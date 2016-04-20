Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi'nin yakıt ekonomisi testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı

Volkswagen'den sonra bir test skandal da Japon Mitsubishi'den geldi. Nissan ile ortak Kei mini araçların üretimini yapan firmanın yakıt verimliliği testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mitsubishi Motors 625 bin otomobilin Japon yakıt verimliliği testi sonuçlarında manipülasyon yaptığını itiraf etti.
Volkswagen skandalında olanın aksine yetkililerin yerine bu kez manipülasyonu ortaya çıkaran isim firmanın mini araç üretim ortağı Nissan oldu. Bilgi vermemiz gerekirse iki Japon firması 2013 yılından beri Japonya’da oldukça popüler olan Nissan Dayz ve Mitsubishi eK modelleri gibi kei mini araçlarını geliştirmek için Mitsubishi’nin üretimi üstlendiği bir ortaklık kurmuş durumda.
Bloomberg’in belirttiğine göre testler esnasında araçların yüklü ağırlığıyla oynayan firma böylelikle onların daha verimli görünmesine yol açıyor. Firma aynı zamanda rüzgarın ve lastiklerin yaptıkları direnci hesaplarken de Japon test grubundan farklı rakamlar aldığını itiraf ediyor.
Firmanın manipülasyonu fiziksel olarak mı yoksa kağıt üstündeki bilgilerle mi yaptığı tam olarak bilinmese de Mitsubishi bu test yöntemiyle otomobillerin günlük kullanım şartlarına göre daha verimli sonuçlar verdiğini kabul ediyor.
Bu durumun ortaya çıkmasıyla Mitsubishi etkilenen eK Wagon, eK Space, Dayz ve Dayz Roox araçlarının üretimlerini durdurmuş durumda. Nissan ise adı geçen Dayz modellerini satıştan çekti. Toplama baktığımızda ise 157 bin Mitsubishi ve 468 bin Nissan otomobili durumdan etkilenmiş. Bu durumla ilgili Japonya’nın tutumunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2016/04/20/mitsubishi-nissan-kei-fuel-economy-cheat/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
***Leopard*** 3 yıl
Japonlar cok durust diye oten cekik sever arkadaslar,neredesiniz
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsche911gt2 3 yıl ***Leopard***
***Leopard***
tobepeople
***Leopard***

Japonlar cok durust diye oten cekik sever arkadaslar,neredesiniz


Ülkemizle kıyaslarsan sütten çıkmış ak kaşıklar ülkemizde neredeyse her aileden enaz bir piç çıkar , Japonlar ise dünyanın en gururlu olanları içlerinde de illa ki vardır böyleleri ancak İstanbul köprüsünün halatının kopması yüzünden intihar eden mühendisi de inkar edemezsin herhalde dünyanın en dürüst adamları bence genede o ülkededir.

Çekik gözlü sevmek ile lakası yok bir sürü çekik var içlerinde bir tek bunlar dürüst.

Bence kendin veya cevren adina konus

İlla Toyota otomobil kullaniyorsun diye savunmak zorunda misin?

Yahu bir mala para verince niye ona taparsiniz ki,babanin oglu olsa Toyota bu kadar savunmazsin.

Zaten yukarda ornegi kendin vermissin


Adam mesajında bırak Toyotayı herhangi bir otomobilden bile bahsetmemiş ne tapması. Ayrıca katılıyorum çoğu milletten dürüsttür japonlar benim adıma da konuşabilir yani sıkıntı yok
***Leopard***tobepeople***Leopard***Japonlar cok durust diye oten cekik sever arkadaslar,ne...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gorke07 3 yıl
Yapmayan firma kaldımı ki?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Aslanhan. 3 yıl
***Leopard***

Japonlar cok durust diye oten cekik sever arkadaslar,neredesiniz


Japonlar sadece Nanjing de 300 bin sivili katletti.

Zevk için samuray kılıçlarıyla kafa keserek.

