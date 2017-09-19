Monster Hunter: World'ün çıkış tarihi açıklandı

Capcom, Japonya'da gerçekleşen PlayStation basın konferansı esnasında yaptığı duyuru ile birlikte Monster Hunter: World'ün dünya genelinde 26 Ocak tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacağını duyurdu. Japonya'da oyunun kutulu sürümü 8,980 yen (80 USD) ve dijital sürümü ise 8,315 yen (74 USD) fiyat ile satışa sunulacak.

PC versiyonu daha sonraki bir tarihte çıkacak.

Japonya'da “Liolaeus Edition” PlayStation 4 Pro konsolu oyunun yanı sıra 49,980 yen (447 USD) fiyat ile çıkacak.

Yeni fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Monster_Hunter_World_26_Ocakta_Cikacak-87973.htm