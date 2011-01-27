Monoblok tasarımlı Nokia X1-00, kameralara yakalandı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın X1-00 kod adlı yeni bir cep telefonu kameralara yakalandı.

FCC (Federal İletişim Komisyonu) tarafından onaylanan monoblok tasarımlı X1'in, Nokia tarafından alt segmentte konumlandırılacağı düşünülüyor. Yayınlanan fotoğrafta herhangi bir kamera göze çarpmazken telefonun üretim yerinin Hindistan olduğu görülüyor. Diğer bilinen detay ise telefonun 850 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla çalışabilmesi.

Nokia X1'in ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı bilinmemekle beraber telefonun Uzakdoğu pazarına yönelik olup olmadığı belirsizliğini korumakta.