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Modern Combat 4: Zero Hour resmen duyuruldu, ilk resmi tanıtım videosu yayınladı

6 yıl
3,1b
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29
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft, birkaç gün önce internete sızan popüler aksiyon oyun serisi Modern Combat'ın yeni sürümünü resmen duyurdu. Modern Combat 4: Zero Hour adlı yapım, yakında çıkış yapacak Call of Duty: Black Ops 2'ye benzer şekilde yeni savaş teknolojilerini deneme fırsatı sunacak ve hikaye gibi konularda ortak ögeleri yapısında barındıracak. MC3 ile görsel anlamda önemli bir gelişme gösteren Fransa merkezli oyun stüdyosu, dördüncü oyunuyla konsol kalitesini yakalama hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.
Modern Combat 4'ün sızan tanıtım videosunun genişletilmiş 60 saniyelik versiyonu da tanıtım kapsamında geliştiricinin resmi Youtube kanalı üzerinden paylaşıldı. Bununla birlikte Gameloft Blog'unda bazı ekran görüntüleri Modern Combat hayranlarıyla buluşturuldu. Önceki oyundan grafik, oynanabilirlik ve efekt bakımından daha iyi bir tecrübe sunması beklenen MC4: Zero Hour'ın ne gibi yenilikleri beraberinde getireceği bilinmiyor.
İlerleyen haftalarda iOS ve Android platformlarının uygulama mağazalarındaki yerini alacak olan Modern Combat 4: Zero Hour hakkında en yeni gelişmeler için oyun serisinin resmi sitesi olan www.modern-combat.net adresini takip edebilirsiniz. Şuan için elimizde oyun ile ilgili mevcut olan tüm detaylara aşağıdaki videoyu izleyerek ulaşabilirsiniz.

http://www.modern-combat.net/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tremonster 6 yıl en beğenilen
Modern Combat gibi fps ve trigger fist gibi tps türündeki oyunları telefonda bir ben mi oynayamıyorum acaba? Aynı anda 2den fazla işi yapamıyorum. Hareket ediyorken nişan alıyorsam ateş edemiyorum, ateş ediyorsam hedef değiştiremiyorum. Bu ikisini yapıyorsam hareket edemiyorum. Son derece saçma ve sıkıcı bir hal alıyor doğal olarak. Bir türlü çözemediğim bir tüyosu mu var bu işin? Yoksa herkes bu şekilde oynadığı halde memnun mu halinden?
Modern Combat gibi fps ve trigger fist gibi tps türündeki oyunları telefonda bir ben mi oynayamıyorum acaba? Aynı anda 2den fazla işi yapamıyorum. Hareket ediy...
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JohnLord 6 yıl
Konsol seviyesinde oyun.
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-Freedom- 6 yıl
Bence artik x5 oyunlari acmamaya baslar
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napolyon94 6 yıl
sadece grafik,dandik zevksiz oyunlar,ve tamamen çakma,black ops 2 yazmadığı kalmış bir,hep taklit hep çakma gamloft
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EXios 6 yıl
Kalite zaten iyiydi ben kalitesinde değilim abi oyunun multiplayer modundaki hack açıklarını kapatsınlar birde araba,motor,tekne,uçak gibi araçlara binme özelliği versin birde şavaş alanı biraz daha büyütülürse(2 ada arasında falan) mükkemmel bir oyun karşımıza çıkar.Bu oyuna 30$ desin yine alırım.

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JoeyBane 6 yıl
Bu seri çok daha iyi olmuş. Kalite çok yüksek.
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CWaRRioR 6 yıl
Mini gamepad tarzı bir şey gerekiyor kesinlikle. Kontrol yüzünden ölüm gibi geliyor bu oyunları oynamak.
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cceviz 6 yıl
yakında telefona bi gamepad almak gerekecek anlaşılan.
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strathmorea 6 yıl
''Konsol seviyesi'' bunu açmak lazım, konsol ama hangi konsol? konsolda hangi oyun? mesela eskilerden bir psp el konsolundaki god of war ile bire bir hangi oyun kıyaslanabilir. henüz çok erken, tegra 4 de gelse adreno 320 de gelse bu sözü kullanmak için halen erken olacak. Şu an reklam amaçlı yada grafikler çok iyi demek amacıyla ağızlara sakız edilen gerçek anlamını yansıtmayan bir söz sadece.
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Hypnotica 6 yıl
Telefonda oynanması zor bu oyunlar yada ben beceremiyorum.
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sarjaleti 6 yıl
Ucuza sattıkları için aynı oyunu tekrar tekrar sunacaklar önümüze. Olayın mantığı bu.
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OnlyChaos 6 yıl
Biraz Modern Warfare 3 biraz Black Ops 2 biraz da Battlefield 3= Modern Combat 4!
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TuyluUcanAtlet 6 yıl
Binaların kalitesi mw3 ten daha iyi gibi
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