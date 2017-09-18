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Forza Motorsport 7'nin ilk gün yaması 50 GB

Turn 10 Studios, Forza Motorsport 7'nin piyasaya çıktığında yaklaşık 95 GB olacağını doğruladı. Bu boyutun 50 GB olan kısmı ilk gün yaması olarak indirmeye sunulacak.
1 yıl
2,7b
1
23
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geliştirici Turn 10 Studios, forzamotorsport.net üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Forza Motorsport 7'nin ilk gün güncellemesi boyutunu ve toplam dosya boyutunu paylaştı.
Turn 10 Studios tarafından yapılan açıklamaya göre, Forza Motorsport 7'in Blu-ray diski 45 GB boyutunda olacak ve oyunun çıkış günü geri kalan kısım yani 50 GB daha indirmeye sunulacak. Oyun çıkışında toplamda 95 GB sabit disk alanı gerektirecek.
Turn 10 Studios,
"The Xbox One game will be approximately 95 GB at launch. Just about 45 GB of that contained on the Blu-ray disc. The remainder will be available to download for free on September 29."
Rekabetçi yarışın tehlikesini ve güzelliğini sınırlarda yaşayın. HDR'de 60 fps ve gerçek 4K çözünürlükte muhteşem grafiklerin tadını çıkarın. Ferrarilerden, Lamborghinilerden ve Porschelerden oluşan şimdiye kadarki en fazla çeşidi içeren 700 Forzavista arabasını toplayın. Her yarıştığınızda değişen dinamik koşullara sahip 30 ünlü ortamın üstesinden gelin.

Demo 19 Eylül'de Çıkacak 

Forza Motorsport 7'nin ultimate sürümü 29 Eylül'de, standart ve deluxe sürümleri ise 3 Ekim'de Xbox One ve Windows 10 PC için çıkacak. Oyunun demosu ise 19 Eylül tarihinden itibaren Xbox One ve Windows 10 PC üzerinde ulaşılabilir olacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Forza_Motorsport_7nin_ilk_Gun_Yamasi_50_GB-87953.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TheNewAtilla 1 yıl en beğenilen
Bluray alıyorsun takıyorsun sonra 50 gb download yapıyorsun. Ne anladım ben bu işten?
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qaso 1 yıl
Bu oyunu alırsam ilk gün kotam dolar. 95 /100 GB.
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vemx 1 yıl
Oyun çok iyi gözüküyor. Hiç indirime de girmedi bu sene doğru dürüst.
p1 veya p2 satan varsa alabilirim.
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awaqado 1 yıl
Download yaparken 2K ve 4K tercihi olmalıydı...4K videolar boyut itibariyle çok yer kaplıyor
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Project Scorpio 1 yıl awaqado
Forza konusu ve 4K videolar ne alaka?
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mustalation 1 yıl
23 gb demo.mu ulan lan vay anasını be.nerden nereye...
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mavizaman 1 yıl
"yok artık ali sami!" diyorum çekiliyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
1,44mb lik disketlerden nerelere geldik
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ploff 1 yıl
Fırmalar ıyıce bu ısın bo.kunu cıkarttı. Arkadas o kadar para alıyorsun. Oyunu 2 - 3 dısc bluray yap. Mıllet mecburmu netten ındırmeye ?? Bır de utanmadan ılk gun yaması dıyor.. Zaten kutulu degıl onlıne satın alan arkadaslara gecmıs olsun. 95gb dosya ınene kadar adamın hevesı kacar.
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aycibin 1 yıl
forza çıkınca 2 hafta keyfini sürsün.17sinde gran turismo sport gelince yüzüne bakılmaz

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Chandler Bing 1 yıl aycibin
Gt çıkana kadar çıkmış olacak 4. Forza oyunu bu yeni nesile. Gt'nin güzel olacağı da şüpheli hala. Replayler aşırı gerçekçi gözüküyor. Elde bi bu var
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bugatti1907 1 yıl
Oyunda 100 gb'lik grafik görünmüyor.
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snakefatih 1 yıl
Ps4 e de çıkaydı 500gb olaydı.
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kaptan666 1 yıl
100gb`yi kurduk diyelim. SSD ile yükleme süreleri ne kadar sürecek acaba.
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xbox one, pc oyun ve
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