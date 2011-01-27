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Monoblok tasarımlı Nokia X1-00, kameralara yakalandı

8 yıl
19,5b
1
23
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın X1-00 kod adlı yeni bir cep telefonu kameralara yakalandı.

FCC (Federal İletişim Komisyonu) tarafından onaylanan monoblok tasarımlı X1'in, Nokia tarafından alt segmentte konumlandırılacağı düşünülüyor. Yayınlanan fotoğrafta herhangi bir kamera göze çarpmazken telefonun üretim yerinin Hindistan olduğu görülüyor. Diğer bilinen detay ise telefonun 850 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla çalışabilmesi.

Nokia X1'in ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı bilinmemekle beraber telefonun Uzakdoğu pazarına yönelik olup olmadığı belirsizliğini korumakta.


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Bloodin 8 yıl
Zamanında editöre ve resme laf eden arkadaşlar şimdi ne hissediyor acaba... Telefonun resmi açıklaması yapıldı, hem de tam resimde gördüğünüz gibi görünüyor. 16 GB kart desteği ve led el feneri özelliği bulunan telefon Nokia'nın şu ana kadar piyasaya sürdüğü en ucuz telefon olacak, 105 fon ses değerine (fon: ses ölçü birimi) sahip olan telefonda Series 30 işletim sistemi var. Batarya ömrü ise dillere destan: 13 saate kadar konuşma, 38 saate kadar müzik dinleme, 60 güne kadar bekleme!!!
Not: Tam benim için üretilmiş, fotoğraf makinem var (telefonda olması saçma birşey), bilgisayarım var, internete ihtiyacım yok, ihtiyacım olan tek şey müzikçalarlı 3.5 mm jak girişli, şarjı uzun giden ve zor durumlarda el feneri olarak kullanabileceğim bir telefondu.
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K084K 8 yıl
nisanda çıkacak dendi bakalım bekliyoruz hala yok piyasada ...çıksa da alsam bi tane...tam benlik telefon
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Strazburg 8 yıl
Bu telefonun resmi tanıtımı 14-17 Şubat'ta Dünya Mobil Kongre Merkezi'nde tanıtılacaktır. O yüzden şimdilik sadece Nokia'nın resmi açıklamasını beklemek zorundayız.
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Strazburg 8 yıl
Tam hayalimdeki bir telefon olmuş. Kamerasız, müzik telefonu olmuş. Yani cep telefonu ile mp3 çaları birleştirmişler.
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wentworthscofield 8 yıl
nokia'nın planlarında x1 serisi yok
olsa bile fake olduğu belli
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DH Misafiri 8 yıl
X1-00 dan acaba çift sıfırın anlamı çift hat olmasın bağlantıya bak çay demle puahahahh
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DH Misafiri 8 yıl
cok acıklayıcı o belirsiz bu belir suda belirsizliğini koruyor :)=
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merich 8 yıl
Fotoyu ilk gördüğümde bilgisayar kasası sandım =)
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..Knight.. 8 yıl
Neden geç saatlere kadar bilgisayar başında oturduğumdan girilmiş, yeteri kadar araştırma yapılmadığından devam edilmiş, Donanım Haber'de yaşanan rota sapmasından çıkılmış. Hatta birazdan Photoshop işlemi yaptığımı öne sürenler çıkarsa şaşmayacağım. Yok mu arttıran?


Değerli arkadaşlarım, cep telefonları piyasaya sürülmeden önce Federal İletişim Komisyonu'nun (bknz. FCC) onayından geçer. Kaynağım Federal İletişim Komisyonu'nun, internet sitesinde yayınladığı raporun kendisidir. Komisyondakiler cep telefonunun arka yüzünü fotoğrafladıysa elimden ne gelebilir? Benim amacım yaşanan bu gelişmeyi her zaman olduğu gibi sizlere aktarmaktan ibaret. Şayet benle ilgili eleştirmek istediğiniz bir durum ya da sunacağınız öneriler varsa her zaman göndereceğiniz PM'leri beklerim.

Merak edenler için FCC'nin raporu;

fjallfoss.fcc.gov/...

FCC ID Label'a tıklayarak çektikleri fotoğrafı da görebilirsiniz.

