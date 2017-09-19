Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Monster Hunter: World'ün çıkış tarihi açıklandı

Capcom, Japonya'da gerçekleşen PlayStation basın konferansı esnasında Monster Hunter: World'ün dünya genelindeki çıkış tarihini duyurdu. Ayrıca yeni bir oynanış videosu yayınlandı.
1 yıl
1,9b
1
11
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Capcom, Japonya'da gerçekleşen PlayStation basın konferansı esnasında yaptığı duyuru ile birlikte Monster Hunter: World'ün dünya genelinde 26 Ocak tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacağını duyurdu. Japonya'da oyunun kutulu sürümü 8,980 yen (80 USD) ve dijital sürümü ise 8,315 yen (74 USD) fiyat ile satışa sunulacak.
PC versiyonu daha sonraki bir tarihte çıkacak.
Japonya'da “Liolaeus Edition” PlayStation 4 Pro konsolu oyunun yanı sıra 49,980 yen (447 USD) fiyat ile çıkacak.
Yeni fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Monster_Hunter_World_26_Ocakta_Cikacak-87973.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
cann89 1 yıl
Oyun online bir oyunmu yoksa hikaye ağırlıklımı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Machiavelli. 1 yıl cann89
cann89
Oyun online bir oyunmu yoksa hikaye ağırlıklımı ?

40-50 saate yakın story campaign var oyunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 yıl
Grafiklerini ben beğenemedim gerçekçi değil ayrıca karakter animasyonları da çok biçimsiz geldi olmamış tutmaz bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 1 yıl
Çok güzel oyun. Japan Gamix te de baya tanıtımını yaptılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KOEMAN32 1 yıl
Oyun ps4 dün en cok satan oyunlarindan olur. Wii deki versionunu senelerce saatlerce oynamistim. Keske ps4 de gelse diye konusurduk hep bi arkadasla. Benim takimim hazir bile keske bugün ciksa. Bundan baska oyun oynamam artik ps4 te :D. Goty 2018in ilk adayi hazir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrOneoguzhanPro 1 yıl
oyun cıktımı cok guzele benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasezo 1 yıl
pspde az oynamadık. sonunda pc de oynayabılecegız. saatler gömülecek on numara bir oyundur. eski oyunları sevenler yuzlerce saat gömmüştür ve bu çıkınca bunada gömecektir yüzlerce saati.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 1 yıl
Pokemon, Avatar, MOBA oyunlarından ortaya karışık. Oynayan olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dharky 1 yıl Xagdas
Özel olarak uğraşsan bu kadar saçma bi yorum yapamazdın helal olsun, bildiği bilmediği her konuya yorum yapmak hastalık olmuş millette.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daniel Faraday 1 yıl
pc sürümü çok bekletmez inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1917 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
playstation 4, çıkış tarihi ve
7 etiket daha xbox one monster hunter: world monster hunter Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş Oyun Konsolları
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yapay zeka enerji sektöründe 200 milyar dolar tasarruf sağlayabilir 1 yıl DonanımHaber Sıcak Fırsatlar takipçileri esprilere konu oluyor 1 yıl BMW marka otomobillerde anahtar dönemi sona erebilir 1 yıl Moto Z2 Play modeli 2299TL’den piyasaya çıkıyor 1 yıl Nvidia Fısıltı Modu "Dizüstüler için sessizlik" 1 yıl Gmail artık telefon numarası ve adresleri de linke dönüştürecek 1 yıl Porsche Mission E hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı 1 yıl Intel'den yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım 1 yıl Mi Mix 2'nin beyaz seramik varyantı büyüledi 1 yıl iOS 11 güncellemesini yaptıktan sonra hangi uygulamaları kullanamayacaksınız? 1 yıl Safari’nin takip önleme özelliği reklam ağlarını üzdü 1 yıl Nuada akıllı eldivenler ile hiç olmadığı kadar güçlüsünüz 1 yıl Play Store'daki uygulamalar bazı bölgelerde indirme boyutuyla listelenecek 1 yıl Android telefonda iPhone X ekran deneyimi yaşamak mümkün 1 yıl Dizel otomobiller Avrupa'da her yıl 5000 erken ölüme neden oluyor 1 yıl Playerunknown's Battlegrounds, rekora doymuyor 1 yıl Apple'dan Face ID açıklaması: Güvenli mi, nasıl çalışır? 1 yıl Braun traş makineleri ile sonbahara yeni tarzınızla girin 1 yıl Google'ın güvenlik uzmanı Adkins: Siber saldırılara karşı kimse güvende değil 1 yıl Rusya'ya uydu sırlarını satmaya çalışırken FBI ajanına yakalandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Monster Hunter: World'ün çıkış tarihi açıklandı Sonraki Lenovo’nun 25. Yıl ThinkPad bilgisayarı göründü 1 yıl Huawei Mate 10 sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor 1 yıl Apple'ın A11 Bionic çipi, tüm rakiplerini geride bırakıyor 1 yıl Tez: Google’dan gelişmekte olan ülkelere ses tabanlı ödeme sistemi 1 yıl Samsung’un en iyi kamera sensörü gelecek yıl karşımızda 1 yıl IBM’in kuantum bilgisayarı ile ilaç geliştirme süreci kısalabilir 1 yıl iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya 1 yıl Intel, Google ile birlikte otonom araç geliştirecek 1 yıl iOS 11 bugün çıkıyor! Hangi cihazlara yüklenebilecek? 1 yıl Dikkat: CCleaner yazılımında arka kapı tehlikesi 1 yıl Nokia 8 için Oreo güncellemesi yolda 1 yıl Reklamsız YouTube Red reklam göstermeye başladı 1 yıl SoftBank'tan Slack'e 250 milyon dolarlık yatırım 1 yıl Angry Birds 1 milyar dolar değerine ulaşmayı hedefliyor 1 yıl Çipli kimlik üretimi hızlanacak 1 yıl NASA uyduları sıtma salgınlarını aylar öncesinden tahmin edebilir 1 yıl Kripto para madenciliği ile iklim değişikliğini araştırma projesı: Harvest 1 yıl iPhone 8 için hangi depolama kapasitesini seçmelisiniz? 1 yıl DNA'dan yapılan ve molekülleri taşıyabilen ''DNA nanorobotu'' geliştirildi 1 yıl Samsung sonunda Bixby butonunun devre dışı bırakılmasına izin verdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim