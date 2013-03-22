Modern Combat 4: Zero Hour, Nisan ayında Windows Phone'a gelecek





Gameloft'un aksiyon tabanlı en popüler oyunlarından birisi olan Modern Combat 4: Zero Hour, Andorid ve iOS'da büyük indirme sayılarına ulaşmış durumda.





Gameloft içerisinden elde edilen yeni bilgiler, popüler aksiyon yapımının Nisan ayında Windows Phone platformuna geleceğini gösteriyor.





MC4 temelinde Havoc motorunu kullanıyor ve gerçek zamanlı gölgeleme ve çoklu oyuncu desteği sunuyor.





Oyunun sadece Windows Phone 8 platformuna özel olacağı belirtilirken, fiyat seviyesinin de 6.99$ olarak belirleneceği ifade ediliyor.

http://wmpoweruser.com/modern-combat-4-zero-hour-coming-to-windows-phone-in-april/