsüz araçların şehirlerde yaygınca kullanılmasını sağlamak.
Yeni oluşan işbirliği konusundaki ayrıntılar az olmasına rağmen firmalar, projenin "Daimler'in kapsamlı araç uzmanlığını, Bosch'un sistem ve donanım uzmanlığıyla" birleştireceğini söylüyor. Bu durum gittikçe kızışan otonom sürüş teknolojisi geliştirme yarışında gerçekleşen ilk işbirliği olmazken, pazarda halihazırda birtakım otomotiv üreticileri ve teknoloji firmaları arasında ortaklıklar yer alıyor. Daimler ile Bosch öncesinde Fiat-Chrysler ile Google, Volvo ile Uber ve Delphi ile Mobileye bu tarz bir ortaklık içerisindeydi.
Oluşan ortaklık ile ilgili amaçlarının yalnızca sürücüsüz araç teknolojisini olabildiğince hızlıca piyasaya sürmek olmadığını belirten firmalar, akıllı sistemler sayesinde trafik sorununa çare olmayı ve sürüş güvenliğini arttırmayı da hedeflediklerini söylüyor.

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Nike Tyson 2 yıl en beğenilen
Bunlar bize fazla biz hala otomatik sanziman manuel sanziman tartismasi yapiyoruz
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kadirirdem 2 yıl
bakalım bu ikiliden ne çıkacak....
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sniper23 2 yıl
Konuya girip, resmi görünce nedense korku filminde gibi hissettim.
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Sazankiller 2 yıl
Araba sürmenin keyfi nerde kaldı saçmalık araba alip arka koltuktami oturacağız
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Nike Tyson 2 yıl en beğenilen
Bunlar bize fazla biz hala otomatik sanziman manuel sanziman tartismasi yapiyoruz
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prowl12 2 yıl
Bu gidişle 20 yıla ehliyet alınmasına gerek kalmayacak
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V4LKyR 2 yıl
Daimler daimdirler.
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