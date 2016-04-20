Mitsubishi'nin yakıt ekonomisi testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı

Mitsubishi Motors 625 bin otomobilin Japon yakıt verimliliği testi sonuçlarında manipülasyon yaptığını itiraf etti.

Volkswagen skandalında olanın aksine yetkililerin yerine bu kez manipülasyonu ortaya çıkaran isim firmanın mini araç üretim ortağı Nissan oldu. Bilgi vermemiz gerekirse iki Japon firması 2013 yılından beri Japonya’da oldukça popüler olan Nissan Dayz ve Mitsubishi eK modelleri gibi kei mini araçlarını geliştirmek için Mitsubishi’nin üretimi üstlendiği bir ortaklık kurmuş durumda.

Bloomberg’in belirttiğine göre testler esnasında araçların yüklü ağırlığıyla oynayan firma böylelikle onların daha verimli görünmesine yol açıyor. Firma aynı zamanda rüzgarın ve lastiklerin yaptıkları direnci hesaplarken de Japon test grubundan farklı rakamlar aldığını itiraf ediyor.

Firmanın manipülasyonu fiziksel olarak mı yoksa kağıt üstündeki bilgilerle mi yaptığı tam olarak bilinmese de Mitsubishi bu test yöntemiyle otomobillerin günlük kullanım şartlarına göre daha verimli sonuçlar verdiğini kabul ediyor.

Bu durumun ortaya çıkmasıyla Mitsubishi etkilenen eK Wagon, eK Space, Dayz ve Dayz Roox araçlarının üretimlerini durdurmuş durumda. Nissan ise adı geçen Dayz modellerini satıştan çekti. Toplama baktığımızda ise 157 bin Mitsubishi ve 468 bin Nissan otomobili durumdan etkilenmiş. Bu durumla ilgili Japonya’nın tutumunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2016/04/20/mitsubishi-nissan-kei-fuel-economy-cheat/