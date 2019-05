Forza Motorsport 7'nin ilk gün yaması 50 GB

Geliştirici Turn 10 Studios, forzamotorsport.net üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Forza Motorsport 7'nin ilk gün güncellemesi boyutunu ve toplam dosya boyutunu paylaştı.

Turn 10 Studios tarafından yapılan açıklamaya göre, Forza Motorsport 7'in Blu-ray diski 45 GB boyutunda olacak ve oyunun çıkış günü geri kalan kısım yani 50 GB daha indirmeye sunulacak. Oyun çıkışında toplamda 95 GB sabit disk alanı gerektirecek.

Turn 10 Studios,

"The Xbox One game will be approximately 95 GB at launch. Just about 45 GB of that contained on the Blu-ray disc. The remainder will be available to download for free on September 29."

Rekabetçi yarışın tehlikesini ve güzelliğini sınırlarda yaşayın. HDR'de 60 fps ve gerçek 4K çözünürlükte muhteşem grafiklerin tadını çıkarın. Ferrarilerden, Lamborghinilerden ve Porschelerden oluşan şimdiye kadarki en fazla çeşidi içeren 700 Forzavista arabasını toplayın. Her yarıştığınızda değişen dinamik koşullara sahip 30 ünlü ortamın üstesinden gelin.

Demo 19 Eylül'de Çıkacak

Forza Motorsport 7'nin ultimate sürümü 29 Eylül'de, standart ve deluxe sürümleri ise 3 Ekim'de Xbox One ve Windows 10 PC için çıkacak. Oyunun demosu ise 19 Eylül tarihinden itibaren Xbox One ve Windows 10 PC üzerinde ulaşılabilir olacak.

