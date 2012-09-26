Modern Combat 4: Zero Hour resmen duyuruldu, ilk resmi tanıtım videosu yayınladı





Gameloft, birkaç gün önce internete sızan popüler aksiyon oyun serisi Modern Combat'ın yeni sürümünü resmen duyurdu. Modern Combat 4: Zero Hour adlı yapım, yakında çıkış yapacak Call of Duty: Black Ops 2'ye benzer şekilde yeni savaş teknolojilerini deneme fırsatı sunacak ve hikaye gibi konularda ortak ögeleri yapısında barındıracak. MC3 ile görsel anlamda önemli bir gelişme gösteren Fransa merkezli oyun stüdyosu, dördüncü oyunuyla konsol kalitesini yakalama hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Modern Combat 4'ün sızan tanıtım videosunun genişletilmiş 60 saniyelik versiyonu da tanıtım kapsamında geliştiricinin resmi Youtube kanalı üzerinden paylaşıldı. Bununla birlikte Gameloft Blog 'unda bazı ekran görüntüleri Modern Combat hayranlarıyla buluşturuldu. Önceki oyundan grafik, oynanabilirlik ve efekt bakımından daha iyi bir tecrübe sunması beklenen MC4: Zero Hour'ın ne gibi yenilikleri beraberinde getireceği bilinmiyor.

İlerleyen haftalarda iOS ve Android platformlarının uygulama mağazalarındaki yerini alacak olan Modern Combat 4: Zero Hour hakkında en yeni gelişmeler için oyun serisinin resmi sitesi olan www.modern-combat.net adresini takip edebilirsiniz. Şuan için elimizde oyun ile ilgili mevcut olan tüm detaylara aşağıdaki videoyu izleyerek ulaşabilirsiniz.

http://www.modern-combat.net/