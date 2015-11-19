Mobil ödeme sektörüne LG de adım atıyor

Son dönemde akıllı telefon üreticilerinin ve yazılım devlerinin mobil ödeme sektörüne adım atmaya başladığını görüyoruz. Apple Pay, Samsung Pay ve Android Pay gibi örneklerin yanına şimdi de LG katılıyor.





Firma, yaptığı açıklamada kendi mobil ödeme sistemini tasarladığını ve kullanıcıya yönelik fonksiyonel bir uygulama arayüzü sunacağını belirtti. Mobil ödeme sistemi hem NFC üzerinden hem de standart kredi kartlarındaki manyetik aktarım teknolojisi üzerinden çalışacak.





LG'nin yeni mobil ödeme sistemi hangi adı alacak ve hangi pazarlarda piyasaya çıkacak şimdilik bilinmiyor ancak gelecek ay itibariyle Güney Kore'de deneme sürecine başlayacağı iddia ediliyor.





Mobil ödeme sistemlerinde Apple Pay oldukça gelişti ve ABD'de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Fiziksel mağazalar haricinde e-ticaret sitelerinde de kullanıldığı için büyük bir potansiyele sahip. Zaten mobil ödeme sistemlerinde en önemli konu ne kadar çok mağaza zincirinin desteklediği. Kısıtlı bir alanda mobil ödeme sistemlerinin benimsenebilmesi zor görünüyor.





Samsung Pay ve Android Pay sistemleri henüz emekleme aşamasında. Önemli altyapı firmaları ile ortaklık yapılmasına rağmen mağaza desteği bir zayıf kaldı ve kullanıcılar bu bakımdan biraz mesafeli yaklaşıyor. Bunun yanında Samsung telefonunuzda hem Samsung Pay hem de Android Pay platformlarının çalışabilmesi kullanıcı tarafında biraz kafa karışıklığı yaşatmış olabilir. LG'nin mobil ödeme sistemi de benzer engellerle karşılaşacağı için firmanın rekabet adına bunları önceden çözebilmesi gerekiyor.

http://www.talkandroid.com/274743-lg-confirms-that-its-working-on-a-mobile-payment-system/