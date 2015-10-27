Modüler telefon konseptine bulmacalı yorum

Google'ın modüler akıllı telefon projesi Project Ara henüz tüketiciye sunulacak kadar olgunlaşmadı ancak kendinden sonra gelen projelere fikir babalığı yapmaya devam ediyor. PuzzlePhone adındaki proje daha hızlı ve maliyeti düşürecek yeni bir konsept ile karşımızda.





Project Ara gibi modüler birçok parça yerine PuzzlePhone üç değiştirilebilir parça öngörüyor. Bunlardan birisi işlemci, grafik birimi, RAM ve kameranın yer aldığı Beyin, diğeri kasa ve ekranın bulunduğu Omurga, üçüncüsü ise batarya ile diğer bileşenlerin yer aldığı Kalp şeklinde sıralanıyor. Tüketiciler ihtiyaçlarına göre bu parçaları değiştirerek telefonlarını güncelleyebilecekler. Çok parçalı olmayan konsept tasarım açısından da üreticiye daha rahat hareket alanı sağlayacak.





Şimdilik donanım seçenekleri neler bilinmiyor ancak firma 3 Kasım itibariyle Indiegogo bağış platformunda destek aramaya başlayacak. Bağış seçeneklerine göre telefonun fiyatı 300 Avro-700Avro arasında değişecek. Cihaz piyasaya çıktığında ise 600 Avro fiyat etiketine sahip olacak. Bununla birlikte ancak gelecek yılın sonlarına doğru PuzzlePhone telefonunun üretim aşamasına geçeceği belirtiliyor.





Henüz piyasada herhangi bir örnek olmadığı için modüler akıllı telefon konseptinin tüketici tarafından nasıl karşılanacağı bilinmiyor. PC sektöründe olduğu gibi toplama telefon kavramı tüketici arasında yerleşirse konseptin başarıya ulaşması mümkün görünüyor.

http://www.puzzlephone.com