Herkese iyi forumlar diliyorum.
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OverClocK1ng 8 yıl
..Knight..
Neden geç saatlere kadar bilgisayar başında oturduğumdan girilmiş, yeteri kadar araştırma yapılmadığından devam edilmiş, Donanım Haber'de yaşanan rota sapmasından çıkılmış. Hatta birazdan Photoshop işlemi yaptığımı öne sürenler çıkarsa şaşmayacağım. Yok mu arttıran?


Değerli arkadaşlarım, cep telefonları piyasaya sürülmeden önce Federal İletişim Komisyonu'nun (bknz. FCC) onayından geçer. Kaynağım Federal İletişim Komisyonu'nun, internet sitesinde yayınladığı raporun kendisidir. Komisyondakiler cep telefonunun arka yüzünü fotoğrafladıysa elimden ne gelebilir? Benim amacım yaşanan bu gelişmeyi her zaman olduğu gibi sizlere aktarmaktan ibaret. Şayet benle ilgili eleştirmek istediğiniz bir durum ya da sunacağınız öneriler varsa her zaman göndereceğiniz PM'leri beklerim.

Merak edenler için FCC'nin raporu;
fjallfoss.fcc.gov/...
FCC ID Label'a tıklayarak çektikleri fotoğrafı da görebilirsiniz.
Herkese iyi forumlar diliyorum.

Knight kardeşim. Sen boşver. Biz takılıyoruz. Gecenin o saatinde bile oturmuş haber yapmışsın. Ben geç saatlere kadar oturan birisiyim. Son günlerde dikkat ediyorum, DonanımHaber'de gece geç saatlerde bile haber ekleniyor. Allah için çok iyi çalışıyorsunuz. Bizim öyle dediğimize bakma. Ben telefonun resmi olmadığından dolayı öyle söyledim. Arka resmin de değeri olmadığı için. Kusura bakma. Haber için gecenin bir saatinde uğraşıyorsun. Eline sağlık.

Yalnız yukarıda da bir arkadaşın söylediği gibi sim yuvasının yanında üzerinde kapak olan 2. bir sim yuvası daha var. Son zamanlarda Samsung da çift sim kartlı telefonlarını arttırdı. Acaba Nokia da bu alana ağırlık mı verecek nedir ?
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side_effect 8 yıl

..Knight..

Neden geç saatlere kadar bilgisayar başında oturduğumdan girilmiş, yeteri kadar araştırma yapılmadığından devam edilmiş, Donanım Haber'de yaşanan rota sapmasından çıkılmış. Hatta birazdan Photoshop işlemi yaptığımı öne sürenler çıkarsa şaşmayacağım. Yok mu arttıran?


Değerli arkadaşlarım, cep telefonları piyasaya sürülmeden önce Federal İletişim Komisyonu'nun (bknz. FCC) onayından geçer. Kaynağım Federal İletişim Komisyonu'nun, internet sitesinde yayınladığı raporun kendisidir. Komisyondakiler cep telefonunun arka yüzünü fotoğrafladıysa elimden ne gelebilir? Benim amacım yaşanan bu gelişmeyi her zaman olduğu gibi sizlere aktarmaktan ibaret. Şayet benle ilgili eleştirmek istediğiniz bir durum ya da sunacağınız öneriler varsa her zaman göndereceğiniz PM'leri beklerim.

Merak edenler için FCC'nin raporu;

fjallfoss.fcc.gov/...

FCC ID Label'a tıklayarak çektikleri fotoğrafı da görebilirsiniz.

Herkese iyi forumlar diliyorum.



Anlaşılan editörümüz bize kızmış... Kızma editörüm, laf sana değil fotoğraftaki çakmalığa.. Bariz bir şekilde o etiketin oynanmış olduğu ortada... Senin suçun değil tabiki...


Rota olayına da son zamanlarda dh'nin nokia kısmında olan bitenler için demiştim.. Sözüm meclisten dışarı yani.
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infom@n 8 yıl
MADE IN INDIA :)
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MK* 8 yıl
Okul için ideal bir telefon
-------kamerasız
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Batuist 8 yıl
işte uzun zamandır bu haberi bekliyordum :))
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grezimonk 8 yıl
2 sim kart yuvası varmış biri iptal olmuş Çinli 2 hatlı telefonlardan olmasın bu?
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