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Modüler telefon konseptine bulmacalı yorum

Modüler akıllı telefon konsepti ilk etapta büyük bir heyecan uyandırsa da şimdilerde geleceği sorgulanır oldu. Bununla birlikte girişimciler bu yeni pazarda var olabilmenin telaşında.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Modüler telefon konseptine bulmacalı yorum

Google'ın modüler akıllı telefon projesi Project Ara henüz tüketiciye sunulacak kadar olgunlaşmadı ancak kendinden sonra gelen projelere fikir babalığı yapmaya devam ediyor. PuzzlePhone adındaki proje daha hızlı ve maliyeti düşürecek yeni bir konsept ile karşımızda.

Project Ara gibi modüler birçok parça yerine PuzzlePhone üç değiştirilebilir parça öngörüyor. Bunlardan birisi işlemci, grafik birimi, RAM ve kameranın yer aldığı Beyin, diğeri kasa ve ekranın bulunduğu Omurga, üçüncüsü ise batarya ile diğer bileşenlerin yer aldığı Kalp şeklinde sıralanıyor. Tüketiciler ihtiyaçlarına göre bu parçaları değiştirerek telefonlarını güncelleyebilecekler. Çok parçalı olmayan konsept tasarım açısından da üreticiye daha rahat hareket alanı sağlayacak.

Şimdilik donanım seçenekleri neler bilinmiyor ancak firma 3 Kasım itibariyle Indiegogo bağış platformunda destek aramaya başlayacak. Bağış seçeneklerine göre telefonun fiyatı 300 Avro-700Avro arasında değişecek. Cihaz piyasaya çıktığında ise 600 Avro fiyat etiketine sahip olacak. Bununla birlikte ancak gelecek yılın sonlarına doğru PuzzlePhone telefonunun üretim aşamasına geçeceği belirtiliyor. 

Henüz piyasada herhangi bir örnek olmadığı için modüler akıllı telefon konseptinin tüketici tarafından nasıl karşılanacağı bilinmiyor. PC sektöründe olduğu gibi toplama telefon kavramı tüketici arasında yerleşirse konseptin başarıya ulaşması mümkün görünüyor.  

http://www.puzzlephone.com Yorum Yaz
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ardabeyim 4 yıl
Arkadaşlar android yazılımı henüz bazı telefonlarda yeni yeni stabil çalışmaya başladı. Firmalar 3-5 tepe modeline güncel yazılım vermekte sıkıntı yaşarken ve alt modellerin esamesi okunmazken, onlarca farklı parçayla yapılabilecek yüzlerce kombinasyondaki cihazların stabilitesini ve yazılım güncelliğini siz düşünün. Yazılım firmalarındaki bu gelişmeyle bence en az 3 senesi var çok büyük bi atılım yapmadıkları takdirde.
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Spiderhip 4 yıl
Bence çok iyi bir projeydi, Google bu projesini duyuralı bayağı oldu. Ben şimdiye çıkartır, piyasayı alt üst eder diyordum. Çünkü bu sayede herkes tam ihtiyacına göre telefonunu geliştirebilir. Ne bileyim, kameraya önem veren, yeri gelir 40mp lik kamera modülünü takar, sırf o modüle 1000tl verir. Ama kamerayla o kadar işi olmayan, ram ini hdd sini geliştirir. Oyun merakı olan, işlemcisini grafik işlemcisini geliştirir. Ekranı kaliteli olsun isteyen, 2K 4K ekran takar. Yani seçenekler çok. Daha sonra komple telefonu atıp yenisini almak yerine, parça parça geliştirilebilir.
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Kirk Lee 4 yıl
Fikir olarak mantıklı gelse de pratikte tutulmasını çok zor görüyorum.
Birincisi parçalar bir araya gelince istediğimiz incelikte, ebatta, ağırlıkta, fiyatta, güçte olacakmı o var. Sonuçta toplama PC'lerimiz devasa boyutlarda, ağır, görece uygun fiyatlı ve kuvvetli olmasına rağmen odanın bir köşesinde durduğu için bir sıkıntı yaratmıyor. Mobiliteye gelince işler değişecektir.
İkincisi parçalar PC'lerdeki gibi belli bir standartta üretilecek mi o var (Pci,pci-e, sata,usb v.b). Bu standartlar sayesinde PC dünyasında bir çok altrnatife sahibiz (Nvidia,amd,intel,samsung,wd,seagate,kinston,corsair v.b).
Üçüncüsü farklı üreticiler buna yanaşacak mı o var. Telefonlarına yazılım güncellemesi vermeyen üreticilerin, uzun vadede yeni telefon satmak yerine upgrade işine girişmek isteyeceklerini zannetmiyorum.
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Patren 4 yıl
bu modüler telefonla niye bu kadar uğraşıyorlar anlamıyorum normal f/p telefon yapsınlar daha iyi kim uğraşcak telefonu söküp ilerde daha iyi parça takmak için
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