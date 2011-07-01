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Mobil iletişimi sağlayan GSM teknolojisi 20. yaşını kutluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bugün itibariyle GSM (Global Mobile System) teknolojisi yani mobil iletişimin sağlandığı teknoloji, 20. yaşını kutluyor. Tarih 1 Temmuz 1991'i gösterdiğinde GSM şebekesi aracılığıyla ilk görüşme, Finlandiya'nın Helsinki şehrinde, Finlandiya Başbakanı Harri Holkeri ile Tampere Kaarina Suonio arasında gerçekleşmişti. Mobil iletişim için gereken sistem bugün Elise adı altında faaliyet gösteren Finlandiya'nın GSM operatörü Radiolinja tarafından kurulmuştu. Kullanılan telefonlar ise 900 MHz bandını destekleyen Nokia telefonlardı.
Günümüzde gelişen GSM teknolojisi 212 ülkede 1.5 milyar insanı birbirine bağlıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte sırasıyla EDGE (2.5G), 3G, 3.5G olarak da adlandırılan HSPA, HSPA+ ve sonrasında LTE (4G) ile tanıştık. 20 sene içinde yaşanan gelişmeleri düşününce 20 sene sonrasını şimdiden merak etmiyor değiliz.
İşte Finlandiya'da gerçekleştirilen ilk GSM görüşmesi;



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enrique 8 yıl
6110 efsane..
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séquestre 8 yıl
Şu resimdeki telefonu iyi tanıyorum ..
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umutarslan.com 8 yıl
çaldır kapa ben seni aricam ne zaman icad oldu :D keşke onunda videosu olsa
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murdocklawless 8 yıl
6110 vardı ben, ne güzel telefondu be.
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Mr. Jingles 8 yıl
Nereden nereye gelindi. Teknoloji çok çabuk ilerliyor. O zamanlar adeta lüks olan bir şey şimdi ise sıradan bir şey haline geldi. Teknoloji dünyası bu konuda Nokia'ya çok şey borçlu. Unutmamak gerekir ki bugün bu noktaya gelindiyse Nokia'nın emekleriyle gelindi.
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TeKNoYDN 8 yıl
türkiyedeki ilk görüşme de süleyman demirel ile tansu çiller arasındaydı sanırsam:) 1997 diye hatırlıyorum
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neXXen 8 yıl
Nokia 2100, ahh ne günlerdi be ilk telefonum çok güzel mesaj yazıyordum :)
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ckaraca77 8 yıl

Nokia 6110 ilk aşkım :)
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peters 8 yıl
Yukarıdaki nokia telefon vardı bende sürekli snake oyununu oynardım tuşları silinmişti hep.Antenide ayrı bir dert :)
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beatlerym 8 yıl
artık GPS teknolojili telefonlar gelsin Bıktım ya Türkcellin her hafta XX ayından itibaren sms ler 41 kr. yok 5 dk 50 kr olmuştur laflarından bedava istiyoruz :D
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FrecoB 8 yıl
yakında 5G çıkar biz daha 3G deyiz.
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