İşgal ettikleri yerlerdeki kadınları kendi askerleri için kurdukları tecavüz kamplarında çalışmaya zorladılar.

İnanılmaz vahşi bir ırklar.

Ama iş dürüstlük ve çalıikanlığa gelince bizden 100 gömlek daga üstünler ne yazık ki.

zaytung.com/...
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl Aslanhan.
Aslanhan.
zaytung.com/...

Bu linki gerçekten mi verdin yoksa şaka olsun falan diye mi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 3 yıl Aslanhan.
Aslanhan.
***Leopard***

Japonlar cok durust diye oten cekik sever arkadaslar,neredesiniz


Japonlar sadece Nanjing de 300 bin sivili katletti.

Zevk için samuray kılıçlarıyla kafa keserek.

İşgal ettikleri yerlerdeki kadınları kendi askerleri için kurdukları tecavüz kamplarında çalışmaya zorladılar.

İnanılmaz vahşi bir ırklar.

Ama iş dürüstlük ve çalıikanlığa gelince bizden 100 gömlek daga üstünler ne yazık ki.

zaytung.com/...

Zaytung un haberlerini gercek sanmiyorsun degil mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Japonlarla ilgili bir haber görünce aklıma KATANA gelir...
Bir adet gerçek katana almak istiyorum ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Voswos kadar ses getirmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
***Leopard***
porsche911gt2
***Leopard***
tobepeople
***Leopard*** Japonlar cok durust diye oten cekik sever arkadaslar,neredesiniz
Ülkemizle kıyaslarsan sütten çıkmış ak kaşıklar ülkemizde neredeyse her aileden enaz bir piç çıkar , Japonlar ise dünyanın en gururlu olanları içlerinde de illa ki vardır böyleleri ancak İstanbul köprüsünün halatının kopması yüzünden intihar eden mühendisi de inkar edemezsin herhalde dünyanın en dürüst adamları bence genede o ülkededir. Çekik gözlü sevmek ile lakası yok bir sürü çekik var içlerinde bir tek bunlar dürüst.
Bence kendin veya cevren adina konus İlla Toyota otomobil kullaniyorsun diye savunmak zorunda misin? Yahu bir mala para verince niye ona taparsiniz ki,babanin oglu olsa Toyota bu kadar savunmazsin. Zaten yukarda ornegi kendin vermissin
Adam mesajında bırak Toyotayı herhangi bir otomobilden bile bahsetmemiş ne tapması. Ayrıca katılıyorum çoğu milletten dürüsttür japonlar benim adıma da konuşabilir yani sıkıntı yok
Al,adamin profili
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Adam o markayi savunmak icin hem Turk ailelerine hemde genel olarak millete sovmus Sence bu durum normal yani?

Arkadaş orada kaç farklı marka var, profile bak diyorsun japon fan boyu olsam oraya koyduğum her şey japon markası olurdu 1 adet japon markası var 3-4 adet Kore markası var o profile göre korelileri savunmam lazımdı değil mi ayrıca diğer çekik gözlülere de sövmezdim o zaman?
Diğeri ise herkesin küçükken almak istediği araba vardır benimki Toyota MR2 1997 model idi, sonra mini cooper oldu şimdi Tesla , yarın ne olur kim bilir.
Ayrıca arabam hiç olmadı olacağını sanmıyorum kiracı adamız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahnksqualt 3 yıl
***Leopard***
Japonlar cok durust diye oten cekik sever arkadaslar,neredesiniz

pire için yine yorganı suçlayıp ateşe mi veriyoruz acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
***Leopard***
Japonlar cok durust diye oten cekik sever arkadaslar,neredesiniz

Japon'lar dürüst diye bir algı yok. Çalışkanlar diye var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
2. vw vakası :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 yıl
Grup olarak hara kiri yaparlar artık




