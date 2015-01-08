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Mobil uygulama kullanımı 2014'de %76 arttı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Mobil uygulama kullanımı 2014'de %76 arttı
Yahoo'ya ait mobil sektör analiz firması Flurry 2014'e ait raporlarını açıkladı. 2013'e göre ortalama %76'lık bir büyüme yaşandığını gösteren raporda ise en çok büyüme "alışveriş" ve "araçlar" kategorilerinde yaşandı, mesajlaşma uygulamalarında da yüksek bir artış gözlenirken en düşük artışın yaşandığı kategori ilginç bir şekilde "oyunlar" kategorisi oldu.

"Yaşam tarzı ve Alışveriş" kategorisi önceki yıla göre %174'lük büyük bir artış gösterirken, "Araçlar" kategorisi de %121 artışla ikinci oldu. Mesajlaşma uygulamalarındaki kullanım artışı %103 seviyesinde. "Müzik" kategorisinde %33'lük bir artıştan söz edilirken "oyunlar" kategorisinde artış %30 seviyesinde kaldı.
Mobil uygulama kullanımı 2014'de %76 arttı
Mobil kullanıcıların daha konforlu alışveriş yapabilmesinin ve mağazaların mobil uygulamalarını kullanışlı hale getirmesinin bu artışta büyük payı olduğu düşünülüyor. Alışveriş kategorisinde yaşanan artışla ilgili ekstra bir grafik daha paylaşan analiz şirketi sabah ve öğle saatlerinde kullanıcıların çoğunluğunun ev dışında mobil cihazlarından alışveriş yaptığını gösterirken, akşam saatlerinde ise genelde kullanıcılar evleri içerisindeyken mobil cihazlarıyla online alışveriş uygulamalarında vakit geçirdiklerini vurguluyor. Alışveriş kategorisine özel bu veriler ise 100 bin Android cihazdan gelen bilgiler ile elde edilmiş.

2014 yılında 2.079 trilyon uygulama oturumunu takip ederek verilere ulaştığını söyleyen şirket günlük rekorun ise yılın son günü 31 Aralıkta 8.5 milyar kez uygulama açılarak geldiğini rapora ekledi.
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kemak 4 yıl
Bana bu veriler çok sağlıklı gelmedi. Çıkan uygulamalar devrinden 2048'i oynamayan kalmamıştı ama daha bankasının uygulaması ya da en basitinden yemeksepeti bile telefonunda olmayan çok kişi vardı.
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doctor_bey 4 yıl
Firmaların yaptığı kampanyalar (bknz: Amazon'un 220$ ve 110$'lık beleş uygulama paketleri) bile beni uygulama indirmeye yönlendiriyor, birde artık kolay kullanımlı hoş uygulamalar falanda var, gündelik hayatta işe yarıyorsa indiriyorum; farklı kişilerde benim gibi düşünüyorsa bu rakamlar normal
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Innovative 4 yıl
Oyunlar kategorisi çok artış gösterse bence o asıl o zaman ilginç olurdu.
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sis651 4 yıl
5 Numara ya da Number 5 olsa "Input, input" diye inlerdi...
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HydroAcidX 4 yıl
Yine hükmeden başka ülkeler
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