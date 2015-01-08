Mobil uygulama kullanımı 2014'de %76 arttı

Yahoo'ya ait mobil sektör analiz firması Flurry 2014'e ait raporlarını açıkladı. 2013'e göre ortalama %76'lık bir büyüme yaşandığını gösteren raporda ise en çok büyüme "alışveriş" ve "araçlar" kategorilerinde yaşandı, mesajlaşma uygulamalarında da yüksek bir artış gözlenirken en düşük artışın yaşandığı kategori ilginç bir şekilde "oyunlar" kategorisi oldu.

"Yaşam tarzı ve Alışveriş" kategorisi önceki yıla göre %174'lük büyük bir artış gösterirken, "Araçlar" kategorisi de %121 artışla ikinci oldu. Mesajlaşma uygulamalarındaki kullanım artışı %103 seviyesinde. "Müzik" kategorisinde %33'lük bir artıştan söz edilirken "oyunlar" kategorisinde artış %30 seviyesinde kaldı.

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Mobil kullanıcıların daha konforlu alışveriş yapabilmesinin ve mağazaların mobil uygulamalarını kullanışlı hale getirmesinin bu artışta büyük payı olduğu düşünülüyor. Alışveriş kategorisinde yaşanan artışla ilgili ekstra bir grafik daha paylaşan analiz şirketi sabah ve öğle saatlerinde kullanıcıların çoğunluğunun ev dışında mobil cihazlarından alışveriş yaptığını gösterirken, akşam saatlerinde ise genelde kullanıcılar evleri içerisindeyken mobil cihazlarıyla online alışveriş uygulamalarında vakit geçirdiklerini vurguluyor. Alışveriş kategorisine özel bu veriler ise 100 bin Android cihazdan gelen bilgiler ile elde edilmiş.2014 yılında 2.079 trilyon uygulama oturumunu takip ederek verilere ulaştığını söyleyen şirket günlük rekorun ise yılın son günü 31 Aralıkta 8.5 milyar kez uygulama açılarak geldiğini rapora ekledi.