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl
Al işte adam ülkeye küfretmiş, millet olarak küfretmiş, DH yöneticileri anca benim mesajlarımı silsinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl
Bunlar hep tesla ;)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gorke07 3 yıl
Yapmayan firma kaldımı ki?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +18 Johan Elmander +18 caneycaney +15 WB +15 justruth +13 ecs_elite_group +13 javaprof +12 deoks +12 Askaparta +11 khytr89 +10
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3492 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mitsubishi, nissan ve
4 etiket daha kei-car Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl PS4 Neo'nun oyunları en az doğal 1080p çözünürlükte olmak zorunda 3 yıl Huawei P9 inceleme videosu: "Leica imzalı çift kamerasıyla fark yaratıyor" 3 yıl Elektrik şokuya uyandıran bileklik: Shock Clock 3 yıl Google News, AMP teknolojisine sahip sitelere öncelik verecek 3 yıl Pictar, iPhone cihazlara SLR tarzı kamera kontrolleri getiriyor 3 yıl Ford bir Tesla aracını etiketinden 55.000 dolar fazla vererek satın almış 3 yıl ABD Hava Kuvvetleri manyetik kızakla 1000 kilometre hızı aştı 3 yıl Samsung, daha büyük sensörler üzerinde çalışıyor 3 yıl Xbox 360'ın Üretimi Durdu, PS3 ise Güncelleniyor 3 yıl AMD Radeon M400 mobil grafik kartları göründü, içlerinde Polaris yok 3 yıl Cooler Master yeni soğutma sistemlerini duyurdu 3 yıl Fosil yakıtlardan tamamen kurtulmak için gereken süre sadece 10 yıl 3 yıl NASA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Dünya videosu 3 yıl Samsung Safety Screen, çocuklarınızın gözlerini koruyor 3 yıl Samsung’a özel Weather Channel uygulaması 3 yıl Apple Watch'daki gizemli portun kapatılması şarj kayışını devre dışı bıraktı 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 geliyor 3 yıl IBM, son 14 yılın en kötü mali çeyreğine imza attı 3 yıl DJI, akıllı bataryaya sahip M600 drone modelini duyurdu 3 yıl LeEco'dan kulaklık girişi olmayan akıllı telefonlar 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mitsubishi'nin yakıt ekonomisi testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı Sonraki Akıllı telefon satışları düşüyor işte güncel rakamlar: 3 yıl TP-LINK, İlk Üç Ayda 550 Bine Yakın Ürün Sattı 3 yıl Galaxy S5'in küresel versiyonu Marshmallow almaya başladı 3 yıl 12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti? 3 yıl Aman tabletiniz görmesin: LG Gram 15 hem çok hafif ve hem de çok iddialı 3 yıl Sony, Playstation 4 Neo'nun geliştirme kitlerini göndermeye başladı 3 yıl Intel yeniden yapılanma kapsamında 12 bin kişiyi işten çıkarıyor 3 yıl Tesla'nın otomatik pilot sistemi ciddi bir kazayı engelledi 3 yıl Google, Google.com'un tehlikeli bir web sitesi olduğunu düşünüyor 3 yıl Apple, Tesla'nın eski başkan yardımcısını kadrosuna kattı 3 yıl Agresif tasarımlı Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı resmiyet kazandı 3 yıl Sony Xperia X Premium modeli HDR ekrana sahip olacak 3 yıl Google Play Store ilk çeyrekte rekor indirme sayısına ulaştı 3 yıl Zombi bilgisayarlara devlet müdahale edecek 3 yıl 4. Nesil Moto G yeniden sızdırıldı 3 yıl Xiaomi yılın ilk çeyreğinde 14.8 milyon telefon satışı gerçekleştirdi 3 yıl Jurassic World 2'nin yönetmeni belli oldu 3 yıl LG CordZero "Teknolojiye ayak uyduran süpürge" inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy XCover 3 Value Edition duyuruldu 3 yıl LaCie’den 96TB kapasiteli RAID depolama birimi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim