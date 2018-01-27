Model 3 teslimatlarının gecikeceği iddiası Tesla'yı zora soktu

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Tesla'nın geçtiğimiz yıl temmuz ayında lanse ettiği yeni aracı Model 3 henüz şirket için beklentileri karşılayabilmiş değil. Tesla, diğer modellere kıyasla uygun fiyatlı olan Model 3 ile geniş kitlelere ulaşmayı ve pazardaki payını artırmayı hedefliyordu ancak Model 3 üretiminde yaşanan darboğaz şirketin bütün planlarını adeta alt üst etmişti. Geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte sadece 260 adet Model 3'ü sahiplerine teslim edebilen Tesla, bu yılın ilk çeyreğinin sonunda haftada 5000 adet Model 3 üretmeyi planlıyor. CNBC'nin perşembe günü ortaya attığı iddialar ise Tesla'yı bir hayli zora sokmuş durumda.





Batarya üretiminde sıkıntılar yaşıyor

CNBC'nin, ismi gizli tutulan bir dizi Tesla çalışanının açıklamalarına dayandırdığı iddiasına göre Tesla batarya üretimi tarafında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Model 3'ün bataryalarını Nevada eyaletinde bulunan Gigafactory'de üreten şirket batarya üretiminde henüz seri üretime geçebilmiş değil. Bataryaların ve Model 3'e ait birkaç bileşenin daha manuel olarak üretildiği iddiasının yanı sıra çalışanlar, Tesla'nın bataryalarının kalite açısından da kötü durumda olduğunu ileri sürüyor.





CNBC'deki iddialara Tesla'nın cevabı ise gecikmedi. Haberin yayınlanmasından birkaç saat sonra konuyla ilgili detaylı açıklama yapan şirket, tam kapasiteyle üretime başlayıncaya kadar bazı bileşenlerin üretiminin manuel olarak gerçekleştirileceğini ve bu durumun zaten geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrek raporunda belirtildiğini açıkladı. Manuel üretimin pillerin emniyeti veya kalitesi açısından herhangi bir tehlike teşkil etmediğini de ekleyen şirket, ''Tesla'nın şüpheli bir bataryanın bulunduğu aracı teslim ettiği iması, tamamen hatalı, gerçeklik payı olmayan bir ifadedir.'' açıklamasını yaptı.





Tesla detaylı açıklamasında bütün şüpheleri gidermek adına batarya üretimine ilişkin en ince noktaları ve üretilen bataryaların kalitesinde herhangi bir noksanlık olmadığını paylaşsa da CNBC'nin haberinin ardından şirketin hisse değerinde yüzde 5 civarında bir düşüş yaşandı. Tabi bu düşüşte Tesla'nın geçtiğimiz yıl Model 3 üretiminde hedefleri ıskalamasının payı oldukça büyük. Geçtiğimiz yıl üretimde yaşanan darboğaz sorununu itiraf eden ancak bu sorunun 2018'de kesinlikle çözüleceğini açıklayan Tesla'nın, mart ayı sonuna kadar haftada 5000 adet Model 3 üretimine ulaşamaması halinde ise ciddi bir değer ve prestij kaybı yaşayabileceği düşünülüyor.

https://electrek.co/2018/01/25/tesla-tsla-shares-fall-cnbc-model-3-delays-quality/