Mobil iletişimi sağlayan GSM teknolojisi 20. yaşını kutluyor

Bugün itibariyle GSM (Global Mobile System) teknolojisi yani mobil iletişimin sağlandığı teknoloji, 20. yaşını kutluyor. Tarih 1 Temmuz 1991'i gösterdiğinde GSM şebekesi aracılığıyla ilk görüşme, Finlandiya'nın Helsinki şehrinde, Finlandiya Başbakanı Harri Holkeri ile Tampere Kaarina Suonio arasında gerçekleşmişti. Mobil iletişim için gereken sistem bugün Elise adı altında faaliyet gösteren Finlandiya'nın GSM operatörü Radiolinja tarafından kurulmuştu. Kullanılan telefonlar ise 900 MHz bandını destekleyen Nokia telefonlardı.



Günümüzde gelişen GSM teknolojisi 212 ülkede 1.5 milyar insanı birbirine bağlıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte sırasıyla EDGE (2.5G), 3G, 3.5G olarak da adlandırılan HSPA, HSPA+ ve sonrasında LTE (4G) ile tanıştık. 20 sene içinde yaşanan gelişmeleri düşününce 20 sene sonrasını şimdiden merak etmiyor değiliz.



İşte Finlandiya'da gerçekleştirilen ilk GSM görüşmesi;







