Modüler telefon konseptine bulmacalı yorum

Haber Editörü
Google'ın modüler akıllı telefon projesi Project Ara henüz tüketiciye sunulacak kadar olgunlaşmadı ancak kendinden sonra gelen projelere fikir babalığı yapmaya devam ediyor. PuzzlePhone adındaki proje daha hızlı ve maliyeti düşürecek yeni bir konsept ile karşımızda.
Project Ara gibi modüler birçok parça yerine PuzzlePhone üç değiştirilebilir parça öngörüyor. Bunlardan birisi işlemci, grafik birimi, RAM ve kameranın yer aldığı Beyin, diğeri kasa ve ekranın bulunduğu Omurga, üçüncüsü ise batarya ile diğer bileşenlerin yer aldığı Kalp şeklinde sıralanıyor. Tüketiciler ihtiyaçlarına göre bu parçaları değiştirerek telefonlarını güncelleyebilecekler. Çok parçalı olmayan konsept tasarım açısından da üreticiye daha rahat hareket alanı sağlayacak.
Şimdilik donanım seçenekleri neler bilinmiyor ancak firma 3 Kasım itibariyle Indiegogo bağış platformunda destek aramaya başlayacak. Bağış seçeneklerine göre telefonun fiyatı 300 Avro-700Avro arasında değişecek. Cihaz piyasaya çıktığında ise 600 Avro fiyat etiketine sahip olacak. Bununla birlikte ancak gelecek yılın sonlarına doğru PuzzlePhone telefonunun üretim aşamasına geçeceği belirtiliyor.
Henüz piyasada herhangi bir örnek olmadığı için modüler akıllı telefon konseptinin tüketici tarafından nasıl karşılanacağı bilinmiyor. PC sektöründe olduğu gibi toplama telefon kavramı tüketici arasında yerleşirse konseptin başarıya ulaşması mümkün görünüyor.
http://www.puzzlephone.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Birincisi parçalar bir araya gelince istediğimiz incelikte, ebatta, ağırlıkta, fiyatta, güçte olacakmı o var. Sonuçta toplama PC'lerimiz devasa boyutlarda, ağır, görece uygun fiyatlı ve kuvvetli olmasına rağmen odanın bir köşesinde durduğu için bir sıkıntı yaratmıyor. Mobiliteye gelince işler değişecektir.
İkincisi parçalar PC'lerdeki gibi belli bir standartta üretilecek mi o var (Pci,pci-e, sata,usb v.b). Bu standartlar sayesinde PC dünyasında bir çok altrnatife sahibiz (Nvidia,amd,intel,samsung,wd,seagate,kinston,corsair v.b).
Üçüncüsü farklı üreticiler buna yanaşacak mı o var. Telefonlarına yazılım güncellemesi vermeyen üreticilerin, uzun vadede yeni telefon satmak yerine upgrade işine girişmek isteyeceklerini zannetmiyorum.