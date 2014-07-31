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Modbook konsepti Kickstarter üzerine taşınıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Modbook konsepti Kickstarter üzerine taşınıyor

Yıllardır MacBook Pro modellerini modifiye ederek dokunmatik bir hale getiren ve bu konuda pek çok ödül alan Modbook firması, son ürününü Kickstarter üzerinden pazarlayacak.

Ödeme sonrası klasik olarak ürünü kargolama ve gönderme mantığının dışına çıkan Modbook, sizin yerinize MacBook Pro ürününü satın alıyor ve tüm bileşenleri (Modbook Pro Base System) dokunmatik bir ekran altında yeniden birleştirerek (Modbook Pro Build Kit) size gönderiyor. 

Kickstarter projesinde ise Modbook Pro X modeli bağışçılara sunulacak. 15.4 inçlik MacBook Pro modelini temel alan proje dokunmatik panel için Wacom'un ekranlarını kullanıyor. Bu bakımdan ekranda stylus kullanmak biraz daha avantajlı oluyor. 

Modbook Pro X modeli 2.8GHz saat hızında çalışan Intel işlemci, Iris Pro grafik birimi, Nvidia GeForce GT 750M, 32GB RAM, 512GB SSD seviyesine kadar farklı seçenekler sunuyor. Bağışa göre ekstra HDD ve USB 3.0 girişleri sunan klavyeli stand Shuttle da hediye ediliyor. 

Modbook Pro X projesinde alt bağış sınırı 1999$ ve Ekim ayında dağıtıma başlanıyor. Firmanın önceki çalışmalarının 3000$ üzerine çıktığı düşünüldüğünde projeye bağış yapmak daha akla uygun geliyor. Ancak projeye çok fazla ilgi yok. 
 
Modbook konsepti Kickstarter üzerine taşınıyor


https://www.kickstarter.com/projects/modbook/modbook-pro-x-154-retina-quad-core-mac-os-x-tablet Yorum Yaz
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celaldk 5 yıl
Hayatımda gördüğüm en çirkin şey
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forex11 5 yıl
Başka marka cihazı yapsalardı keşki o parayı veren adam hiç bişi demese havam olsun der gider macbook pro alır
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scorpion1916 5 yıl
apple neden dava acmamis :D
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Cidelee 5 yıl
çerçevenin çerçeveleri var
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Balawitz 5 yıl
Gayet guzel bir urun olmus bence. Şekil şüküle cok onem verenler begenmeyebilir ama ihtiyaci olanlar icin gayet kullanisli bir urun olmus bence.
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doctor_bey 5 yıl
önü neysede arka kısım hiç olmamış yav
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SteveMeade 5 yıl
Fiyata bak o fiyata gider apple dan alınır daha iyi ne avantajın var ki
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Gece772 5 yıl
Görünüş değişmeli
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Cihaz biraz kalın olabilirmiş ama çerçeve işi bozmuş.
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sharky25ant 5 yıl
güzelim macbook'u mundar etmişler
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