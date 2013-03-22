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Modern Combat 4: Zero Hour, Nisan ayında Windows Phone'a gelecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Modern Combat 4: Zero Hour, Nisan ayında Windows Phone'a gelecek

Gameloft'un aksiyon tabanlı en popüler oyunlarından birisi olan Modern Combat 4: Zero Hour, Andorid ve iOS'da büyük indirme sayılarına ulaşmış durumda.

Gameloft içerisinden elde edilen yeni bilgiler, popüler aksiyon yapımının Nisan ayında Windows Phone platformuna geleceğini gösteriyor. 

MC4 temelinde Havoc motorunu kullanıyor ve gerçek zamanlı gölgeleme ve çoklu oyuncu desteği sunuyor. 

Oyunun sadece Windows Phone 8 platformuna özel olacağı belirtilirken, fiyat seviyesinin de 6.99$ olarak belirleneceği ifade ediliyor.

http://wmpoweruser.com/modern-combat-4-zero-hour-coming-to-windows-phone-in-april/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
__Nikolaus__ 6 yıl
Fiyat 0.99 olunca almistim , kontrol iskence ikinci defa dahi acmadim oyunu. Ama genel olarak cok basarili bir seri.
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Holy Templar 6 yıl
yavaş yavaş wp canlanıyor
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